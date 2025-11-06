Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Toyota RAV4, модель 2018
Toyota RAV4, модель 2018
© commons.wikimedia by EurovisionNim is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Авто и мото
Николай Тихонов Опубликована сегодня в 2:28

Смотрю цены на старые Toyota и Honda — и не понимаю, почему они такие дорогие

Kelley Blue Book признал Toyota лидером по сохранению стоимости на вторичном рынке

Подержанные автомобили Toyota и Honda уже много лет удерживают особое положение на вторичном рынке. Даже старые модели этих марок стоят заметно дороже своих конкурентов. Почему именно эти машины не теряют в цене так быстро и остаются символом надёжности?

Репутация, проверенная временем

На протяжении десятилетий Toyota и Honda формировали образ брендов, которым можно доверять. Их автомобили славятся долговечностью, простотой обслуживания и предсказуемым поведением на дороге. Водители по всему миру знают: если ухаживать за машиной этих марок, она прослужит долго, не требуя дорогостоящего ремонта.

Согласно международным исследованиям, автомобили японских брендов значительно медленнее теряют стоимость на вторичном рынке по сравнению с европейскими и американскими аналогами. Например, гибридная Toyota Auris 2010-2012 годов сегодня оценивается примерно в три миллиона форинтов, тогда как Volkswagen Golf VI того же года можно купить примерно за два миллиона. Аналогичная ситуация и с Honda Civic: её стоимость стабильнее, чем у французских или итальянских одноклассников.

Подтверждение статистикой

Аналитики компании iSeeCars регулярно включают Toyota и Honda в число лидеров рейтингов надёжности. Автомобили этих марок чаще других преодолевают рубеж в 250 000 километров без серьёзных поломок.

Ещё одно подтверждение поступает от Kelley Blue Book (KBB) — американской организации, специализирующейся на оценке автомобилей. Согласно её данным, Toyota из года в год занимает первое место по сохранению остаточной стоимости, а Honda Civic в 2024 году получила награду как лучший компактный автомобиль при перепродаже.

Что скрывается за стабильными ценами

Высокая цена подержанных Toyota и Honda не случайна. Она формируется сочетанием факторов: надёжность, доступность запчастей, умеренные расходы на обслуживание и высокая ликвидность. Владельцы знают, что смогут быстро продать свои машины по справедливой цене.

Однако даже у безупречных брендов бывают проблемные страницы. История с дизельными моторами Toyota D-CAT стала ярким примером того, как технические эксперименты могут ударить по репутации. Эти двигатели страдали от ненадёжной системы очистки выхлопа и слабой трансмиссии, не рассчитанной на высокий крутящий момент. Компания вынуждена была проводить массовые замены и сервисные кампании.

Сравнение популярных моделей

Модель Год выпуска Средняя цена (форинты) Пробег (км) Особенности
Toyota Auris Hybrid 2010-2012 около 3 000 000 150 000-200 000 Надёжный гибрид, низкий расход топлива
Honda Civic 2011-2013 около 2 700 000 170 000-220 000 Выносливый двигатель, просторный салон
VW Golf VI 2010-2012 около 2 000 000 180 000-240 000 Комфортный, но дороже в обслуживании

Советы при покупке

  1. Проверяйте сервисную историю. Без документов о регулярном обслуживании даже Toyota может стать головной болью.

  2. Избегайте моделей с турбодизелями ранних годов — их ремонт стоит дорого.

  3. Осматривайте кузов: японские машины старших лет иногда страдают от коррозии.

  4. Сравнивайте несколько вариантов: переплата за "бренд" не всегда оправдана.

  5. Обращайтесь к независимому эксперту — он поможет оценить реальное состояние авто.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Покупка без диагностики.
    Последствие: Скрытые дефекты, дорогостоящий ремонт.
    Альтернатива: Используйте услуги автоподбора — например, сервисы CarVertical или AutoDNA.

  • Ошибка: Слепое доверие бренду.
    Последствие: Покупка неудачной модификации.
    Альтернатива: Изучите отзывы и сервисные бюллетени перед сделкой.

  • Ошибка: Экономия на техническом обслуживании.
    Последствие: Потеря надёжности даже у лучших моделей.
    Альтернатива: Следуйте графику ТО и используйте оригинальные фильтры и жидкости.

А что если выбрать альтернативу?

Есть и менее популярные, но достойные варианты. Mazda, Subaru и Hyundai выпускают модели, которые по надёжности и качеству отделки не уступают Honda и Toyota. Их преимущество — более доступная цена при покупке и меньшая конкуренция на рынке.

Плюсы и минусы подержанных Toyota и Honda

Плюсы Минусы
Высокая ликвидность Переплата на старте
Надёжность и ресурс Некоторые слабые двигатели
Доступность запчастей Повышенный интерес перекупщиков
Простота обслуживания Риск купить "убитое" авто с большим пробегом

FAQ

Как выбрать надёжную подержанную Toyota или Honda?
Проверяйте историю автомобиля через онлайн-сервисы и обязательно проходите диагностику перед покупкой.

