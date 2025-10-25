Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сергей Герасимов Опубликована сегодня в 1:57

Поднебесные кони мчат по вторичке: какие китайские авто взяли реванш у японцев и корейцев

Аналитики "Авито Авто" сообщили о росте продаж подержанных автомобилей Chery, Geely и Haval

В последние месяцы российский рынок подержанных машин заметно изменился. Ещё недавно автомобили из Китая вызывали у многих сомнения, а теперь стали полноценной альтернативой привычным иномаркам. По данным аналитиков сервиса "Авито Авто", с июля по сентябрь 2025 года интерес к китайским авто с пробегом вырос почти на треть. При этом средняя стоимость таких машин снизилась примерно на 6% и сейчас составляет около 1,65 миллиона рублей.

Рост популярности объясняется сразу несколькими причинами: расширением ассортимента, улучшением качества и доступностью запчастей. Китайские бренды заняли пустующие ниши после ухода ряда западных марок, а их автомобили оказались не только современными, но и надёжными.

Лидеры вторичного рынка

Наиболее востребованными марками стали Chery, Geely и Haval — именно они формируют основную часть предложений и сделок. Эти бренды удерживают лидерство благодаря разнообразию моделей, хорошей оснащённости и приемлемой цене. Вслед за ними идут Changan, Omoda и Jetour, которые постепенно укрепляют позиции.

Среди популярных моделей чаще всего упоминаются:

  1. Geely Monjaro — кроссовер бизнес-класса с высоким уровнем комфорта;

  2. Chery Tiggo (T11) — проверенный временем городской SUV;

  3. Geely Coolray — компактный, но динамичный вариант для мегаполиса;

  4. Haval Jolion — автомобиль, сочетающий стиль и функциональность.

Все эти машины отличаются умеренным расходом топлива, адаптацией к российским условиям и сравнительно недорогим обслуживанием.

Сравнение популярных моделей

Модель Средняя цена (руб.) Год выпуска Преимущества
Chery Tiggo 1 500 000 2022-2024 Просторный салон, надёжный двигатель
Geely Coolray 1 600 000 2023-2024 Экономичность, яркий дизайн
Haval Jolion 1 700 000 2023-2025 Хорошая управляемость, продвинутые опции
Geely Monjaro 2 200 000 2023-2025 Комфорт, уровень оснащения, дизайн премиум-класса

Как выбрать подержанный китайский автомобиль

При покупке стоит обратить внимание на несколько ключевых моментов:

  1. историю автомобиля — запросить данные о пробеге, ДТП и обслуживании.

  2. состояние кузова и лакокрасочного покрытия — коррозия всё ещё встречается у машин первых лет сборки.

  3. электронику и мультимедиа — у некоторых моделей ранних выпусков возможны программные сбои.

  4. гарантию и сервис — у официальных дилеров нередко остаётся действующее покрытие даже при перепродаже.

Полезный совет: для оценки состояния машины можно воспользоваться онлайн-сервисами проверки VIN, а для диагностики электроники — портативными сканерами OBD2.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка китайского авто без проверки оригинальности запчастей.
    Последствие: проблемы при ремонте и потери на сервисе.
    Альтернатива: использовать оригинальные детали или сертифицированные аналоги, доступные у официальных дилеров.

  • Ошибка: пренебрежение тест-драйвом.
    Последствие: скрытые дефекты подвески и тормозной системы.
    Альтернатива: пройти полную диагностику перед покупкой — в крупных сетях автосервисов это занимает не более часа.

  • Ошибка: недооценка гарантийного остатка.
    Последствие: неожиданные расходы на ремонт.
    Альтернатива: выбирать автомобили с действующей гарантией, особенно у брендов Chery и Haval.

А что если купить новый?

Если рассматривать новые китайские автомобили, то ценник в среднем на 20-25% выше, чем на подержанные аналоги. Однако выгода не всегда очевидна: на вторичке часто можно найти почти новые машины с минимальным пробегом и всеми опциями. Поэтому для тех, кто хочет сэкономить без потери качества, покупка "вторички" остаётся рациональным выбором.

Плюсы и минусы китайских авто с пробегом

Плюсы Минусы
Доступная цена Быстрое падение стоимости на первых годах
Богатая комплектация Меньший престиж по сравнению с японскими марками
Современные технологии Некоторые проблемы с электроникой
Большой выбор моделей Неравномерное качество у разных производителей

Мифы и правда

Миф 1. китайские авто быстро ломаются.
Правда: современные модели Geely и Chery по надёжности сопоставимы с корейскими и японскими аналогами.

Миф 2. с запчастями проблемы.
Правда: сейчас в России активно развиваются сети поставок оригинальных деталей, особенно для Chery, Haval и Omoda.

Миф 3. китайские автомобили плохо переносят мороз.
Правда: адаптированные версии оснащены аккумуляторами и системами подогрева, рассчитанными на суровые зимы.

Интересные факты

  1. В 2025 году доля китайских автомобилей на российском вторичном рынке превысила 15%.

  2. Бренд Tank увеличил количество объявлений о продаже почти на треть за квартал.

  3. Самым быстро продаваемым кроссовером стал Geely Coolray — среднее время нахождения на площадке не превышает 14 дней.

FAQ

Как выбрать надёжный китайский автомобиль с пробегом?
Лучше ориентироваться на модели последних лет выпуска и проверенные бренды — Chery, Geely и Haval.

Сколько стоит обслуживание китайского кроссовера?
В среднем от 15 до 25 тысяч рублей за ТО, что дешевле аналогичных расходов у японских марок.

Что лучше: Haval Jolion или Geely Coolray?
Jolion комфортнее и просторнее, а Coolray выигрывает в динамике и дизайне — выбор зависит от стиля вождения.

Можно ли оформить кредит или лизинг на подержанный китайский автомобиль?
Да, большинство банков предлагают такие программы, особенно для машин младше трёх лет.

