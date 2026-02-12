Китайские кроссоверы внезапно стали доступнее — рынок подержанных авто преподнёс сюрприз

В начале года рынок подержанных автомобилей в России неожиданно сменил траекторию. При общем росте цен нашлись модели, которые, вопреки тенденции, стали доступнее для покупателей. Одновременно сократилось предложение машин с пробегом, что лишь усилило контраст происходящего. Об этом сообщает "Автоновости дня" со ссылкой на данные "Авто.ру Бизнес".

Рынок начал год с пересмотра цен

В январе 2026 года количество объявлений о продаже автомобилей не старше 15 лет на платформе "Авто.ру" снизилось на 13%. Это означает, что выбор для покупателей стал уже, а конкуренция за привлекательные предложения — выше. На этом фоне средняя стоимость иномарки с пробегом прибавила 5% и достигла 2,28 млн рублей.

Российские автомобили подорожали еще заметнее — на 5,4%, до 723 тыс. рублей. Схожую динамику показали и машины китайских брендов: их средняя цена выросла на 4,5%, составив 2,12 млн рублей. Европейские, японские и корейские модели также прибавили в цене — в среднем на 112 тыс. рублей за месяц.

Интерес к сегменту с пробегом остается высоким, несмотря на подорожание. Ранее аналитики отмечали, что подержанные авто за 2-3 млн рублей продаются быстрее ряда сегментов, что подтверждает устойчивый спрос даже при изменении ценников.

Дилеры усилили позиции, спрос оживился

Еще одна важная особенность начала года — рост активности дилеров. Если осенью 2025 года их доля в общем объеме предложений составляла около 16%, то к концу января она увеличилась до 19%. Это может свидетельствовать о стремлении профессиональных продавцов активнее формировать рынок и предлагать покупателям проверенные автомобили.

Параллельно зафиксировано оживление спроса. По сравнению с декабрем интерес к подержанным машинам вырос на 6%. В условиях, когда эксперты обсуждают, как будет развиваться авторынок в 2026 году, динамика января выглядит особенно показательной.

В большинстве регионов страны средняя стоимость автомобилей с пробегом увеличилась. Лидером по темпам роста стали Санкт-Петербург и Ленинградская область: здесь машины подорожали более чем на 7%, а средний ценник достиг 2,02 млн рублей.

Модели, которые стали доступнее

Несмотря на общий подъем цен, три модели продемонстрировали обратную динамику. Наибольшее снижение средней стоимости — на 3,5% — показали китайские кроссоверы Haval Jolion и Chery Tiggo 4, а также седан Changan Alsvin.

Средняя цена Haval Jolion опустилась до 1,59 млн рублей, Chery Tiggo 4 — до 1,19 млн рублей, а Changan Alsvin — до 968 тыс. рублей. Это заметное отклонение от общего тренда, особенно на фоне роста стоимости в других сегментах.

В региональном разрезе динамика оказалась неоднородной. В Тамбовской области средняя цена подержанного автомобиля снизилась на 7,2% и составила 961 тыс. рублей, в Оренбургской — на 6,6%, до 1 млн рублей. В столичном регионе показатель, напротив, вырос до 2,72 млн рублей и остается самым высоким в стране.

Отдельно стоит отметить итоги прошлого года. В 2025 году в России был установлен рекорд по объему продаж автомобилей с пробегом — реализовано 6,24 млн легковых машин. Это на 3,3% больше, чем годом ранее, и максимальный результат с начала наблюдений за вторичным рынком с 2007 года.

Сочетание сокращения предложения, роста цен и точечного удешевления отдельных моделей делает ситуацию на рынке более многослойной. Покупателям приходится внимательнее анализировать предложения и оценивать перспективы владения, а продавцы — учитывать изменившийся баланс спроса и предложения. Начало 2026 года показало, что даже при общем росте цен рынок способен развиваться неравномерно, открывая возможности для тех, кто следит за динамикой.