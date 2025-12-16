Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Покупка авто с пробегом
Иван Рогов Опубликована сегодня в 4:09

Эти фразы продавца должны насторожить сразу: машину лучше не покупать

Отказ ехать в ГИБДД и спешка при продаже авто считаются тревожными признаками — АиФ

Покупка автомобиля с пробегом всегда связана с риском, даже если машина выглядит ухоженной и продаётся по привлекательной цене. Часто истинное состояние автомобиля скрывается за уверенными формулировками и привычным сленгом продавца. Внимательное отношение к деталям разговора помогает заметить тревожные сигналы ещё до осмотра в сервисе. Об этом рассказало издание "Аргументы и факты".

Когда продавец старается дистанцироваться от машины

Одна из настораживающих формулировок звучит так: "Машина не моя, я просто разместил объявление". Чаще всего так говорят перекупщики, чьи имена не указаны в ПТС. Они представляются знакомыми или родственниками владельца, действуя якобы по его просьбе, но при этом не имеют официальной доверенности.
В договоре купли-продажи нередко указывается имя третьего лица, а подпись за "настоящего хозяина" ставит сам посредник. Деньги при этом также получает не тот, кто фигурирует в документах. В подобных ситуациях покупатель оказывается в уязвимом положении. При выявлении технических или юридических проблем предъявлять претензии фактически некому, особенно если прежний владелец уже прекратил регистрацию автомобиля. Подобное поведение перекликается с тем, как перекупщики избегают разговоров о собственнике машин, стараясь запутать покупателя ещё на этапе общения.

Искусственное давление и спешка

Фраза "Поторопитесь, на машину уже едут смотреть другие" используется как способ психологического воздействия. Она создаёт иллюзию высокого спроса и подталкивает к необдуманным решениям. В некоторых случаях продавцы вообще не планируют продажу.
Они размещают привлекательные фотографии и заниженную цену, а при звонке сообщают, что автомобиль почти продан, предлагая внести задаток для "брони". После перевода денег контакт с продавцом может быть утерян. Такая схема построена на спешке и доверчивости покупателей, поэтому любые просьбы о предоплате без личного осмотра должны вызывать настороженность.

"Ничего не делал, только масло менял"

На первый взгляд эта фраза звучит как признак надёжности, однако на практике она говорит об обратном. Любой автомобиль за годы эксплуатации требует регулярного обслуживания. Замена тормозных колодок, фильтров, технических жидкостей и участие в сервисных кампаниях — обычная часть владения.
Если продавец утверждает, что ограничивался только заменой масла, это может означать либо пренебрежение обслуживанием, либо попытку скрыть серьёзные неисправности. В обоих случаях техническое состояние автомобиля вызывает вопросы, а доверие к словам продавца снижается.

"Ездила редко" и следы реального пробега

Заявления о редкой эксплуатации часто сопровождают автомобили со скрученным пробегом. Проверить правдивость таких слов можно по состоянию салона. Изношенный руль, потертые подлокотники и кнопки стеклоподъёмников выдают интенсивное использование.
Кожа рулевого колеса обычно начинает блестеть после 50 тысяч километров, а после 100 тысяч — трескается в местах швов. Тканевые элементы засаливаются, водительский коврик протирается, а резиновые накладки на педалях к сотне тысяч километров стираются полностью. Новые накладки при общем износе салона часто указывают на замену ради маскировки реального пробега. Эти признаки напрямую перекликаются с тем, как износ руля и педалей помогает определить пробег. Дополнительно данные о пробеге можно сверить через официальные базы ГИБДД и портал госуслуг.

Отказ ехать в ГИБДД

Фраза "В ГАИ не поеду" не является прямым нарушением закона, однако вызывает обоснованные сомнения. Продавцы, уклоняющиеся от совместной проверки, могут опасаться ограничений на регистрационные действия или других проблем, связанных с автомобилем.
В такой ситуации разумнее не спешить с передачей денег и завершать сделку только после проверки регистрационного статуса. Это снижает риск столкнуться с запретами со стороны банков или других организаций.

Внимательность к словам продавца помогает составить более полную картину состояния автомобиля ещё до технической диагностики. Разговор, детали документов и поведение второй стороны часто говорят не меньше, чем осмотр под капотом. Осознанный подход и отсутствие спешки остаются лучшей защитой покупателя на вторичном рынке.

