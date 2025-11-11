Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Северский is licensed under CC BY-SA 4.0
Иван Рогов Опубликована сегодня в 3:26

Вторичный рынок автопробега в России: как Lada и Toyota побеждают на фоне роста продаж

В октябре 2025 года на вторичном автомобильном рынке России было продано 682 813 легковых автомобилей с пробегом. Этот показатель стал на 17% выше по сравнению с сентябрем, а также на 8% больше, чем в том же месяце прошлого года (633,8 тыс. шт.). Однако, несмотря на положительную динамику в октябре, по итогам десяти месяцев общий объем продаж оставался почти на уровне прошлого года. В этом году было реализовано 5,32 миллиона автомобилей с пробегом, что на 0,05% больше, чем в 2024 году (5,31 млн единиц).

Лидеры рынка автомобилей с пробегом

Среди популярных марок автомобилей с пробегом на российском рынке в октябре 2025 года на первом месте по количеству проданных машин безоговорочно находится Lada. В октябре было продано 156,3 тыс. автомобилей этой марки. На втором и третьем местах расположились Toyota с 68,2 тыс. проданных автомобилей и Kia с 42,5 тыс. единиц. Также в пятерке самых продаваемых брендов оказались Hyundai (39,8 тыс. шт.) и Nissan (29,7 тыс. шт.).

Топ-10 популярных моделей

В числе самых востребованных автомобилей с пробегом в октябре 2025 года оказались:

  1. Lada Granta - 17 101 шт.

  2. Kia Rio - 14 298 шт.

  3. Lada 2107 - 14 044 шт.

  4. Hyundai Solaris - 13 539 шт.

  5. Lada Vesta - 11 119 шт.

  6. Ford Focus - 11 103 шт.

  7. Toyota Corolla - 11 057 шт.

  8. Lada Niva Legend - 10 934 шт.

  9. Lada 2114 - 10 487 шт.

  10. Toyota Camry - 9 883 шт.

Таким образом, Lada Granta продолжает оставаться самой продаваемой моделью с пробегом в России, а среди иностранных марок наибольшей популярностью пользуются Toyota и Kia.

Рост спроса на автомобили более свежих годов выпуска

Интересным моментом стало то, что модель Lada Vesta показала значительный рост — +20% за октябрь и +19% по итогам первых десяти месяцев 2025 года. Этот тренд свидетельствует о том, что на вторичный рынок автомобилей с пробегом поступает все больше машин относительно свежих годов выпуска, что влияет на предпочтения покупателей.

Эксперты связывают рост спроса на модели вроде Lada Vesta с обновлением структуры автопарка. Все больше автомобилей, которые продаются с пробегом, имеют возраст не более 5-7 лет, что делает их более привлекательными для потребителей, ищущих машины с минимальными следами эксплуатации. К тому же новые модели этих автомобилей становятся доступными по более низкой цене, что также способствует увеличению их популярности.

Устойчивый спрос на автомобили с проверенной репутацией

Не меняется спрос на автомобили с долгой историей на российском рынке, такие как Toyota Camry, Toyota Corolla, Ford Focus и Lada Niva Legend. Эти машины продолжают оставаться востребованными за счет своей надежности и доступности обслуживания. Спрос на них стабилен, и покупатели, выбирая эти автомобили, ориентируются не столько на цену, сколько на их утилитарные качества. Надежность и долговечность данных моделей привлекает тех, кто ищет машину, не требующую частых и дорогих ремонтов.

"Продажи Toyota Camry, Toyota Corolla, а также Ford Focus и Lada Niva Legend — стабильны. Здесь спрос носит не ценовой, а утилитарный характер, так как всем известны надежность и доступность обслуживания этих моделей", — отметил аналитик Автостат Инфо.

Советы по выбору автомобилей с пробегом

Если вы планируете приобрести автомобиль с пробегом, важно учитывать несколько ключевых факторов:

  1. Год выпуска - выбирайте модели не старше 5-7 лет, так как они более надежны и часто не требуют значительных вложений в ремонт.

