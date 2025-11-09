Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Volkswagen Polo Sedan
Volkswagen Polo Sedan
© commons.wikimedia.org by Milhouse35 is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 11:17

Брал Priora всю жизнь, а теперь пересел на Polo — и пожалел только об одном

Авито Авто: спрос на Volkswagen Polo в Челябинской области вырос на 41%

Во второй половине 2025 года жители Челябинской области стали чаще присматриваться к подержанным иномаркам, хотя традиционно лидерами продаж оставались автомобили отечественного производства. По данным "Авито Авто", наибольший рост интереса зафиксирован к Volkswagen Polo - спрос на эту модель увеличился почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Тем не менее, безусловными фаворитами среди покупателей по-прежнему остаются Lada Priora и Lada Granta. Эти автомобили отличаются доступной ценой, простотой обслуживания и широкой сетью сервисных центров, что особенно важно для регионов.

"Самыми популярными среди пользователей стали представленные у профессиональных продавцов машины марок Lada, Toyota, Hyundai, Kia и Volkswagen. Среди моделей наиболее востребованными оказались Lada Priora, Lada Granta, Lada 2114 Samara, Lada Kalina и Toyota Camry", — сообщили в пресс-службе "Авито Авто".

Почему растёт интерес к Volkswagen Polo

Эксперты связывают рост популярности Volkswagen Polo с несколькими факторами. Во-первых, это надёжность и умеренные расходы на эксплуатацию. Во-вторых, большое предложение на вторичном рынке: многие владельцы обновляют машины каждые три-четыре года. Наконец, сама модель хорошо приспособлена к российским условиям — благодаря экономичному двигателю и комфортной подвеске.

Сравнение популярных моделей

Модель Тип кузова Средняя цена (₽) Популярность (рост за год)
Volkswagen Polo седан 850 000 +41,4%
Lada Priora седан 400 000 стабильная
Lada Granta седан 550 000 стабильная
Mazda 3 хэтчбек 900 000 +39,1%
Mercedes-Benz C-класса седан 1 800 000 +20%

Как выбрать подержанный автомобиль

  1. Определите бюджет. Помимо стоимости самой машины учтите возможный ремонт и страховку.

  2. Изучите историю. Проверка по VIN-коду покажет, участвовало ли авто в ДТП.

  3. Проверьте состояние кузова. Коррозия — частая проблема старых Lada, особенно в регионах с суровыми зимами.

  4. Оцените техническую часть. Подвеска, двигатель и коробка передач — ключевые зоны внимания.

  5. Проведите тест-драйв. Это лучший способ понять, подходит ли автомобиль лично вам.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Покупка без диагностики.
    Последствие: Высокие расходы на ремонт.
    Альтернатива: Проверка у независимого эксперта или на сервисе "Автотека".

  • Ошибка: Экономия на страховании.
    Последствие: Финансовые потери при аварии.
    Альтернатива: Оформление каско или расширенного ОСАГО.

А что если купить в кредит?

Кредитные программы продолжают пользоваться спросом. В прошлом году челябинцы чаще всего оформляли автокредиты на машины марок LADA и Toyota. Средняя ставка варьируется от 14% до 18%, а первоначальный взнос обычно составляет 20-30% стоимости авто. Покупатели отмечают, что выгодные предложения можно найти в региональных банках, где лояльнее относятся к постоянным клиентам.

Плюсы и минусы подержанных авто

Плюсы Минусы
Более низкая цена Износ узлов и деталей
Большой выбор на рынке Сложнее проверить историю эксплуатации
Возможность купить без кредита Возможны скрытые дефекты

FAQ

Как выбрать надёжную подержанную машину?
Лучше ориентироваться на марки с развитой сетью сервисов и доступными запчастями — Lada, Toyota, Kia.

Сколько стоит оформить страховку на подержанный автомобиль?
ОСАГО для машин с мотором до 1,6 л обойдётся в среднем от 6 000 рублей, каско — от 25 000 рублей в зависимости от возраста авто.

Что лучше: купить подержанную иномарку или новую отечественную?
Если важны комфорт и динамика — иномарка. Если надёжность в эксплуатации и доступный ремонт — новая Lada.

