Рынок авто с пробегом рвёт потолок: цифры октября переворачивают привычную картину

В октябре 2025 года российский рынок автомобилей с пробегом вновь доказал, что способен обновлять собственные рекорды. Спрос на подержанные машины вырос настолько стремительно, что даже опытные аналитики отрасли отмечают необычайно высокую активность покупателей. Многие объясняют это сочетанием экономических факторов, расширением выбора и ростом качества предложений на вторичном рынке. Однако главная интрига заключается в том, как именно меняется структура спроса и какие модели удерживают лидирующие позиции на фоне растущего интереса к доступному индивидуальному транспорту.

По данным агентства "Автостат", в октябре россияне приобрели 653 тыс. автомобилей с пробегом — на 18% больше, чем месяцем ранее. В сравнении с октябрём 2024 года прирост составил 7,9%. Такой результат стал абсолютным максимумом за всю историю регулярных наблюдений, которые ведутся с 2007 года. В прошлом году рынок уже демонстрировал всплеск активности, но свежие цифры превзошли предыдущий максимум.

"Прежний рекорд был зафиксирован год назад — в октябре 2024-го. Тогда жители России стали обладателями 605,3 тыс. автомобилей с пробегом", — пояснили в агентстве "Автостат".

Эта динамика отражает не только рост числа сделок, но и постепенное восстановление доверия к подержанным автомобилям как к реальной альтернативе новым машинам, подорожавшим за последние годы. При этом в топе продаж уверенно сохраняются знакомые бренды, а структура предпочтений меняется скорее количественно, чем качественно.

Основные наблюдения и тенденции рынка

Лидером по количеству продаж остаётся Lada — бренд, который не теряет популярности вне зависимости от рыночных условий. В октябре было приобретено 149,1 тыс. подержанных автомобилей этой марки. За ней следуют Toyota (66,2 тыс.) и Kia (39,6 тыс.). Также стабильно востребованы Hyundai и Nissan, замыкающие пятёрку самых популярных брендов.

Среди конкретных моделей пальма первенства принадлежит Lada 2107, а сразу за ней — Kia Rio и Hyundai Solaris. Примечательно, что в десятке присутствуют автомобили, которые сняты с конвейера, но продолжают активно циркулировать на вторичном рынке, сохраняя свою популярность благодаря ремонтопригодности и доступности запчастей.

Интересные изменения заметны и в динамике спроса. Toyota Camry прибавила более 22% к сентябрьскому результату, что делает её одним из самых быстрорастущих игроков среди популярных моделей. В годовом сравнении Camry вновь лидер по приросту, тогда как Lada 2114 демонстрирует спад более чем на 11%.

За первые десять месяцев 2025 года россияне приобрели 5,07 млн подержанных автомобилей — рост составил 1,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Другими словами, рынок стабилен и показывает тенденцию к увеличению.

Не менее примечательна ситуация и с импортом подержанных авто. В октябре в страну ввезли 59,9 тыс. машин — это исторический максимум. Впервые за многие годы импорт подержанных авто не только увеличился, но и стал заметным фактором рынка. Наиболее активно ввозят автомобили марки Toyota, а среди моделей лидирует компактвэн Honda Freed.

Сравнение популярных брендов

Показатель Lada Toyota Kia Hyundai Nissan Продажи в октябре 2025 149 100 66 200 39 600 37 300 28 700 Тренд относительно сентября Рост Рост Рост Рост Рост Модели-лидеры 2107, 2114, Priora Camry, Corolla Rio Solaris Qashqai, X-Trail Причины популярности Цена, обслуживание Надёжность Оптимум цена/качество Практичность Долговечность

Советы шаг за шагом

Что сделать Инструменты/услуги Определить бюджет и сегмент Калькулятор стоимости страховки, сервисы Autoteka/CarVertical Проверить историю авто VIN-проверка, базы ГИБДД Осмотреть автомобиль Лакокрасочный толщиномер, автосервис для диагностики Провести тест-драйв Станция ТО, экспертная диагностика Оформить покупку Оформление договора, страхование ОСАГО Рассчитать содержание Онлайн-калькулятор расходников, подбор шин и масел Подобрать страховку Страховые агрегаторы Запланировать техобслуживание Сервисы поиска СТО

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Покупка автомобиля без проверки VIN.

