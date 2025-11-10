Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 1:16

Покупка нового авто в Свердловской области стала сложной задачей: кто теперь может себе позволить роскошь

В Свердловской области цены на новые автомобили снизились, но покупка остается сложной задачей

В Свердловской области цены на новые автомобили снизились, однако покупка новых машин стала сложной задачей для большинства автомобилистов. Ситуацию на авторынке региона обсудил корреспондент URA.RU с защитником прав автомобилистов и общественным деятелем Кириллом Форманчуком.

Кто покупает новые автомобили

По словам Форманчука, сейчас новые автомобили выбирают те, у кого нет финансовых трудностей и кто может позволить себе машины стоимостью несколько миллионов рублей, включая европейские бренды. "Кто хотел купить машину на нормальных условиях — купил ее еще три года назад", — отметил эксперт.

Вторичный рынок авто — выгоднее для большинства

На вторичном рынке ситуация выглядит более выгодной для покупателей. Владельцы автомобилей на вторичном рынке готовы снижать цены, а подержанные машины можно приобрести на 30% дешевле, чем новые. Это делает рынок автомобилей с пробегом особенно привлекательным.

Проблемы с автокредитованием

Форманчук отметил, что покупатели, не имеющие достаточной суммы для полной покупки, обращаются к автосалонам с целью оформления кредита. Однако банки значительно снизили объем автокредитования, и сейчас не каждый покупатель может получить кредит на авто. К тому же автосалоны часто предлагают дополнительные опции и страховки, увеличивающие конечную стоимость машины. Это приводит к тому, что "все идет к тому, что автопарк стремительно стареет", что, по мнению эксперта, негативно влияет на безопасность.

Динамика цен на автомобили

Средняя стоимость новых автомобилей в Свердловской области в октябре снизилась на 3%, составив 2,4 млн рублей. Из новых моделей сильнее всего подешевел кроссовер Haval H5, его цена снизилась на 2,8% до 3,8 млн рублей. Стоимость Tank 300 упала на 2,2% и составила 4,6 млн рублей. Средняя стоимость автомобилей китайских производителей, официально представленных в России, составила 3,5 млн рублей, что на 17 000 рублей ниже, чем в сентябре. В то же время, отечественные автомобили продолжили дорожать, их средняя стоимость достигла 1,7 млн рублей (+3%).

Рынок и повышение утилизационного сбора

Аналитики связывают падение цен с реализацией отложенного спроса и с фактором повышения утилизационного сбора, что ускорило принятие решений о покупке автомобилей. В октябре многие покупатели поспешили приобрести автомобили до возможного подорожания.

Вторичный рынок: высокая скорость сделок

Интересно, что количество новых объявлений о продаже автомобилей с пробегом увеличилось, но еще больше выросло число объявлений, снятых с публикации. Это говорит о повышении скорости сделок на рынке подержанных машин.

