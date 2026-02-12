Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Голубой Haval Jolion
Голубой Haval Jolion
© Creative Commons 4.0
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 15:41

Китайские кроссоверы внезапно стали доступнее — рынок подержанных авто преподнёс сюрприз

В начале года рынок подержанных автомобилей в России неожиданно сменил траекторию. При общем росте цен нашлись модели, которые, вопреки тенденции, стали доступнее для покупателей. Одновременно сократилось предложение машин с пробегом, что лишь усилило контраст происходящего. Об этом сообщает "Автоновости дня" со ссылкой на данные "Авто.ру Бизнес".

Рынок начал год с пересмотра цен

В январе 2026 года количество объявлений о продаже автомобилей не старше 15 лет на платформе "Авто.ру" снизилось на 13%. Это означает, что выбор для покупателей стал уже, а конкуренция за привлекательные предложения — выше. На этом фоне средняя стоимость иномарки с пробегом прибавила 5% и достигла 2,28 млн рублей.

Российские автомобили подорожали еще заметнее — на 5,4%, до 723 тыс. рублей. Схожую динамику показали и машины китайских брендов: их средняя цена выросла на 4,5%, составив 2,12 млн рублей. Европейские, японские и корейские модели также прибавили в цене — в среднем на 112 тыс. рублей за месяц.

Интерес к сегменту с пробегом остается высоким, несмотря на подорожание. Ранее аналитики отмечали, что подержанные авто за 2-3 млн рублей продаются быстрее ряда сегментов, что подтверждает устойчивый спрос даже при изменении ценников.

Дилеры усилили позиции, спрос оживился

Еще одна важная особенность начала года — рост активности дилеров. Если осенью 2025 года их доля в общем объеме предложений составляла около 16%, то к концу января она увеличилась до 19%. Это может свидетельствовать о стремлении профессиональных продавцов активнее формировать рынок и предлагать покупателям проверенные автомобили.

Параллельно зафиксировано оживление спроса. По сравнению с декабрем интерес к подержанным машинам вырос на 6%. В условиях, когда эксперты обсуждают, как будет развиваться авторынок в 2026 году, динамика января выглядит особенно показательной.

В большинстве регионов страны средняя стоимость автомобилей с пробегом увеличилась. Лидером по темпам роста стали Санкт-Петербург и Ленинградская область: здесь машины подорожали более чем на 7%, а средний ценник достиг 2,02 млн рублей.

Модели, которые стали доступнее

Несмотря на общий подъем цен, три модели продемонстрировали обратную динамику. Наибольшее снижение средней стоимости — на 3,5% — показали китайские кроссоверы Haval Jolion и Chery Tiggo 4, а также седан Changan Alsvin.

Средняя цена Haval Jolion опустилась до 1,59 млн рублей, Chery Tiggo 4 — до 1,19 млн рублей, а Changan Alsvin — до 968 тыс. рублей. Это заметное отклонение от общего тренда, особенно на фоне роста стоимости в других сегментах.

В региональном разрезе динамика оказалась неоднородной. В Тамбовской области средняя цена подержанного автомобиля снизилась на 7,2% и составила 961 тыс. рублей, в Оренбургской — на 6,6%, до 1 млн рублей. В столичном регионе показатель, напротив, вырос до 2,72 млн рублей и остается самым высоким в стране.

Отдельно стоит отметить итоги прошлого года. В 2025 году в России был установлен рекорд по объему продаж автомобилей с пробегом — реализовано 6,24 млн легковых машин. Это на 3,3% больше, чем годом ранее, и максимальный результат с начала наблюдений за вторичным рынком с 2007 года.

Сочетание сокращения предложения, роста цен и точечного удешевления отдельных моделей делает ситуацию на рынке более многослойной. Покупателям приходится внимательнее анализировать предложения и оценивать перспективы владения, а продавцы — учитывать изменившийся баланс спроса и предложения. Начало 2026 года показало, что даже при общем росте цен рынок способен развиваться неравномерно, открывая возможности для тех, кто следит за динамикой.

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Лобовое стекло трескается не случайно — водители сами допускают эту ошибку 10.02.2026 в 17:54

Кипяток и удары по стеклу могут обернуться трещинами: автоэксперт объяснил, как безопасно и быстро убрать наледь с лобового стекла зимой.

Читать полностью » Такой BMW i3 ещё не видели: дизайн Neue Klasse раскрыли раньше времени 10.02.2026 в 12:00

Новые рендеры BMW i3 2026 года раскрывают облик электрической "тройки" Neue Klasse и намекают на радикальные изменения в дизайне и технологиях.

Читать полностью » Россияне массово отказываются от покупки авто — дело не только в ценах: планы резко меняются 10.02.2026 в 11:55

Россияне всё чаще откладывают покупку автомобиля: высокие цены, ожидание изменений на рынке и альтернативные способы вложений меняют планы автолюбителей.

Читать полностью » Автопром без внешних костылей: детали, которые годами везли из Европы и Азии, начали делать в России 10.02.2026 в 11:40

В России запустили выпуск автокомпонентов для AURUS и электробусов КАМАЗ, которые раньше ввозили из-за рубежа, усилив локализацию и независимость отрасли.

Читать полностью » Xterra вернётся не одна: Nissan тайно готовит целое семейство рамных моделей 09.02.2026 в 22:22

Nissan планирует в 2028 году вернуть популярную модель Xterra и представить целое семейство рамных внедорожников и пикапов для укрепления позиций в рынке Северной Америки.

Читать полностью » Выехать не получится: об этой ошибке на автомойке водители чаще всего жалеют 09.02.2026 в 18:35

Автоэксперт Егор Васильев рассказал NewsInfo, какие опасные ошибки водители совершают на мойках самообслуживания.

Читать полностью » Пробег и кузов — не главное: почему импортное авто может обернуться ловушкой 09.02.2026 в 14:53

Покупка автомобиля за границей кажется выгодной, но скрытые юридические риски и несоответствия могут привести к серьёзным неприятностями и финансовым потерям.

Читать полностью » Едут навстречу — и будто сварка в лицо: как современные фары превратились в ослепляющий свет 09.02.2026 в 12:13

Белые светодиодные фары всё чаще раздражают водителей ночью. Почему свет стал резче, как технологии изменили зрительное восприятие и что говорит статистика ДТП.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Ходили каждый день, но мышцы слабели — силовые тренировки изменили ситуацию
Наука
Парниковые газы толкают Землю к перегреву: пик выбросов оказался пугающе близким
Красота и здоровье
Выглядят здоровыми, а сердце работает на износ: три привычки включают скрытый таймер
Авто и мото
Suzuki Across второго поколения вышел в Европе — под кузовом снова скрывается Toyota RAV4
Туризм
Японская виза через VFS Global изменила правила игры — теперь ожидание может растянуться
Спорт и фитнес
Полчаса до идеальной формы: интервальная Табата включает режим жиросжигания и прокачивает всё тело
Красота и здоровье
Чистка зубов после еды оказалась под подозрением: миф о золотых 30 минутах трещит по швам
Красота и здоровье
Постоянный шум в ушах меняет жизнь — люди уходят с работы из-за одного невидимого симптома
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet