Андрей Власов Опубликована сегодня в 14:46

Крымский авторынок встряхнуло — электрокары упали в цене так резко, что спрос пошёл по новой схеме

Стоимость электрокаров с пробегом опустилась до 3 млн рублей — аналитики Авито Авто

Снижение стоимости электромобилей заметно меняет крымский рынок, и обновлённая динамика цен отражает рост доступности таких машин для покупателей. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на исследование сервиса "Авито Авто". Аналитики отмечают: средняя цена подержанных электрокаров на полуострове за год упала почти на четверть.

Как изменилась стоимость электромобилей

В исследовании говорится, что в 2025 году средняя цена электромобилей с пробегом снизилась на 22% и достигла уровня около 3 миллионов рублей.

"Эксперты проанализировали данные по спросу, предложению и средним ценам на электромобили с пробегом в 2025 году в Крыму. Оказалось, что по сравнению с прошлым годом их средняя стоимость снизилась на 22%, до 3 млн рублей, а самой популярной моделью остается Nissan Leaf", — говорится в сообщении.

Аналитики отмечают: спрос распределяется между несколькими брендами. В числе наиболее востребованных оказались Tesla, Nissan, Zeekr, Volkswagen и BYD. При этом цены на ряд моделей заметно опустились. Tesla Model X снизилась до 4 млн 200 тыс. рублей, Zeekr X — до 3 млн 400 тыс., Zeekr 001 — до 5 млн 200 тыс. рублей. Стоимость Tesla Model S опустилась до 2 млн 900 тыс., а Tesla Model 3 — до 3 млн.

Почему меняется динамика рынка

Эксперты поясняют, что средняя цена зависит как от стоимости конкретных моделей, так и от структуры самого рынка.

"Динамика средней цены зависит от изменения стоимости конкретной модели и от изменения структуры рынка. Чем больше в продаже доступных версий определенной модели или бюджетных транспортных средств конкретной марки, тем ниже и их средняя цена", — добавили специалисты.

Поступление на рынок большего количества доступных комплектаций, наряду с ростом числа брендов, снижает общий порог входа для покупателей электрокаров. Это также делает сегмент более конкурентным и стимулирует дальнейшее снижение стоимости.

Маршруты и инфраструктура для владельцев электрокаров

РИА Новости Крым напоминает, что для водителей электромобилей доступен альтернативный сухопутный маршрут на полуостров. Он проходит по новым регионам вдоль побережья Азовского моря — от Таганрога до Джанкоя. На протяжении пути организовано около 22 зарядных станций в городах, населённых пунктах и вдоль основной автодороги. Подзарядка доступна в Ростове-на-Дону, Таганроге, Мариуполе, Мелитополе, Геническе, Джанкое и Красногвардейском районе.

Развитие маршрута и инфраструктуры делает поездки на электромобилях более удобными, что в сочетании со снижением стоимости может дополнительно стимулировать рост этого сегмента.

