Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Mercedes-Benz A 250 e
Mercedes-Benz A 250 e
© commons.wikimedia by Alexander-93 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 12:10

Метель из ценников накрыла асфальт: подержанные иномарки теряют пятую часть своей стоимости

Февраль 2026 года встретил авторынок метелью скидок: под серым московским небом, где асфальт хрустит под шинами от реагентов, цены на подержанные машины ринулись вниз. Продавцы на Avito и Auto. ru нервно сбривают теги с ценниками, а покупатели чуют кровь в воде. Проблема знакомая — предложение б/у авто переросло спрос, и теперь Mercedes-Benz V-Class потерял 20 процентов стоимости за месяц, скатившись к 8,9 миллиона рублей. Это не случайность, а сигнал для тех, кто ищет выгодную сделку среди хаоса.

В топе обвала — компактные кроссоверы из Китая вроде Chery Tiggo 4 и Exeed LX, подешевевшие на 19,9 и 19,4 процента соответственно, до 1,2 и 1,8 миллиона. За ними Haval Jolion с минусом 17,8 процента. Премиум-сегмент тоже не устоял: флагманский Mercedes-Benz S-Class сдал 15,9 процента, Range Rover — 15, а Cadillac Escalade — 14,3. Замыкают десятку Exeed TXL, Kia Rio и Geely Coolray с падением 14,6, 14,1 и 14 процентов.

"Февральский обвал цен на вторичке — это классика: переизбыток предложений от частников, которые устали ждать покупателя. Взять Haval Jolion: его роботизированная коробка 7DCT держит удар на наших дорогах лучше ожиданий, но ликвидность падает из-за стереотипов о китайцах. Рекомендую проверять ресурс турбомотора — он выходит за 200 тысяч без проблем, если менять масло вовремя."

автоэксперт, аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

Топ-10 подешевевших моделей: полный разбор

Лидер падения — Mercedes-Benz V-Class, универсальный минивэн для семьи или бизнеса. Минус 20,2 процента — это удар по премиуму: теперь за 8,9 миллиона можно урвать экземпляр с пробегом до 50 тысяч, но проверьте пневмоподвеску, она любит жрать масло на наших ухабах. Chery Tiggo 4 следует за ним с 19,9-процентным обвалом до 1,2 миллиона: компактный кроссовер с клиренсом 190 мм идеален для города, но слабое место — электроника, которая глючит после 70 тысяч.

Exeed LX на третьем месте, минус 19,4 процента до 1,8 миллиона. Этот премиум-китаец радует кожей салона и 2-литровым турбо, но теряет в цене из-за запчастей — замена расходников бьет по карману. Haval Jolion, упав на 17,8 процента, остается хитом: как отмечают в обзорах надежности, связка мотора и робота выдерживает российские реалии, если не лениться с ТО.

Премиум-гиганты вроде S-Class (-15,9%), Range Rover (-15%) и Escalade (-14,3%) дешевеют из-за налогов и топлива: S-Class с его V12 — инвестиция в статус, но через три года сливает 40 процентов цены. Exeed TXL, Kia Rio и Geely Coolray закрывают список, предлагая бюджетные варианты для дальних поездок.

Почему цены рухнули: взгляд перекупа

Экономика проста: частники хлынули на рынок, спрос стагнирует под гнетом кредитов и утильсбора. Весенний скачок инфляции, как в анализе трендов, только усугубит, но январь дал окно для сделок. Китайцы вроде Tiggo и Jolion лидируют в обвале — их берут новые по лизингу, б/у висит мертвым грузом.

Премиум страдает от импорта: V-Class и S-Class дешевеют быстрее седанов, потому что семьи переходят на кроссоверы. Ликвидность — ключ: Rio и Coolray держат цену лучше, их можно перепродать без потерь, в отличие от Escalade, где ржавчина на раме — норма после соли.

"Перед покупкой Tiggo 4 или Jolion обязательно аудит: коробка на этих моделях требует масла каждые 40 тысяч, иначе ремонт влетит в копеечку. Безопасность на высоте, но клиренс не для бездорожья — город и трасса М4 его предел."

автоэксперт, инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов

Как купить выгодно и не нарваться на подвох

Глазами перекупа: берите годовалые с пробегом до 20 тысяч — потеря 20-30 процентов от новой цены, но без рисков обкатки. Для V-Class ищите дизель 2.0, надежный на 300 тысяч. Китайцев проверяйте на бюджетные шины — дешевая резина убивает ресурс. Jolion? Меняйте робот каждые 60 тысяч профилактически.

