Снижение цен на подержанные авто: какие марки и модели стали доступнее

Средняя стоимость подержанных автомобилей в России продолжает снижаться. По данным на октябрь 2025 года, средняя цена на вторичном рынке достигла 790 тысяч рублей, что на 3,7% ниже, чем в начале года. Такие выводы приводят аналитики сервиса "Авито авто", которые внимательно отслеживают динамику цен на популярные автомобили с пробегом.

С начала 2025 года большинство брендов стали более доступными. Особенно заметно подешевели Renault (-8,5%), Ford (-8,1%), Toyota (-7,7%), Hyundai (-7%) и Chevrolet (-6,6%). Менее сильное, но всё же ощутимое снижение коснулось Kia и Nissan (-5,6%), Mitsubishi (-3,9%), Mazda (-3,4%) и Lada (-2,8%).

Таблица "Сравнение средних изменений цен на марки авто с пробегом"

Марка Снижение с начала года Снижение за год (к октябрю 2024) Renault -8,5% -12,2% Ford -8,1% -9,2% Toyota -7,7% -9,1% Hyundai -7% -11,3% Chevrolet -6,6% - Kia -5,6% -9,3% Nissan -5,6% - Mitsubishi -3,9% - Mazda -3,4% - Lada -2,8% -

Популярные модели, которые подешевели

Renault Logan: -10,3% с начала года, -11,1% за год Lada Kalina: -10% / -10% Toyota Camry: -8,9% / -11,9% Ford Focus: -8,9% / -9,2% Opel Astra: -8,3% / -9,8% Mitsubishi Lancer: -8,2% Lada Granta: -7,9% Skoda Octavia: -7,9% Hyundai Solaris: -7,5% / -10,6% Lada Priora: -7,1%

Советы шаг за шагом для покупки подержанного авто

Определите бюджет и желаемый бренд. Сравните цены на вторичном рынке через сервисы вроде "Авито авто". Проверьте состояние автомобиля — кузов, двигатель, пробег. Используйте онлайн-калькуляторы для оценки стоимости ТО и страховки. Если есть сомнения, обратитесь к независимому эксперту для диагностики.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Покупка без проверки истории → риск проблем с ПТС → использовать сервисы проверки авто по VIN.

Игнорирование ТО → быстрый износ деталей → регулярные проверки и замена расходников.

Выбор слишком дешевого автомобиля → высокая вероятность скрытых дефектов → ориентироваться на среднюю рыночную цену.

А что если цены продолжат падать?

Если тенденция сохранится, покупатели смогут приобретать подержанные автомобили с выгодой до конца года. Производители могут корректировать цены новых моделей, чтобы конкурировать с вторичным рынком.

Плюсы и минусы покупки подержанного автомобиля

Плюсы Минусы Доступная цена Вероятность скрытых дефектов Меньшие затраты на страховку Ограниченная гарантия Возможность выбора популярных моделей Быстрая потеря стоимости для некоторых авто

FAQ

Как выбрать подержанный автомобиль?

Сначала определите бюджет и марку, затем проверьте состояние машины и историю пробега.

Сколько стоит страховка на авто с пробегом?

Средняя цена ОСАГО и КАСКО зависит от региона, марки и возраста автомобиля, обычно от 10 до 50 тысяч рублей в год.

Что лучше — покупать новую или подержанную машину?

Подержанная машина дешевле и доступнее, но новая даёт гарантию и меньше риск скрытых дефектов.

Мифы и правда

Миф: "Чем дешевле авто, тем оно ненадёжное" → Правда: цена снижена не всегда из-за поломок, часто влияет возраст и популярность модели.

Миф: "Все старые машины требуют больших вложений" → Правда: регулярное ТО продлевает срок службы.

Миф: "Рынок подержанных машин всегда дорогой" → Правда: в 2025 году средняя цена снизилась на 3,7%.

3 интересных факта

Renault Logan чаще всего подешевел среди популярных моделей — до 11,1% за год. Hyundai Solaris потерял в цене более 10% за 12 месяцев. Подержанные Toyota Camry и RAV4 упали в цене почти на 12%.

Исторический контекст

Снижение цен на вторичном рынке автомобилей — привычное явление в России, особенно в конце года. Экономические колебания, инфляция и колебания спроса на новые авто напрямую влияют на стоимость машин с пробегом.