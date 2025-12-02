Россияне потратили на бэушки рекордную сумму — кто и сколько потратил в октябре

Россияне в октябре 2025 года установили новый рекорд по расходам на подержанные автомобили, потратив 825,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование "Автостата" и "Газпромбанк автолизинга". Сегмент "бэушек" переживает заметный всплеск интереса, особенно к относительно свежим европейским моделям.

Рекордные траты и структура рынка

Финансовая ёмкость рынка подержанных автомобилей увеличилась в октябре на 29,4% по сравнению с сентябрём и на 17,2% относительно октября 2024 года, когда также фиксировался исторический максимум — 704 миллиарда рублей. Основная часть средств ушла на автомобили европейских брендов — 299,7 миллиарда рублей, что на 27,5% больше сентябрьского показателя. Далее следуют машины японского и корейского производства — 242,6 и 119,1 миллиарда соответственно. Автомобили российских и китайских марок приобрели примерно одинаково — 62,4 и 62,1 миллиарда, при этом расходы на китайские машины выросли на 38,3%.

Сдвиг в предпочтениях покупателей

Россияне всё чаще выбирают автомобили младше пяти лет. Доля таких машин в общей структуре расходов увеличилась с 33,6% в сентябре до 35,2% в октябре, что соответствует тратам в 290,8 миллиарда рублей. Параллельно снизились расходы на автомобили старше десяти лет — с 35,8% до 33,7%, на что ушло 277,8 миллиарда рублей. Эксперты связывают это с постепенным обновлением автопарка и ростом интереса к более современным и надёжным моделям.

Факторы роста спроса

Одним из стимулов к резкому росту расходов аналитики называют отложенный спрос, который формировался в течение последних месяцев. Своё влияние могло оказать изменение механизма утильсбора, вступившее в силу 1 декабря. При этом по количеству проданных машин вторичный рынок почти не изменился: с начала года было реализовано чуть более 5 миллионов автомобилей с пробегом, среди которых наибольшим спросом пользовались Lada, Toyota и Kia.

Динамика рынка демонстрирует, что финансовые вложения в сегмент подержанных автомобилей продолжают расти, несмотря на стабильный объём продаж в количественном выражении.