Брал Priora всю жизнь, а теперь пересел на Polo — и пожалел только об одном
Во второй половине 2025 года жители Челябинской области стали чаще присматриваться к подержанным иномаркам, хотя традиционно лидерами продаж оставались автомобили отечественного производства. По данным "Авито Авто", наибольший рост интереса зафиксирован к Volkswagen Polo - спрос на эту модель увеличился почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Тем не менее, безусловными фаворитами среди покупателей по-прежнему остаются Lada Priora и Lada Granta. Эти автомобили отличаются доступной ценой, простотой обслуживания и широкой сетью сервисных центров, что особенно важно для регионов.
"Самыми популярными среди пользователей стали представленные у профессиональных продавцов машины марок Lada, Toyota, Hyundai, Kia и Volkswagen. Среди моделей наиболее востребованными оказались Lada Priora, Lada Granta, Lada 2114 Samara, Lada Kalina и Toyota Camry", — сообщили в пресс-службе "Авито Авто".
Почему растёт интерес к Volkswagen Polo
Эксперты связывают рост популярности Volkswagen Polo с несколькими факторами. Во-первых, это надёжность и умеренные расходы на эксплуатацию. Во-вторых, большое предложение на вторичном рынке: многие владельцы обновляют машины каждые три-четыре года. Наконец, сама модель хорошо приспособлена к российским условиям — благодаря экономичному двигателю и комфортной подвеске.
Сравнение популярных моделей
|Модель
|Тип кузова
|Средняя цена (₽)
|Популярность (рост за год)
|Volkswagen Polo
|седан
|850 000
|+41,4%
|Lada Priora
|седан
|400 000
|стабильная
|Lada Granta
|седан
|550 000
|стабильная
|Mazda 3
|хэтчбек
|900 000
|+39,1%
|Mercedes-Benz C-класса
|седан
|1 800 000
|+20%
Как выбрать подержанный автомобиль
-
Определите бюджет. Помимо стоимости самой машины учтите возможный ремонт и страховку.
-
Изучите историю. Проверка по VIN-коду покажет, участвовало ли авто в ДТП.
-
Проверьте состояние кузова. Коррозия — частая проблема старых Lada, особенно в регионах с суровыми зимами.
-
Оцените техническую часть. Подвеска, двигатель и коробка передач — ключевые зоны внимания.
-
Проведите тест-драйв. Это лучший способ понять, подходит ли автомобиль лично вам.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Покупка без диагностики.
Последствие: Высокие расходы на ремонт.
Альтернатива: Проверка у независимого эксперта или на сервисе "Автотека".
-
Ошибка: Экономия на страховании.
Последствие: Финансовые потери при аварии.
Альтернатива: Оформление каско или расширенного ОСАГО.
А что если купить в кредит?
Кредитные программы продолжают пользоваться спросом. В прошлом году челябинцы чаще всего оформляли автокредиты на машины марок LADA и Toyota. Средняя ставка варьируется от 14% до 18%, а первоначальный взнос обычно составляет 20-30% стоимости авто. Покупатели отмечают, что выгодные предложения можно найти в региональных банках, где лояльнее относятся к постоянным клиентам.
Плюсы и минусы подержанных авто
|Плюсы
|Минусы
|Более низкая цена
|Износ узлов и деталей
|Большой выбор на рынке
|Сложнее проверить историю эксплуатации
|Возможность купить без кредита
|Возможны скрытые дефекты
FAQ
Как выбрать надёжную подержанную машину?
Лучше ориентироваться на марки с развитой сетью сервисов и доступными запчастями — Lada, Toyota, Kia.
Сколько стоит оформить страховку на подержанный автомобиль?
ОСАГО для машин с мотором до 1,6 л обойдётся в среднем от 6 000 рублей, каско — от 25 000 рублей в зависимости от возраста авто.
Что лучше: купить подержанную иномарку или новую отечественную?
Если важны комфорт и динамика — иномарка. Если надёжность в эксплуатации и доступный ремонт — новая Lada.
Мифы и правда
-
Миф: Все подержанные машины — это "кот в мешке".
Правда: Проверка по сервисам и диагностика снижают риск почти до нуля.
-
Миф: Иномарки дороже в обслуживании.
Правда: Некоторые модели, например Volkswagen Polo, имеют доступные аналоги запчастей.
-
Миф: Лучше брать машину у частника, чем у дилера.
Правда: Профессиональные продавцы часто предоставляют гарантию и сервисную историю.
Интересные факты
-
На долю Lada приходится четверть всех предложений в Челябинской области.
-
Средний возраст подержанных автомобилей на рынке региона — 8 лет.
-
Каждый третий покупатель ищет машину стоимостью до 700 000 рублей.
Исторический контекст
Традиционно Южный Урал был регионом, где отечественные автомобили пользовались особым спросом. В 2010-х годах здесь лидировали модели Lada Samara и Kalina, однако с 2020-х ситуация начала меняться: покупатели всё чаще обращают внимание на компактные и экономичные иномарки. Рост спроса на Volkswagen Polo стал логичным продолжением этой тенденции.
