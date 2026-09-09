Пять популярных кроссоверов получили двойку за защиту кузова: что скрывается под пластиком

На вторичке многие смотрят на кроссовер как на удобную и дорогую вещь сразу. Но у машины возрастом 10-13 лет краска уже не решает всё, особенно если снизу годами летели соль, вода и грязь. Toyota RAV4 2013 года в России может стоить около 2 млн рублей, а Lexus NX300h 2015-го — почти 3 млн. При таких суммах кузов уже нельзя осматривать "на глазок" у обочины или во дворе. Подъёмник тут нужен не для красоты, а чтобы увидеть, что творится в арках, швах и под пластиковыми накладками.

"Если шведский тест показал слабую заводскую защиту, это не приговор конкретной машине. Но на подъёмнике сразу видно, где металл уже начал сдавать, а где ещё держится. Покупатель обязан смотреть не только арки и пороги, но и швы, балки, подрамники, крепления подвески. Снаружи машина может выглядеть бодро, а снизу уже прятаться грязь, влага и следы старого ремонта. Именно поэтому осмотр снизу здесь важнее красивого блеска кузова". автомеханик, инженер-машиностроитель Александр Михайлов

Как шведский тест читается для России

Vi Bilägare и компания Rostskyddsmetoder смотрели не ржавые машины с пробегом, а новые экземпляры. Они снимали защитные панели, заглядывали в полости, проверяли днище, арки, дренаж и швы, где может задерживаться вода. Оценка 2 из 5 в таком тесте означает слабую заводскую защиту или её нехватку в отдельных местах. Это не прогноз на каждый конкретный автомобиль, а сигнал, что кузов требует внимательного осмотра.

На российской вторичке этот сигнал звучит громче, чем в Швеции. По данным мониторинга рынка, на 8 сентября Drom показывал 629 предложений Toyota RAV4 2013 года, 527 Nissan Qashqai 2014-го, около 470 Mitsubishi Outlander 2013-го и почти 300 Subaru Forester того же года. Нижняя граница объявлений начинается примерно от 0,9-1,2 млн рублей. При этом свежие RAV4 часто стоят около 1,75-2,1 млн, а Forester — примерно 1,4-1,8 млн рублей.

Здесь и возникает простой вопрос: если за машину просят как за приличный новый автомобиль, почему её снизу не смотреть так же тщательно? Репутация мотора и коробки не отменяет того, что кузов уже мог ловить соль, влагу и некачественный ремонт. На этом фоне осмотр машины на подъёмнике выглядит не прихотью, а обычной гигиеной перед покупкой.

Toyota RAV4, Nissan Qashqai, Honda CR-V, Subaru Forester и Mitsubishi Outlander

Toyota RAV4 2013 года получила 2 балла из 5. У тестовой машины не было полноценной обработки скрытых полостей, нижние пластиковые накладки могли держать грязь и влагу, а задние колесные арки имели кромку, которая собирает мусор. Топливный бак и трубки тоже были из стали. В России такие машины часто стоят около 2 млн рублей, так что проверить днище без подъёмника — сомнительная экономия.

Nissan Qashqai 2014 года показал тот же результат — 2 из 5. Под войлочными задними подкрылками не нашли защитной обработки, в порогах и продольных балках эксперты увидели почти голый металл, а внутри переднего подрамника коррозия уже начиналась на новой машине. Сейчас такие Qashqai на рынке встречаются примерно за 1,18-1,7 млн рублей. Для покупки это повод смотреть не только на мотор и салон, но и на каждый шов снизу.

Honda CR-V в шведских тестах тоже получала слабые оценки. У CR-V 2010 года отметили отсутствие полноценной внутренней обработки части элементов, слабую защиту под крупными пластиковыми щитами днища и отсутствие задних подкрылков. На Drom сейчас больше сотни предложений CR-V 2010 года, а отдельные свежие автомобили стоят около 1,7-1,75 млн рублей. Subaru Forester 2013 года тоже получил 2 из 5: проверяющие увидели собирающую грязь конструкцию задней арки, отсутствие обработки скрытых полостей и несколько открытых швов снизу.