Сколько стоит обслуживание японских авто?
Средняя стоимость планового ТО составляет от 20 000 до 40 000 рублей, что сопоставимо с европейскими моделями.

Что лучше — Toyota или Honda?
Toyota надёжнее в целом, но Honda предлагает более интересную управляемость и дизайн.

Мифы и правда

Миф: Японские машины никогда не ломаются.
Правда: Они надёжны, но требуют регулярного обслуживания.

Миф: Запчасти на японские авто дорогие.
Правда: Большинство деталей недороги и легко доступны.

Миф: Старые Toyota и Honda всегда в хорошем состоянии.
Правда: Возраст и пробег важнее бренда — без диагностики риски велики.

3 интересных факта

  1. Toyota Corolla — самая продаваемая модель в истории автопрома.

  2. Honda первой применила систему VTEC, изменяющую фазы газораспределения.

  3. На некоторых заводах Toyota проверяют шум двигателя с помощью акустических камер.

Исторический контекст

В 1970–1980-е годы японские автопроизводители сумели завоевать доверие мирового рынка, предлагая машины, которые ломались реже американских и европейских аналогов. С тех пор философия "качество превыше всего" стала частью их ДНК — именно поэтому даже подержанные Toyota и Honda остаются инвестиционно привлекательными.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В некоторых регионах России рассматривают возможность расширить цветовую палитру разметки на дороге вчера в 22:03
Увидел синюю прерывистую линию — срочно оплати парковку: жаль, раньше не знал

На дорогах появилась загадочная синяя разметка. Что она означает и может ли стать новым источником штрафов? Разбираем все нюансы.

Читать полностью » Металлическая защита картера выдерживает удары и служит дольше пластиковых вчера в 21:58
Сравнил пластиковую и металлическую защиту картера — результат превзошёл ожидания

Металлическая или пластиковая защита картера? Выбор влияет на безопасность двигателя и стоимость ремонта при неожиданных препятствиях на дороге.

Читать полностью » Рулевая рейка выходит из строя из-за неправильного ремонта и дешевых деталей вчера в 20:57
Пытался сэкономить на ремонте рулевой рейки — теперь борюсь с новой дорогостоящей поломкой

Самостоятельный ремонт рулевой рейки таит множество ловушек: от люфта руля до дорогих поломок. Узнайте, как избежать ошибок и сохранить безопасность.

Читать полностью » Renault Logan с двигателем K7M проходит более 400 тыс. км без капитального ремонта вчера в 19:57
Думал, зря взял Logan с пробегом — но после первого месяца понял: это настоящая находка

Феноменальная надежность Renault Logan объясняется продуманной простотой конструкции и долговечными узлами, которые позволяют автомобилю служить десятилетиями.

Читать полностью » Jeep отзывает 320 тысяч Wrangler 4xe и Grand Cherokee 4xe из-за риска возгорания батареи вчера в 18:58
Огонь вместо экономии: владельцы Jeep 4xe узнали, что их гибриды опаснее, чем казалось

Jeep отзывает десятки тысяч гибридов Wrangler и Grand Cherokee из-за риска возгорания батареи. Почему это произошло и как владельцам действовать безопасно.

Читать полностью » Лизинг подержанных автомобилей в России растёт второй квартал подряд — исследование НАПИ вчера в 17:16
Старые кузова, новые деньги: лизинг машин с пробегом стал спасением после кризиса

Лизинг подержанных авто снова набирает обороты. Почему бизнес выбирает аренду вместо покупки и как рынок восстанавливается после спада.

Читать полностью » Продажи импортных автомобилей в России снизились на 23% — данные Минпромторга и ППК вчера в 16:18
Собрали в России — купили без раздумий: новый тренд на авторынке

Продажи российских автомобилей выросли, а импортных — снизились. Как изменилась структура рынка и почему доля отечественных машин достигла рекорда.

Читать полностью » Lada, Haval и Geely стали лидерами продаж в октябре — исследование Автостата вчера в 15:17
Куплю сейчас, пока не поздно: почему россияне массово опустошают автосалоны

Продажи новых авто в России резко выросли. Почему октябрь стал лучшим месяцем года, кто оказался в лидерах и что будет с ценами дальше.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Кинолог: золотистый ретривер подходит для квартиры при условии длительных прогулок
Еда
Кулинары рассказали, как приготовить кукурузный пирог без муки и глютена в блендере
Красота и здоровье
Врач Ольга Мальченко предупредила о рисках громкой музыки в наушниках для слуха и здоровья
Дом
Удаление запаха плесени с одежды: от простых домашних средств до специализированных продуктов
Культура и шоу-бизнес
На съемках "Умри, моя любовь" Дженнифер Лоуренс отметила доверительные отношения с Робертом Паттинсоном
Спорт и фитнес
Четырёхнедельный план тренировок сочетает ходьбу и бег для повышения выносливости — тренер Стив Зим
Авто и мото
Катализаторы на современных автомобилях служат до 200 тыс. км при правильной эксплуатации
Еда
Кальмары, фаршированные фетой и овощами, запекаются в духовке до нежности за 15–20 минут
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet