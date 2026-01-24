Кроссоверы с пробегом уходили быстрее обычного: рынок удивил ценами и любимчиками россиян

Российский рынок подержанных автомобилей в 2025 году продолжил трансформацию, а интерес покупателей всё заметнее смещался в сторону кроссоверов и внедорожников. Эти автомобили укрепили позиции на вторичке на фоне расширяющегося предложения и изменения ценовой динамики. Отдельное внимание россияне уделяли моделям марок, официально покинувших страну. Об этом сообщает Quto.ru со ссылкой на данные Авито Авто.

Рост продаж и снижение цен

По итогам 2025 года сегмент автомобилей повышенной проходимости с пробегом показал уверенную положительную динамику. Объём продаж кроссоверов и внедорожников на вторичном рынке вырос на 9,5% по сравнению с предыдущим годом. Одновременно с этим средние цены в сегменте пошли вниз, что сделало такие машины более доступными для широкой аудитории.

Средняя стоимость кроссоверов и внедорожников с пробегом по итогам года составила 1 570 000 рублей, что на 7,6% ниже показателя 2024 года. Аналитики связывают эту тенденцию с увеличением числа предложений и высокой конкуренцией между продавцами.

Какие модели выбирали чаще всего

Покупатели в 2025 году делали ставку на автомобили, хорошо знакомые по российским дорогам и сервисам. В приоритете оказывались модели с понятной историей эксплуатации, устойчивой репутацией и сбалансированными характеристиками для города и трассы.

В число самых популярных вошли Kia Sportage, Toyota RAV4, BMW X5, Toyota Land Cruiser и Land Cruiser Prado, Renault Duster, Volkswagen Tiguan, Nissan Qashqai, Lada 4x4 и Chevrolet Niva. Эти автомобили часто выбирают за универсальность и ликвидность, что подтверждает активность сделок в сегменте подержанных автомобилей.

Предложение растёт, интерес сохраняется

Параллельно с ростом спроса увеличивалось и количество объявлений о продаже. Самый заметный прирост пришёлся на автомобили Lada — число предложений выросло на 23%. Также россияне активнее выставляли на продажу машины Toyota (+9,7%), Volkswagen (+7,6%), Mercedes-Benz (+6,5%) и BMW (+5,5%).

На этом фоне усилился интерес к брендам, ушедшим с российского рынка. Пользователи сервиса чаще обращали внимание на Mercedes-Benz (+6,4%), BMW (+3,8%), Toyota (+3,2%) и Hyundai (+2%). Такая динамика подчёркивает устойчивый спрос на проверенные модели, особенно в сегменте кроссоверов с пробегом.

"Доля внедорожников и кроссоверов на вторичном рынке в 2025 году превысила 28%. Покупатели выбирают эти модели за универсальность, проходимость и комфорт в городе и за его пределами", — пояснил глава направления автомобилей с пробегом в Авито Андрей Ковалёв.

Рост доли кроссоверов и внедорожников на вторичном рынке отражает долгосрочные предпочтения российских автомобилистов. Эти машины остаются практичным выбором для разных условий эксплуатации, а снижение цен и расширение ассортимента делают сегмент ещё более привлекательным. Стабильный интерес к моделям ушедших брендов показывает, что при покупке автомобиля с пробегом репутация марки и надёжность по-прежнему играют решающую роль.