Mitsubishi Outlander 2013 года в этом списке выглядит не лучше. Слабые места нашли во внутренних полостях балок, в задних арках, где скапливается грязь, и в части кузовных элементов без защитной обработки. Vi Bilägare тоже поставил модели 2 балла. На Drom сейчас около 470 таких автомобилей, а свежие обычные предложения стоят примерно 1,2-1,6 млн рублей. Для покупателя это значит одно: у возрастного кроссовера сначала проверяют металл, потом уже всё остальное.

Модели и оценки Vi Bilägare

Toyota RAV4 2013 — 2 из 5.

Nissan Qashqai 2014 — 2 из 5.

Honda CR-V 2010 — слабая оценка в тестах.

Subaru Forester 2013 — 2 из 5.

Mitsubishi Outlander 2013 — 2 из 5.

Lexus NX300h 2015 — 2 из 5.

"Низкая оценка в шведском тесте особенно неприятна для машин, которые в России стоят миллионы. Покупатель платит уже не за возрастной кроссовер, а за риск скрытых проблем по кузову. Самая частая ошибка — смотреть только на пробег и состояние салона. У таких машин первыми надо проверять арки, кромки порогов, задние балки и места под пластиковыми щитами. Если там грязь, вспучивание или следы свежего антикора без подготовки, вопросы уже есть". автомеханик, инженер-эксперт по эксплуатации и техническому аудиту автомобилей Николай Тихонов

Lexus NX300h и нюансы проверки кузова

Даже премиальный шильдик здесь не спасает. Lexus NX300h 2015 года получил те же 2 из 5. Под нижними пластиковыми накладками дверей тестовой машины уже скапливались грязь и влага, балки и полости не имели внутренней обработки, а нижний шов порога оставался слабо защищенным. В России такие предложения доходят примерно до 2,7-3 млн рублей, хотя нижняя граница стартует ниже 2 млн.

Отдельно стоит помнить и про Mazda6, потому что здесь легко ошибиться с переносом результатов. Mazda6 2008 и 2011 годов получали 2 из 5, но протестированные Vi Bilägare Mazda6 2013 и 2015 годов уже вышли на 3 балла. Причина была в улучшенной защите и дополнительной восковой обработке для шведского рынка. Поэтому одну и ту же модель нельзя оценивать по одной старой строке из таблицы.

Шведский тест всегда описывает конкретную машину для конкретного рынка. Дополнительная защита могла отличаться по странам поставки, а за 10-15 лет прежний владелец мог и улучшить кузов, и испортить его после ДТП неудачным ремонтом. Поэтому при выборе возрастного кроссовера мало смотреть на шильдик и цену. Нужно понимать, что под толстым слоем грязи или свежим антикором может скрываться совсем не красивая история.

Что смотреть перед покупкой

При покупке RAV4, Qashqai, CR-V, Outlander, Forester или NX первым делом нужен подъёмник. Смотреть надо продольные балки и подрамники, внутренние кромки колесных арок, швы днища, места под пластиковыми щитами и накладками, крепления подвески и следы кузовного ремонта. Если на машине уже лежит свежий антикор, продавцу стоит задать простой вопрос: металл перед нанесением чистили и сушили, или состав просто закрыл уже начавшуюся коррозию?

Именно в этом и смысл шведской "двойки". Она не говорит, что конкретная машина обязательно сгниёт, но показывает, где завод сэкономил на защите. А когда за 10-13-летний кроссовер просят 1,5-2 млн рублей, а за гибридный Lexus — около 3 млн, кузов перестаёт быть второстепенной деталью. Он становится одним из главных пунктов проверки перед сделкой.

FAQ

Низкая оценка в шведском тесте означает, что машина уже ржавая?

Нет. Речь о заводской защите новой машины, а не о конкретном экземпляре с пробегом. Но слабая оценка показывает, где риск коррозии выше.

Почему нужен именно подъёмник?

Снизу видно то, что скрывают арки, накладки и грязь. Без подъёмника легко пропустить швы, балки, подрамники и крепления подвески.

Можно ли доверять свежему антикору?

Можно только после проверки подготовки металла. Если покрытие нанесли поверх грязи или ржавчины, оно мало что меняет.

Какой вывод делать покупателю?

Сначала смотреть кузов, потом всё остальное. Для возрастных кроссоверов это не лишняя придирка, а нормальная проверка перед покупкой.

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