Машина с пробегом 150 тыс. км оказалась лучше, чем новая: вот на что смотреть

Покупка подержанной машины часто выглядит выгоднее новой, но именно на вторичке проще всего ошибиться и попасть на дорогое обслуживание. Пробег в объявлении кажется главным ориентиром, хотя он не всегда отражает реальное состояние автомобиля. Чтобы не переплатить за "красивые цифры" и не получить сюрпризы после сделки, важно понимать, какие значения пробега считаются разумными. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Почему начинать нужно не с пробега, а с бюджета

Перекупщик советует сперва определить сумму, которую вы готовы потратить на покупку, и сразу заложить резерв на первое большое обслуживание. Идея простая: не стоит отдавать за автомобиль все деньги до последней копейки. Даже если машина выглядит свежей, после смены владельца логично обновить расходники и технические жидкости, чтобы понимать, с чего начинается ваш срок эксплуатации.

В материале говорится, что на такое "стартовое ТО" желательно оставить 100-150 тысяч рублей. Это актуально для любого варианта: даже автомобиль с небольшим пробегом может потребовать обслуживания, потому что неизвестно, как именно он эксплуатировался и что менялось по регламенту.

Маленький пробег тоже повод насторожиться

На рынке часто встречаются машины с пробегом 10-20 тысяч километров, которые выглядят почти новыми. Но такие предложения, по словам собеседника, должны вызывать вопросы. Если владелец продаёт автомобиль почти сразу, это может говорить о скрытых проблемах: неустранённых дефектах, последствиях ДТП или других нюансах, которые сложно заметить по фотографиям и короткому осмотру.

Поэтому небольшие цифры на одометре не стоит воспринимать как гарантию удачной покупки. Важнее понять причины продажи и внимательно проверять историю автомобиля — как по кузову, так и по документам.

Что ждать от машин с большим пробегом

Автомобили с пробегом 200 тысяч километров и выше чаще рассматривают те, у кого ограниченный бюджет. В тексте упоминается диапазон 500-900 тысяч рублей: в такой ситуации выбирать приходится из возрастных и "накатанных" вариантов. Здесь особенно важно искать модели с простыми и надёжными агрегатами и минимальными рисками по электронике.

Премиальные машины в этом сегменте перекупщик советует обходить стороной: даже если цена выглядит заманчиво, содержание и ремонты могут оказаться несоразмерно дорогими. В итоге покупка превращается в постоянные вложения, которые съедают всю изначальную экономию.

100-150 тысяч км: "свежая" зона, но с обязательной ревизией

Пробег 100-150 тысяч километров часто встречается у автомобилей от одного-двух владельцев. Они ещё выглядят достаточно свежо, но именно на этом этапе машина обычно уже вне гарантии, и обслуживание становится более затратным. Могут проявляться типичные "болячки", которые до этого скрывались или просто не успели вылезти.

Такие автомобили можно рассматривать, если покупатель готов к полноценной проверке и ревизии после покупки. Иначе есть риск быстро столкнуться с расходами, которые не были учтены в момент сделки.

Оптимальный пробег, на который советуют ориентироваться

В качестве наиболее удачного компромисса перекупщик называет диапазон 60-80 тысяч километров. На таком пробеге у машины обычно ещё сохраняется запас ресурса по основным узлам, а стоимость уже заметно снижается по сравнению с новой. При удачном раскладе автомобиль может даже оставаться на гарантии, что тоже добавляет спокойствия.

Но есть важный нюанс: эти цифры должны быть реальными. Поэтому перед покупкой необходимо тщательно проверять соответствие заявленного пробега тому, что "зашито" в системе автомобиля, и обращать внимание на косвенные признаки эксплуатации. Чем спокойнее подход к проверке, тем меньше шанс, что красивая цифра на одометре окажется просто частью удачной легенды продавца.

В итоге пробег — это не единственный критерий, но хороший ориентир для фильтрации вариантов. Если сочетать разумный диапазон, финансовый запас на обслуживание и внимательную проверку, шансы купить удачную "бэушку" заметно выше.