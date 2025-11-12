Когда иномарка стоит как “Лада”: массовое обесценивание авто удивило даже продавцов

Российский рынок подержанных автомобилей к концу октября 2025 года показал очевидную тенденцию к снижению цен. После нескольких месяцев относительной стабильности средняя стоимость машин с пробегом опустилась почти до двух миллионов рублей. Отечественные модели при этом удерживаются на уровне около 700 тысяч рублей — данные, опубликованные "Авто.ру", подтверждают масштабное удешевление по всей стране.

"В октябре 2025 года средняя стоимость подержанного автомобиля не старше 15 лет на российском рынке опустилась почти до двух миллионов рублей. В то же время средняя цена отечественного автомобиля держится на границе 700 тысяч рублей", — рассказали в пресс-службе "Авто.ру".

Тенденции рынка: что изменилось

Падение цен совпало с постепенным восстановлением покупательской активности. Количество просмотров объявлений выросло на 17%, что говорит о возвращении интереса к покупкам после летнего затишья. Покупатели стали чаще искать более свежие авто, а продавцы — гибче реагировать на запросы, что ведёт к сближению позиций сторон. Эксперты отмечают, что рынок движется к балансу между спросом и предложением, которого не было последние два года.

В числе наиболее подешевевших машин оказались Datsun mi-DO, Lifan Solano, Lada 2110, Skoda Superb и Lada 4x4. Эти модели потеряли в цене от 6 до 10 процентов в зависимости от региона и состояния автомобиля.

География падения цен

По данным аналитиков, почти в 70 регионах России зафиксировано снижение средней стоимости автомобилей с пробегом. Наибольшие изменения произошли в северо-западной части страны.

Регион Средняя цена, ₽ Снижение, % Вологодская область 1 120 000 -9% Санкт-Петербург и ЛО 1 900 000 -5% Москва и МО 2 570 000 -3%

Такое выравнивание цен по регионам аналитики объясняют общим снижением спроса на дорогие модели и активным ростом числа предложений на вторичном рынке.

Советы шаг за шагом: как купить авто в период падения цен

Определите бюджет заранее. Учтите не только стоимость автомобиля, но и затраты на регистрацию, страховку и техосмотр. Используйте онлайн-агрегаторы. Площадки вроде "Авто.ру", "Авито Авто" или "Дром" позволяют отследить динамику цен и выбрать подходящий вариант. Проверяйте историю авто. Сервисы вроде "Автотека" помогут узнать сведения о пробеге, владельцах и возможных ДТП. Не игнорируйте диагностику. Даже при падении цен техническое состояние остаётся ключевым фактором. Торгуйтесь разумно. В текущих условиях продавцы чаще соглашаются на скидку при аргументированном предложении.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупать авто, не проверив юридическую чистоту.

Последствие: риск ареста или ограничений на регистрационные действия.

Альтернатива: проверка VIN через официальный портал ГИБДД.

Ошибка: ориентироваться только на марку.

Последствие: переплата за имидж при сомнительном техническом состоянии.

Альтернатива: обращайте внимание на комплектацию и сервисную историю.

А что если цены продолжат падать?

Если тренд сохранится до конца года, средняя стоимость машин с пробегом может опуститься ниже отметки в 1,9 миллиона рублей. Однако резкого обвала ждать не стоит: ближе к зиме рынок традиционно замедляется, а часть предложений исчезает из-за сезонного снижения активности. Это может привести к стабилизации цен или даже небольшому росту в начале 2026 года.

Таблица "Плюсы и минусы" покупки сейчас

Плюсы Минусы Более низкие цены на популярные модели Рост конкуренции за качественные авто Возможность торга до 10% Сокращение ассортимента ближе к зиме Баланс спроса и предложения Необходимость тщательной проверки состояния

FAQ: что спрашивают чаще всего

Как выбрать подержанный автомобиль безопасно?

Проверяйте VIN, состояние кузова, документы и пробег. Лучше делать это с экспертом.

Когда выгоднее покупать машину с пробегом?

Осенью и зимой — цены традиционно снижаются, особенно в октябре и ноябре.

Какие модели дешевеют быстрее?

Быстрее всего теряют в цене малоизвестные марки и модели, снятые с производства — например, Datsun или старые Lifan.

Мифы и правда

Миф: "Если цена падает, значит, рынок в кризисе".

Правда: снижение связано с сезонностью и ростом предложений, а не с экономическим спадом.

Миф: "Покупать сейчас — риск".

Правда: наоборот, именно сейчас можно найти выгодные варианты.

Миф: "Отечественные авто всегда дешевеют быстрее".

Правда: современные Lada часто теряют в цене медленнее старых иномарок.

Три интересных факта

Средний пробег подержанных машин в России составляет около 120 000 км. Доля отечественных авто на рынке выросла до 35% за год. Самыми популярными моделями остаются Hyundai Solaris, Kia Rio и Lada Granta.

Исторический контекст

Рынок подержанных автомобилей в России всегда чутко реагировал на экономическую ситуацию. После пандемии 2020 года цены резко выросли, но к 2024-му началось постепенное выравнивание. Текущие данные подтверждают: рынок возвращается к предкризисным значениям, где покупатель снова диктует условия.