Мифы и правда

  • Миф: Все подержанные машины — это "кот в мешке".
    Правда: Проверка по сервисам и диагностика снижают риск почти до нуля.

  • Миф: Иномарки дороже в обслуживании.
    Правда: Некоторые модели, например Volkswagen Polo, имеют доступные аналоги запчастей.

  • Миф: Лучше брать машину у частника, чем у дилера.
    Правда: Профессиональные продавцы часто предоставляют гарантию и сервисную историю.

Интересные факты

  1. На долю Lada приходится четверть всех предложений в Челябинской области.

  2. Средний возраст подержанных автомобилей на рынке региона — 8 лет.

  3. Каждый третий покупатель ищет машину стоимостью до 700 000 рублей.

Исторический контекст

Традиционно Южный Урал был регионом, где отечественные автомобили пользовались особым спросом. В 2010-х годах здесь лидировали модели Lada Samara и Kalina, однако с 2020-х ситуация начала меняться: покупатели всё чаще обращают внимание на компактные и экономичные иномарки. Рост спроса на Volkswagen Polo стал логичным продолжением этой тенденции.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Думал, что знаю ПДД, но на трассе меня ждали неожиданные сюрпризы сегодня в 6:56

Узнайте, какие нюансы ПДД чаще всего забывают водители и как избежать проблем на дороге, соблюдая простые правила и ограничения.

Читать полностью » Поддался рекламе и заправил премиум-бензин: результат шокировал даже мастера сегодня в 6:30

Высокооктановое топливо обещает чистоту и мощность, но действительно ли оно способно "вылечить" двигатель? Разбираемся, что показали тесты AAA.

Читать полностью » Менял масло каждые 10 тысяч км — мотор уже едва жил: теперь делаю иначе сегодня в 5:49

Правильная замена масла — не просто отметка в сервисной книжке. Узнайте, почему стандартные 10 тысяч км могут убить двигатель и как защитить мотор.

Читать полностью » Думал, экономлю топливо, катясь накатом — а оказалось, просто убиваю АКПП сегодня в 5:37

Привычки, которые кажутся безвредными, способны разрушить АКПП изнутри. Рассказываем, какие ошибки делают даже опытные водители — и как их избежать.

Читать полностью » Хотел сэкономить на страховке — теперь не знаю, как выбраться из долгов: не повторяйте моей ошибки сегодня в 4:26

Как избежать пяти главных ошибок при покупке подержанного автомобиля и не потратить лишнего — советы эксперта и пошаговый гид.

Читать полностью » Вставил флешку в магнитолу — и тишина: вот как я решил проблему за пару минут сегодня в 4:16

Магнитола перестала видеть флешку? Узнайте, какие ошибки возникают чаще всего и как вернуть любимую музыку в салон быстро и без лишних затрат.

Читать полностью » Нажал старт-стоп — и машина чуть не врезалась: модная опция неожиданно подводит сегодня в 3:13

Старт-стоп давно подают как полезную опцию, но водители всё чаще сталкиваются с её скрытыми минусами. Почему задержка в полторы секунды может сыграть решающую роль?

Читать полностью » Пересел с BMW на китайца и не жалею: вот что меня поразило в Lixiang L7 сегодня в 2:36

Как китайские автомобили захватывают российский рынок и что стоит знать перед покупкой.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Осенний рацион должен содержать витамины и микроэлементы для иммунитета — Людмила Сухорукова
Наука
Исследования археологов раскрывают связь между изменением климата и войнами — Томас Снайдер
Красота и здоровье
Приём цинка уменьшает симптомы простуды и повышает сопротивляемость организма инфекциям
Дом
Не выбрасывайте обмылки: как создать экологичное чистящее средство из остатков мыла
Питомцы
Уезжаем отдыхать, а они остаются ждать: что чувствует кошка, когда исчезает её человек
Садоводство
Поливаешь по расписанию — жди беды: цветам нужен взгляд, а не календарь
Красота и здоровье
Врач Екатерина Демьяновская: регулярные дыхательные практики снижают уровень стресса
Садоводство
Томаты отреагировали мощно — положил компост в лунку, но весь эффект — в дозировке
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet