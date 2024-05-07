Послы западных стран, не пришедшие на церемонию инаугурации Владимира Путина, забыли, при ком они аккредитованы и зачем находятся в москве, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков в интервью журналистам.

Об этом сообщает ТАСС.

"Они забывают, при ком они аккредитованы, по-моему", — отметил представитель кремля.

По его мнению, такие действия "говорят сами за себя".

Он добавил, что их собственные столицы мешают им нормально выполнять дипломатические функции, что вызывает сожаление.

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