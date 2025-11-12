Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Андрей Чернов Опубликована сегодня в 14:44

Беру Kia Cerato дешевле миллиона — осенние скидки свели рынок с ума

Цены на подержанные авто в октябре снизились на 5,9% — аналитики "Авто.ру"

Осень принесла неожиданные новости для тех, кто присматривается к автомобилям с пробегом. Октябрь 2025 года стал месяцем заметного снижения цен на вторичном рынке: поддержанные машины в среднем подешевели на 5,9% по сравнению с сентябрем. Эксперты "Авто.ру Оценка" отмечают, что в ряде регионов тенденция проявилась особенно ярко.

"По итогам октября средняя цена автомобиля с пробегом не старше 15 лет в Пермском крае уменьшилась на 5,9% по сравнению с сентябрем. Она составила 1,15 млн рублей", — сообщили аналитики.

Что изменилось на рынке

Падение цен эксперты связывают сразу с несколькими факторами: снижением потребительского спроса, ростом числа предложений и сезонной коррекцией. В начале осени рынок традиционно насыщается новыми партиями подержанных авто, привезённых после летнего сезона. Продавцы стремятся реализовать запасы до зимы, снижая стоимость, чтобы ускорить сделки.

Кроме того, ослабление рубля летом привело к временному росту цен, который теперь корректируется. На фоне экономической стабилизации и снижения ажиотажа по новым моделям покупатели активнее обращают внимание на вторичный сегмент.

Сравнение моделей

Модель Изменение цены Средняя стоимость, ₽
Porsche Cayenne -9,5% 2 480 000
Kia Cerato -7,3% 1 070 000
Lada 2114 -6,8% 204 000

Лидером падения стал Porsche Cayenne, чья цена снизилась почти на 10%. За ним следует Kia Cerato, а отечественная Lada 2114 замыкает тройку.

Как выбрать выгодно: пошаговые советы

  1. Сравните предложения. Используйте онлайн-площадки вроде "Авто.ру" и "Дром" для оценки средней цены по вашему региону.

  2. Проверяйте историю авто. Сервисы "Автотека" или "Carfax" помогут узнать данные о пробеге и ДТП.

  3. Осмотрите машину лично. При возможности привлеките независимого эксперта.

  4. Учитывайте сезонность. Осенью и зимой цены часто снижаются — это подходящее время для покупки.

  5. Не торопитесь. Если авто стоит на продаже дольше 30 дней, продавец, как правило, готов сделать скидку.

Ошибки покупателей и как их избежать

  • Ошибка: выбирать машину только по цене.
    Последствие: высокая вероятность скрытых дефектов.
    Альтернатива: обращайтесь к официальным дилерам, предлагающим сертифицированные авто с гарантией.

  • Ошибка: игнорировать расходы на оформление.
    Последствие: дополнительные траты после сделки.
    Альтернатива: заранее уточняйте стоимость страховки, регистрации и налога.

А что если рынок снова изменится?

Если тенденция продолжится, то к концу года подешевеют не только отдельные модели, но и весь сегмент автомобилей среднего класса. Однако возможен и обратный сценарий: рост цен зимой из-за сокращения предложений и повышенного спроса на надежные машины перед холодами.

Плюсы и минусы покупки осенью

Плюсы Минусы
Снижение цен на 5-10% Увеличение конкуренции за хорошие варианты
Больше предложений Вероятность продажи "усталых" авто после лета
Можно торговаться Хуже погодные условия для тест-драйва

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как выбрать надёжный автомобиль с пробегом?
Ориентируйтесь на состояние кузова и двигателя, проверяйте документы и историю обслуживания.

Сколько стоит диагностика перед покупкой?
Средняя цена — 3-5 тысяч рублей, но она может сэкономить десятки тысяч на ремонте.

Что лучше: купить в автосалоне или у частника?
Дилеры предлагают гарантию и проверенные авто, частные продавцы — более гибкие цены.

Мифы и правда

  • Миф: "Все подержанные авто — риск".
    Правда: с проверкой истории и технической экспертизой риск минимален.

  • Миф: "Осенью покупать невыгодно".
    Правда: наоборот, в октябре и ноябре цены падают.

  • Миф: "Лучше брать только иностранные марки".
    Правда: современные модели Lada или Chery нередко оказываются надёжнее старых иномарок.

Три интересных факта

  1. Средний возраст подержанных авто в России — около 13 лет.

  2. Самые популярные марки на вторичном рынке — Toyota, Hyundai и Kia.

  3. В регионах цены часто ниже, чем в столице, на 10-15%.

Исторический контекст

Рынок подержанных автомобилей в России неоднократно проходил через волны падений и подъёмов. В 2014 году из-за санкций спрос вырос вдвое, а в 2020-м, напротив, резко снизился. Сегодня ситуация стабилизируется, и тренды повторяют цикличность прежних лет.

