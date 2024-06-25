Инициативы, предложенные президентом России Владимиром Путиным, открывают перспективу немедленного прекращения военных конфликтов на территории Украины, подчеркнул советник главы РФ Юрий Ушаков.

В рамках своего выступления на международном семинаре "Примаковские чтения", Ушаков заметил, что на рассмотрение был представлен вариант, готовность принять который, позволит мгновенно остановить вооруженные столкновения.

Ранее Путин высказывал уверенность в том, что в ходе форума будет уделено должное внимание российской концепции мирного решения украинского кризиса.

Президент России считает, что вместо устаревших евроатлантических и европоцентричных моделей, которые постепенно уходят в прошлое, Евразия нуждается в системе безопасности, которая была бы единой и неделимой. Такое обновление может стать ключом к установлению стабильности и мира на континенте.

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