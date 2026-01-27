Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 12:25

Ездят до последнего и не отпускают руль: пробеги подержанных авто в столицах бьют рекорды

Средний пробег б/у авто в Москве вырос до 173 тыс км — автоэксперты

Российский рынок подержанных автомобилей всё заметнее смещается в сторону машин с солидным стажем эксплуатации. Автовладельцы не спешат расставаться с транспортом и продолжают ездить до последнего, увеличивая пробеги быстрее, чем раньше. Особенно отчётливо эта тенденция проявляется в крупнейших городах страны. Об этом сообщает издание "За рулем" со ссылкой на данные Авто.ру Бизнес.

Столицы лидируют по износу автомобилей

За последние два года средний пробег подержанных автомобилей в России вырос почти на 23%, однако динамика заметно различается в зависимости от региона. В Москве показатель увеличился примерно на 39 тысяч километров и достиг отметки 173 423 км. Санкт-Петербург оказался ещё впереди: здесь средний пробег вырос почти на 46 тысяч километров, дойдя до 181 576 км.

В регионах рост менее резкий, но всё равно ощутимый. За тот же период средний пробег прибавил около 30 тысяч километров и составил 161,7 тысячи км. Такая разница объясняется более интенсивной эксплуатацией автомобилей в мегаполисах, плотным трафиком и высокой долей ежедневных поездок, где машина используется как основной инструмент передвижения.

Почему владельцы откладывают продажу

Главным источником роста пробегов стали частные владельцы. На фоне подорожания новых и подержанных машин многие предпочитают дольше эксплуатировать уже имеющийся автомобиль, откладывая смену транспорта до последнего момента.

"В условиях роста цен многие используют машину максимально долго, откладывая продажу. Они выставляют авто, лишь когда пробег перешагивает психологически важную отметку", — пояснил руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами Авто.ру Сергей Игнатов.

С начала 2024 года пробег автомобилей в объявлениях от частников увеличился более чем на 22 тысячи километров. При этом всё чаще на рынок выходят машины с показателями, которые уже требуют внимательной диагностики, поскольку пробег свыше 150 тыс км традиционно считается зоной повышенных рисков для дорогостоящего ремонта.

Кто продает самые свежие машины

На фоне частных продавцов официальные дилеры остаются источником наиболее "молодых" автомобилей по километражу. За два года средний пробег в дилерских объявлениях вырос всего примерно на 8 тысяч километров — это минимальный показатель среди всех каналов продаж.

Профессиональные перекупщики занимают промежуточную позицию. Их автомобили изнашиваются быстрее дилерских, но медленнее частных: средний пробег за два года увеличился более чем на 12 тысяч километров. Такая структура рынка постепенно усиливает разрыв между сегментами и влияет на поведение покупателей на вторичке, где подержанные авто всё чаще выбирают не только по цене, но и по реальному техническому состоянию.

В итоге рынок автомобилей с пробегом становится всё более возрастным, а выбор между стоимостью, пробегом и потенциальными затратами на обслуживание выходит для покупателей на первый план.

Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.

Несмененный ремень ГРМ привел к ремонту двигателя на сотни тысяч — автомеханики вчера в 12:02
Замена за копейки или ремонт за сотни тысяч: ремень ГРМ превращает экономию в приговор двигателю

Многие водители откладывают замену ремня ГРМ, надеясь сэкономить, но такой подход может обернуться серьезными расходами и сложным ремонтом двигателя.

Читать полностью » Китайские автомобили не прошли миллион км без замены узлов — Ковалев автоэксперт вчера в 11:55
Китайские автомобили не одноразовые — но и не бессмертные: ресурс оказался куда скромнее обещаний

Способны ли китайские автомобили стать настоящими миллионниками и что скрывается за громкими гарантиями производителей.

Читать полностью » Volvo отказалась от классических дверных ручек в EX60 — Пётр Прокопец 25.01.2026 в 15:56
Volvo показал EX60 — электрический "наследник" XC60 удивил одной деталью снаружи

Volvo выводит EX60 — электрокроссовер-наследник XC60 на платформе SPA3: до 810 км запаса хода, Gemini AI, быстрая зарядка. Что скрывают цифры?

Читать полностью » Повреждение авто на парковке требует официальной фиксации — Уткина автоэксперт 25.01.2026 в 13:13
Виновник уехал, а платить вам: как не остаться крайним после парковочного ДТП

Автомобиль повредили на парковке и виновник уехал? Пошагово разбираем, как зафиксировать ДТП, обратиться в ГАИ и получить страховую выплату без лишних проблем.

Читать полностью » Электромобили сохранили льготы в программе автокредитов на 2026 год — автоэксперты 25.01.2026 в 13:08
Бензин — мимо, ток — в кассу: госпрограмма сменила фаворитов и оставила рынок в замешательстве

Электромобили и гибриды остаются в программе льготных автокредитов на 2026 год. Какие модели можно купить со скидкой и почему требования к ним мягче.

Читать полностью » Hyundai разрабатывает пикап со съёмными дверями — Autoblog 25.01.2026 в 9:18
Hyundai ломает правила пикапов — грузовик обещают превратить почти в кабриолет

Hyundai патентует съёмную крышу и даже двери для будущего пикапа — ручная панель и герметичное уплотнение обещают 'кабриолетный' опыт в грузовике.

Читать полностью » Kia обновляет дизайн Niro к 2026 году 24.01.2026 в 19:10
Kia Niro 2026 подтянул дизайн под EV-линейку — и это заметно с первого взгляда

Рестайлинг Kia Niro 2026: новый дизайн передка и фирменная световая подпись, аккуратные правки салона. HEV, PHEV и e‑Niro сохраняются, но конкуренция с EV3 растёт.

Читать полностью » Toyota разрабатывает среднемоторный спорткар — Gazoo Racing 24.01.2026 в 16:44
Среднемоторная компоновка возвращается в Toyota — марка делает неожиданный разворот

Toyota подтверждает разработку среднемоторного спорткара: GR тестирует прототипы, G20E и возвращение Celica в планах, сроки — 2028–2030 и электрификация.

Читать полностью »