  2. История обслуживания - всегда проверяйте, не имел ли автомобиль крупных аварий и в каком состоянии его двигательная система.

  3. Пробег - старайтесь выбирать автомобили с низким пробегом, так как они меньше подвержены износу.

  4. Модель - отдавайте предпочтение проверенным брендам с хорошей репутацией, таким как Toyota, Kia, Hyundai или Lada.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: Покупка автомобиля с высоким пробегом.
    Последствие: Риск частых поломок и высоких затрат на ремонт.
    Альтернатива: Выбор автомобиля с пробегом не более 5-7 лет.

  2. Ошибка: Пренебрежение проверкой истории автомобиля.
    Последствие: Покупка машины с скрытыми дефектами.
    Альтернатива: Обращение к проверенным сервисам для проверки автомобиля по VIN-номеру.

  3. Ошибка: Выбор автомобиля без учета стоимости обслуживания.
    Последствие: Высокие расходы на регулярные ремонты.
    Альтернатива: Покупка моделей с доступными запчастями и обширной сетью сервисных центров.

Что если…

  1. Что если не удается найти подходящий автомобиль? - Рассмотрите возможность заказа машины по индивидуальным требованиям через сервисы с доставкой или объявления.

  2. Что если у автомобиля нет полной сервисной документации? - В таком случае лучше отказаться от покупки или запросить подробную проверку на специализированных станциях техобслуживания.

  3. Что если автомобиль не проходит по требованиям для получения страховки? - Попробуйте выбирать машину, которая уже застрахована, или выберите модель с лучшими условиями для страхования.

Плюсы и минусы покупки автомобиля с пробегом

Плюсы Минусы
Более низкая цена по сравнению с новыми автомобилями Может потребоваться дополнительный ремонт
Меньше обесценивание стоимости в первые годы Риск покупки машины с повреждениями или скрытыми дефектами
Богатый выбор моделей различных годов выпуска Сложности с гарантией и послепродажным обслуживанием

FAQ

Как выбрать автомобиль с пробегом?
При выборе автомобиля с пробегом важно учитывать его состояние, пробег, историю обслуживания и модель. Лучше выбирать машины с возрастом не более 5-7 лет.

Сколько стоит автомобиль с пробегом?
Цена зависит от марки, модели, года выпуска и состояния машины. На вторичном рынке цены на автомобили с пробегом варьируются от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей.

Что лучше: новый автомобиль или с пробегом?
Если вы хотите сэкономить и не боитесь некоторых рисков, покупка автомобиля с пробегом может быть хорошим вариантом. Но новый автомобиль дает гарантии и большую уверенность в его состоянии.

Мифы и правда

Миф: Все автомобили с пробегом обязательно требуют дорогостоящего ремонта.
Правда: Множество автомобилей с пробегом, особенно более новых моделей, в хорошем состоянии и не нуждаются в значительных вложениях.

Миф: Автомобили с пробегом не могут быть надежными.
Правда: Многие машины с пробегом от известных марок, такие как Toyota или Lada, могут служить долго и без значительных поломок.

Сон и психология

Исследования показывают, что состояние автомобиля может влиять на психологическое восприятие человека. Чем более комфортным и надежным ощущается автомобиль, тем меньше стресса он вызывает у водителя.

Интересные факты

  1. В России количество автомобилей с пробегом на 2025 год составило более 5,3 миллионов.

  2. Наибольшим спросом среди российских автовладельцев пользуются автомобили с пробегом в возрасте до 7 лет.

  3. Lada Granta остается самой продаваемой моделью на вторичном рынке России уже несколько лет подряд.

Исторический контекст

Покупка автомобилей с пробегом в России всегда была популярна, особенно в периоды экономических кризисов, когда покупатели ищут более доступные варианты. На протяжении последних десятилетий рынок поддерживает стабильно высокий спрос на автомобили, что позволяет экономить деньги и расширяет возможности выбора для всех слоев населения.