Последствие: риск попасть на кредитное, битое или угнанное авто.

Альтернатива: использовать сервисы проверки истории — Autoteka, "Автокод".

Последствие: скрытые проблемы, дорогостоящий ремонт двигателя или кузова.

Альтернатива: сервисная диагностика перед покупкой.

Последствие: неучтённые нюансы управления или подвески.

Альтернатива: тест-драйв с механиком.

Последствие: высокие выплаты по ОСАГО или ограниченные условия.

Альтернатива: сравнение предложений через агрегаторы.

Последствие: содержание автомобиля оказывается дороже ожиданий.

Альтернатива: предварительный расчёт стоимости владения.

А что если…

Что если рассматривать импорт?

Ввоз подержанных машин стал более разнообразным: появились доступные минивэны, гибриды и компакт-кроссоверы, которые не представлены официально. Toyota и Honda стали своеобразными "фаворитами", а Honda Freed — символом доступного семейного транспорта. Если рынок сохранит темп, импорт будет и дальше влиять на выбор россиян.

Что если купить старую Lada?

Эти машины по-прежнему дешевы в обслуживании, но важно понимать: ресурс кузова и двигателя напрямую зависит от предыдущих владельцев. Поэтому нужен тщательный осмотр и проверка геометрии кузова.

Что если рассмотреть праворульные модели?

Сегмент растёт, особенно среди гибридов. Они экономичны и, как правило, привозятся в хорошем техническом состоянии. Но важно учитывать стоимость обслуживания и особенности компоновки.

Плюсы и минусы популярных моделей

Модель Плюсы Минусы Lada 2107 Дешёвые запчасти, лёгкий ремонт Возраст, низкая безопасность Kia Rio Экономичность, ликвидность Возможный износ АКПП Hyundai Solaris Надёжность, доступность сервисов Вероятность скрученного пробега Toyota Camry Комфорт, ресурс двигателя Высокая цена за хорошее состояние Lada Priora Простой ремонт, доступность деталей Разброс по качеству содержания

FAQ

Как выбрать подержанный автомобиль?

Оцените бюджет, проверяйте историю, проводите диагностику и ориентируйтесь на ликвидные модели.

Сколько стоит обслуживание популярных машин?

Lada остаётся самой дешёвой в содержании, тогда как Toyota Camry требует больших вложений, особенно при большом пробеге.

Что лучше: купить отечественный авто или иномарку?

Отечественные машины выгоднее по цене и ремонту, а иномарки — по надёжности и комфорту. Выбор зависит от бюджета и задач.

Мифы и правда

Миф: "Импорт подержанных авто почти остановился".

Правда: объёмы ввоза бьют исторические рекорды, особенно осенью 2025 года.

Миф: "На вторичке остались только проблемные автомобили".

Правда: значительная часть машин продаётся в хорошем состоянии, а проверки по VIN позволяют выявить риски.

Миф: "Подержанные гибриды невыгодны".

Правда: экономия топлива и надёжность делают их привлекательными, особенно на дальние поездки.

Сон и психология

Психологи отмечают, что покупка автомобиля нередко связана с ощущением стабильности и контроля. Для многих это важный шаг, который влияет на эмоциональное состояние. Вторичный рынок помогает снизить уровень стресса за счёт доступности и широкого выбора. Сон после крупных расходов нормализуется быстрее, если покупатель уверен, что сделал взвешенное решение — диагностика и проверка истории авто помогают снизить тревожность.

Три интересных факта

Lada 2107 остаётся одной из самых продаваемых моделей десятилетиями, несмотря на прекращение производства. Honda Freed стал неожиданным хитом импорта благодаря вместительности и экономичности. Toyota Camry показывает рекордный рост спроса, хотя её стоимость на вторичном рынке почти каждый год увеличивается.

Исторический контекст