Ездят до последнего и не отпускают руль: пробеги подержанных авто в столицах бьют рекорды

Российский рынок подержанных автомобилей всё заметнее смещается в сторону машин с солидным стажем эксплуатации. Автовладельцы не спешат расставаться с транспортом и продолжают ездить до последнего, увеличивая пробеги быстрее, чем раньше. Особенно отчётливо эта тенденция проявляется в крупнейших городах страны. Об этом сообщает издание "За рулем" со ссылкой на данные Авто.ру Бизнес.

Столицы лидируют по износу автомобилей

За последние два года средний пробег подержанных автомобилей в России вырос почти на 23%, однако динамика заметно различается в зависимости от региона. В Москве показатель увеличился примерно на 39 тысяч километров и достиг отметки 173 423 км. Санкт-Петербург оказался ещё впереди: здесь средний пробег вырос почти на 46 тысяч километров, дойдя до 181 576 км.

В регионах рост менее резкий, но всё равно ощутимый. За тот же период средний пробег прибавил около 30 тысяч километров и составил 161,7 тысячи км. Такая разница объясняется более интенсивной эксплуатацией автомобилей в мегаполисах, плотным трафиком и высокой долей ежедневных поездок, где машина используется как основной инструмент передвижения.

Почему владельцы откладывают продажу

Главным источником роста пробегов стали частные владельцы. На фоне подорожания новых и подержанных машин многие предпочитают дольше эксплуатировать уже имеющийся автомобиль, откладывая смену транспорта до последнего момента.

"В условиях роста цен многие используют машину максимально долго, откладывая продажу. Они выставляют авто, лишь когда пробег перешагивает психологически важную отметку", — пояснил руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами Авто.ру Сергей Игнатов.

С начала 2024 года пробег автомобилей в объявлениях от частников увеличился более чем на 22 тысячи километров. При этом всё чаще на рынок выходят машины с показателями, которые уже требуют внимательной диагностики, поскольку пробег свыше 150 тыс км традиционно считается зоной повышенных рисков для дорогостоящего ремонта.

Кто продает самые свежие машины

На фоне частных продавцов официальные дилеры остаются источником наиболее "молодых" автомобилей по километражу. За два года средний пробег в дилерских объявлениях вырос всего примерно на 8 тысяч километров — это минимальный показатель среди всех каналов продаж.

Профессиональные перекупщики занимают промежуточную позицию. Их автомобили изнашиваются быстрее дилерских, но медленнее частных: средний пробег за два года увеличился более чем на 12 тысяч километров. Такая структура рынка постепенно усиливает разрыв между сегментами и влияет на поведение покупателей на вторичке, где подержанные авто всё чаще выбирают не только по цене, но и по реальному техническому состоянию.

В итоге рынок автомобилей с пробегом становится всё более возрастным, а выбор между стоимостью, пробегом и потенциальными затратами на обслуживание выходит для покупателей на первый план.