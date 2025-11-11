Происшествия Россия Авто и мото Красота и здоровье Все рубрики
Иван Рогов Опубликована сегодня в 20:59

Авто, которые живут дольше владельцев: вторичный рынок России удивил экспертов

Спрос на подержанные автомобили вырос на 4% в октябре — Авито Авто

Популярность подержанных автомобилей в России заметно растёт. Октябрь 2025 года показал положительную динамику на вторичном рынке: спрос на машины с пробегом увеличился почти на 4% по сравнению с сентябрем, а отдельные модели подорожали в цене и стали более востребованными на 10% и более. Особенно ярко это проявилось в сегменте автомобилей корейских и японских марок, а также отечественных брендов.

Топ-10 самых популярных моделей

Согласно данным Авито Авто, среди лидеров по популярности оказались следующие машины:

  1. Lada Priora

  2. Lada Granta

  3. Hyundai Solaris

  4. Toyota Camry

  5. Kia Rio

  6. Ford Focus

  7. Lada Kalina

  8. Lada 2114 Samara

  9. Lada 4x4 ("Нива")

  10. Lada Vesta

Наибольший рост интереса показали Mazda (+7,9%), Kia и Hyundai (+7,2%), а также Renault и Mercedes-Benz (+6%). В топе по приросту спроса в октябре находятся Kia Sportage (+12,5%), Hyundai Solaris (+9,3%), Toyota Camry (+8,7%), Mercedes-Benz E-класса (+8,3%) и Kia Rio (+7,7%).

"Мы фиксируем положительную динамику на вторичном рынке этой осенью: рынок постепенно оживает. Сильнее всего спрос вырос на авто из Кореи (+14,4% к сентябрю) и Японии (+13,9%). А спрос на китайские машины с пробегом сейчас в полтора раза выше, чем в начале года", — отметил директор направления "Автомобили с пробегом" Андрей Ковалев.

Советы шаг за шагом для покупки подержанного авто

  1. Определите бюджет и модель, исходя из своих потребностей.

  2. Проверяйте историю автомобиля через сервисы проверки VIN.

  3. Осмотрите техническое состояние: двигатель, коробку передач, подвеску.

  4. Оцените юридическую чистоту: отсутствие запретов, залогов, штрафов.

  5. Обратите внимание на стоимость страховки и расход топлива для выбранной модели.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Покупка без проверки истории → Риск получить машину с проблемами → Использовать официальные базы данных VIN.

  • Игнорирование технической диагностики → Скрытые поломки → Провести осмотр у независимого механика.

  • Выбор авто без учёта расходов на обслуживание → Переплата в будущем → Сравнивать стоимость запчастей и сервисов.

А что если…

…вы выбираете машину для семьи? Обратите внимание на модели с высоким уровнем безопасности и вместительным салоном, например Toyota Camry или Hyundai Solaris. Для активного отдыха подойдут Kia Sportage и Lada 4x4, которые легко преодолевают бездорожье.

Плюсы и минусы популярных моделей

Модель Плюсы Минусы
Kia Sportage Надёжность, проходимость Расход топлива выше среднего
Hyundai Solaris Экономичность, компактность Меньший багажник
Toyota Camry Комфорт, престиж Высокая цена поддержанного авто
Lada Granta Доступная цена, простота ремонта Меньшая комплектация, шумный салон
Mazda Динамика, дизайн Дорогие запчасти

FAQ

Как выбрать подержанное авто с пробегом?
Ориентируйтесь на историю, техническое состояние и отзывы владельцев.

Сколько стоит проверка автомобиля перед покупкой?
Сервисы проверки VIN и технический осмотр обычно обходятся от 500 до 3000 рублей.

Что лучше для города — Kia Rio или Hyundai Solaris?
Обе модели экономичны и компактны, Solaris чуть комфортнее, Rio — дешевле в обслуживании.

Мифы и правда

  • Миф: "Подержанные машины всегда ненадёжны".
    Правда: многие модели, особенно японские и корейские, служат десятилетиями при правильном уходе.

  • Миф: "Электромобили зимой быстро разряжаются".
    Правда: современные батареи сохраняют до 80-90% ёмкости даже при морозах.