Механик советует: диагностика под капотом — святое. S-Class хрупок в электронике, Range Rover — в пневме. Ирония: пока вы торгуетесь, инфляция на старые покрышки растет, так что меняйте сразу. Для трассы берите с баком от 70 литров — Rio подойдет, но не для Сибири.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Стоит ли брать Chery Tiggo 4 сейчас? Да, если пробег до 50 тысяч и свежий ТО — ликвидность растет.
  • Почему премиум дешевеет быстрее? Налоги и топливо: S-Class сливает цену на 40% за три года.
  • Как проверить Haval Jolion? Аудит робота и турбо — ресурс 200+ тысяч реален.
Проверено экспертом: технический аудит, надежность трансмиссий, безопасность — Иван Рогов, автоэксперт, инженер-консультант.

Читайте также

Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Миф о хрупком железе рассыпался: немецкий кроссовер показал неожиданную стойкость в краш-тестах 28.02.2026 в 19:06

Вирусное видео заставило владельцев кроссоверов усомниться в своей безопасности, но официальные отчеты инженеров рисуют совершенно иную картину выживаемости.

Читать полностью » Запах резины и инфляции: весенний скачок цен превращает покупку машины в сложный квест 28.02.2026 в 15:10

Весна 2026 года принесет новые вызовы на авторынке. Как не остаться без выгодной сделки среди подорожаний?

Читать полностью » Ловушка на пустой дороге: забытые знаки заставляют водителей платить за несуществующий ремонт 28.02.2026 в 14:20

Миллионы протоколов в 2025 году оформляются вручную. Узнайте, как забытый знак 40 и обычный трактор становятся инструментами для изъятия прав.

Читать полностью » Китайский шторм на дорогах: связка мотора и робота Haval Jolion оказалась крепче ожиданий 28.02.2026 в 13:20

Популярный кроссовер прошел проверку временем и российскими дорогами. Рассказываем, сколько на самом деле живет турбомотор и как спасти робот от раннего износа.

Читать полностью » Короли багажников и тишины: кроссоверы до 3 миллионов рублей меняют представление о комфорте 28.02.2026 в 13:15

Рынок 2025–2026 годов подготовил сюрприз: бюджетные кроссоверы ценой до 3 миллионов рублей обошли премиум-модели по реальному объему салона и багажника.

Читать полностью » Железный отбор на дорогах: десятки китайских марок рискуют исчезнуть и оставить без запчастей 28.02.2026 в 13:05

Российский авторынок проходит через жесткую чистку: пока лидеры строят заводы, десятки брендов готовятся к тихому уходу, оставляя владельцев в сервисной ловушке.

Читать полностью » Руки прочь от руля — машина порешает сама: новый китайский стандарт L3 меняет правила на дорогах 28.02.2026 в 12:55

Китай вводит жесткие требования к беспилотникам уровня L3: теперь машина обязана сама распознать обморок водителя и безопасно припарковаться у обочины.

Читать полностью » Урчание под капотом таит сюрприз: новый чешский гибрид выдаёт мощь, равную табуну из 272 коней 28.02.2026 в 12:50

Обновленный чешский флагман получил мощную гибридную версию на 272 силы. Выясняем, как усиленные тормоза и батарея влияют на надежность и остаточную стоимость.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Ароматный щит от сырости: копеечная смесь из соли и бутылки заменяет дорогие диффузоры
Недвижимость
Деревянный помощник стал врагом: привычка мыть утварь в машине превращает еду в опасный коктейль
Россия
Стало известно о заблокированных счетах Джабраилова незадолго до смерти
Питомцы
Дорогой диван или кошачье дерево: один предмет интерьера спасает ремонт и психику вашего питомца
Красота и здоровье
Слуховой капитал тает на глазах: привычка ставить громкость на максимум крадёт годы ясности
Спорт и фитнес
Мышцы уплотняются за одну неделю: короткий интервальный цикл заменяет долгие тренировки в зале
Красота и здоровье
Микробы-невидимки крадут молодость: бактерия из зубного налета ускоряет старение всего тела
Питомцы
Слепая зона в собственной квартире: закрытая дверь подрывает древние инстинкты выживания кошек
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet