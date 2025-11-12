720 тысяч за иномарку: где осенью покупать машину выгоднее, чем весной

По данным сервиса "Авито Авто", в октябре 2025 года средняя стоимость автомобиля с пробегом в Челябинской области составила 720 000 рублей, что ниже сентябрьского показателя. Это уже второй месяц подряд, когда рынок демонстрирует коррекцию после летнего подорожания.

"Больше всего снизились цены на BMW и Mercedes-Benz. Они подешевели на 2,5% и 2,3% соответственно", — сообщили в пресс-службе "Авито Авто".

Такое движение цен эксперты называют естественным результатом насыщения рынка: число предложений растёт, а спрос стабилизируется.

Кто подешевел сильнее всего

Модель Изменение цены Текущая стоимость BMW (в среднем по марке) -2,5% - Mercedes-Benz -2,3% - Toyota RAV4 -3,9% 1,68 млн ₽ Toyota Camry -2,8% 1,75 млн ₽ LADA Granta -3,5% 550 тыс. ₽ LADA 2112 -3,1% 155 тыс. ₽ Mercedes-Benz E-класс -3% 1,6 млн ₽ Средняя цена по рынку - 720 тыс. ₽

Самое заметное падение — у Toyota RAV4: кроссовер потерял почти 4% стоимости за месяц. Не отстают и массовые модели — LADA Granta и LADA 2112, которые продолжают снижаться в цене вслед за общим трендом.

Почему рынок пошёл на спад

1. Рост предложения

После летней активности многие автовладельцы выставляют машины на продажу, чтобы обновить автопарк к зиме. Количество объявлений выросло почти на 10%, что закономерно тянет цены вниз.

2. Коррекция после ажиотажа

В августе-сентябре цены на подержанные авто временно выросли из-за неопределённости с курсом валют и поставками новых автомобилей. Сейчас ситуация стабилизировалась, и рынок вернулся к реалистичным значениям.

3. Изменение структуры спроса

Часть покупателей переключилась на новые китайские автомобили, где появились выгодные кредитные программы. Это ослабило давление на рынок "вторички".

4. Сезонный фактор

Осенью спрос на машины традиционно падает: покупатели откладывают крупные траты до весны, а дилеры стараются избавиться от старых запасов.

Как правильно покупать авто с пробегом в 2025 году

Проверяйте историю автомобиля. Используйте сервисы проверки VIN-номера — это поможет избежать покупки машины после ДТП. Сравнивайте цены по регионам. Иногда выгоднее купить авто в соседней области — разница может достигать 5-10%. Осматривайте кузов и салон лично. Онлайн-фото не передают реальное состояние машины. Проверяйте пробег и сервисную книжку. Реальный пробег важнее года выпуска. Не торопитесь с покупкой. На фоне снижения цен спешка может привести к переплате.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Покупать автомобиль сразу после резкого снижения цены.

Последствие: Возможность скрытых дефектов или юридических рисков.

Альтернатива: Провести независимую диагностику перед покупкой.

Ошибка: Игнорировать сервисную историю.

Последствие: Дополнительные затраты на ремонт.

Альтернатива: Проверить отчёт по VIN и подтверждение обслуживания.

Ошибка: Покупать "по фото" без осмотра.

Последствие: Несоответствие состояния заявленным характеристикам.

Альтернатива: Выезжать на осмотр лично или через доверенное лицо.

А что если цены продолжат снижаться?

Аналитики считают, что сильного падения не будет. К концу 2025 года рынок стабилизируется: цены опустятся ещё на 1-2%, после чего начнётся плавный рост на фоне зимнего спроса на надёжные и недорогие автомобили.

Наибольшие шансы на удержание цены — у популярных иномарок и российских моделей в хорошем состоянии. Автомобили премиум-класса, напротив, продолжают терять в стоимости из-за дорогого обслуживания и сложностей с запчастями.

Плюсы и минусы текущей ситуации

Плюсы Минусы Возможность купить авто по сниженной цене Увеличение конкуренции среди продавцов Расширение выбора на рынке Удешевление премиум-сегмента снижает ликвидность Коррекция цен после перегрева Сложнее продать машину быстро

FAQ

Почему сильнее подешевели BMW и Mercedes-Benz?

Премиальные марки потеряли в цене из-за дорогого обслуживания и уменьшения числа покупателей в этом сегменте.

Стоит ли сейчас покупать машину с пробегом?

Да, осень — удачное время: выбор велик, а продавцы готовы на торг.

Какие авто держат цену лучше всего?

Toyota, Kia и LADA Granta — благодаря популярности и доступности запчастей.

Мифы и правда

Миф: Подешевевшие авто обязательно неисправны.

Правда: Цены снижаются из-за рыночных факторов, а не из-за состояния машин.

Миф: Иномарки больше не выгодны.

Правда: Качественные авто с прозрачной историей всё ещё пользуются спросом.

Миф: Лучше подождать весны, когда рынок оживится.

Правда: Осенью можно купить машину дешевле, пока предложение высоко.

Исторический контекст

В 2023–2024 годах рынок подержанных автомобилей в Челябинской области пережил сильное колебание: после резкого роста цен на фоне дефицита новых машин в 2023 году, уже в 2025-м началась стабилизация.

Сегодняшнее снижение до 720 тысяч рублей в среднем возвращает рынок к значениям начала 2022 года, когда вторичный сектор считался самым ликвидным в регионе.

Три интересных факта