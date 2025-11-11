Авто, которые живут дольше владельцев: вторичный рынок России удивил экспертов
Популярность подержанных автомобилей в России заметно растёт. Октябрь 2025 года показал положительную динамику на вторичном рынке: спрос на машины с пробегом увеличился почти на 4% по сравнению с сентябрем, а отдельные модели подорожали в цене и стали более востребованными на 10% и более. Особенно ярко это проявилось в сегменте автомобилей корейских и японских марок, а также отечественных брендов.
Топ-10 самых популярных моделей
Согласно данным Авито Авто, среди лидеров по популярности оказались следующие машины:
-
Lada Priora
-
Lada Granta
-
Hyundai Solaris
-
Toyota Camry
-
Kia Rio
-
Ford Focus
-
Lada Kalina
-
Lada 2114 Samara
-
Lada 4x4 ("Нива")
-
Lada Vesta
Наибольший рост интереса показали Mazda (+7,9%), Kia и Hyundai (+7,2%), а также Renault и Mercedes-Benz (+6%). В топе по приросту спроса в октябре находятся Kia Sportage (+12,5%), Hyundai Solaris (+9,3%), Toyota Camry (+8,7%), Mercedes-Benz E-класса (+8,3%) и Kia Rio (+7,7%).
"Мы фиксируем положительную динамику на вторичном рынке этой осенью: рынок постепенно оживает. Сильнее всего спрос вырос на авто из Кореи (+14,4% к сентябрю) и Японии (+13,9%). А спрос на китайские машины с пробегом сейчас в полтора раза выше, чем в начале года", — отметил директор направления "Автомобили с пробегом" Андрей Ковалев.
Советы шаг за шагом для покупки подержанного авто
-
Определите бюджет и модель, исходя из своих потребностей.
-
Проверяйте историю автомобиля через сервисы проверки VIN.
-
Осмотрите техническое состояние: двигатель, коробку передач, подвеску.
-
Оцените юридическую чистоту: отсутствие запретов, залогов, штрафов.
-
Обратите внимание на стоимость страховки и расход топлива для выбранной модели.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Покупка без проверки истории → Риск получить машину с проблемами → Использовать официальные базы данных VIN.
-
Игнорирование технической диагностики → Скрытые поломки → Провести осмотр у независимого механика.
-
Выбор авто без учёта расходов на обслуживание → Переплата в будущем → Сравнивать стоимость запчастей и сервисов.
А что если…
…вы выбираете машину для семьи? Обратите внимание на модели с высоким уровнем безопасности и вместительным салоном, например Toyota Camry или Hyundai Solaris. Для активного отдыха подойдут Kia Sportage и Lada 4x4, которые легко преодолевают бездорожье.
Плюсы и минусы популярных моделей
|Модель
|Плюсы
|Минусы
|Kia Sportage
|Надёжность, проходимость
|Расход топлива выше среднего
|Hyundai Solaris
|Экономичность, компактность
|Меньший багажник
|Toyota Camry
|Комфорт, престиж
|Высокая цена поддержанного авто
|Lada Granta
|Доступная цена, простота ремонта
|Меньшая комплектация, шумный салон
|Mazda
|Динамика, дизайн
|Дорогие запчасти
FAQ
Как выбрать подержанное авто с пробегом?
Ориентируйтесь на историю, техническое состояние и отзывы владельцев.
Сколько стоит проверка автомобиля перед покупкой?
Сервисы проверки VIN и технический осмотр обычно обходятся от 500 до 3000 рублей.
Что лучше для города — Kia Rio или Hyundai Solaris?
Обе модели экономичны и компактны, Solaris чуть комфортнее, Rio — дешевле в обслуживании.
Мифы и правда
-
Миф: "Подержанные машины всегда ненадёжны".
Правда: многие модели, особенно японские и корейские, служат десятилетиями при правильном уходе.
-
Миф: "Электромобили зимой быстро разряжаются".
Правда: современные батареи сохраняют до 80-90% ёмкости даже при морозах.
