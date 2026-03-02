Метель из ценников накрыла асфальт: подержанные иномарки теряют пятую часть своей стоимости

Февраль 2026 года встретил авторынок метелью скидок: под серым московским небом, где асфальт хрустит под шинами от реагентов, цены на подержанные машины ринулись вниз. Продавцы на Avito и Auto. ru нервно сбривают теги с ценниками, а покупатели чуют кровь в воде. Проблема знакомая — предложение б/у авто переросло спрос, и теперь Mercedes-Benz V-Class потерял 20 процентов стоимости за месяц, скатившись к 8,9 миллиона рублей. Это не случайность, а сигнал для тех, кто ищет выгодную сделку среди хаоса.

В топе обвала — компактные кроссоверы из Китая вроде Chery Tiggo 4 и Exeed LX, подешевевшие на 19,9 и 19,4 процента соответственно, до 1,2 и 1,8 миллиона. За ними Haval Jolion с минусом 17,8 процента. Премиум-сегмент тоже не устоял: флагманский Mercedes-Benz S-Class сдал 15,9 процента, Range Rover — 15, а Cadillac Escalade — 14,3. Замыкают десятку Exeed TXL, Kia Rio и Geely Coolray с падением 14,6, 14,1 и 14 процентов.

"Февральский обвал цен на вторичке — это классика: переизбыток предложений от частников, которые устали ждать покупателя. Взять Haval Jolion: его роботизированная коробка 7DCT держит удар на наших дорогах лучше ожиданий, но ликвидность падает из-за стереотипов о китайцах. Рекомендую проверять ресурс турбомотора — он выходит за 200 тысяч без проблем, если менять масло вовремя." автоэксперт, аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

Топ-10 подешевевших моделей: полный разбор

Лидер падения — Mercedes-Benz V-Class, универсальный минивэн для семьи или бизнеса. Минус 20,2 процента — это удар по премиуму: теперь за 8,9 миллиона можно урвать экземпляр с пробегом до 50 тысяч, но проверьте пневмоподвеску, она любит жрать масло на наших ухабах. Chery Tiggo 4 следует за ним с 19,9-процентным обвалом до 1,2 миллиона: компактный кроссовер с клиренсом 190 мм идеален для города, но слабое место — электроника, которая глючит после 70 тысяч.

Exeed LX на третьем месте, минус 19,4 процента до 1,8 миллиона. Этот премиум-китаец радует кожей салона и 2-литровым турбо, но теряет в цене из-за запчастей — замена расходников бьет по карману. Haval Jolion, упав на 17,8 процента, остается хитом: как отмечают в обзорах надежности, связка мотора и робота выдерживает российские реалии, если не лениться с ТО.

Премиум-гиганты вроде S-Class (-15,9%), Range Rover (-15%) и Escalade (-14,3%) дешевеют из-за налогов и топлива: S-Class с его V12 — инвестиция в статус, но через три года сливает 40 процентов цены. Exeed TXL, Kia Rio и Geely Coolray закрывают список, предлагая бюджетные варианты для дальних поездок.

Почему цены рухнули: взгляд перекупа

Экономика проста: частники хлынули на рынок, спрос стагнирует под гнетом кредитов и утильсбора. Весенний скачок инфляции, как в анализе трендов, только усугубит, но январь дал окно для сделок. Китайцы вроде Tiggo и Jolion лидируют в обвале — их берут новые по лизингу, б/у висит мертвым грузом.

Премиум страдает от импорта: V-Class и S-Class дешевеют быстрее седанов, потому что семьи переходят на кроссоверы. Ликвидность — ключ: Rio и Coolray держат цену лучше, их можно перепродать без потерь, в отличие от Escalade, где ржавчина на раме — норма после соли.

"Перед покупкой Tiggo 4 или Jolion обязательно аудит: коробка на этих моделях требует масла каждые 40 тысяч, иначе ремонт влетит в копеечку. Безопасность на высоте, но клиренс не для бездорожья — город и трасса М4 его предел." автоэксперт, инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов

Как купить выгодно и не нарваться на подвох

Глазами перекупа: берите годовалые с пробегом до 20 тысяч — потеря 20-30 процентов от новой цены, но без рисков обкатки. Для V-Class ищите дизель 2.0, надежный на 300 тысяч. Китайцев проверяйте на бюджетные шины — дешевая резина убивает ресурс. Jolion? Меняйте робот каждые 60 тысяч профилактически.

Механик советует: диагностика под капотом — святое. S-Class хрупок в электронике, Range Rover — в пневме. Ирония: пока вы торгуетесь, инфляция на старые покрышки растет, так что меняйте сразу. Для трассы берите с баком от 70 литров — Rio подойдет, но не для Сибири.

FAQ: ответы на ваши вопросы

Стоит ли брать Chery Tiggo 4 сейчас? Да, если пробег до 50 тысяч и свежий ТО — ликвидность растет.

Почему премиум дешевеет быстрее? Налоги и топливо: S-Class сливает цену на 40% за три года.

Как проверить Haval Jolion? Аудит робота и турбо — ресурс 200+ тысяч реален.

