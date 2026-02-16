Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Иван Рогов Опубликована сегодня в 17:35

Вторичный рынок авто в России бьёт рекорд — но покупателей ждёт неприятный подвох

Рынок подержанных автомобилей в России демонстрирует рекордные показатели, однако за впечатляющей статистикой скрываются серьёзные перекосы в структуре предложения. Покупателям всё сложнее найти относительно свежие машины по разумной цене, а конкуренция за качественные экземпляры усиливается. На фоне дефицита возрастает и значение юридической чистоты сделки. Об этом сообщает "АвтоВзгляд" со ссылкой на руководителя департамента автомобилей с пробегом Major Expert Давида Павлова.

Рекорд без изобилия

По итогам 2025 года продажи автомобилей с пробегом достигли 6,24 млн сделок — это исторический максимум для российского рынка. Доля вторички составила около 80% всех автопродаж. Но, как подчёркивает эксперт, такой результат объясняется не избыточным предложением, а перераспределением спроса в условиях ограниченного рынка новых машин.

"По итогам 2025 года продажи автомобилей с пробегом достигли 6,24 млн. сделок, достигнув исторического максимума. То есть доля вторичного рынка — 80% всех автопродаж. Но это не изобилие, а перераспределение, а за красивыми рекордами стоит куда более сложная и неоднозначная реальность", — заявил Давид Павлов.

Основная проблема — так называемая возрастная яма. В 2022–2023 годах продажи новых автомобилей были минимальными, и сегодня это отражается на вторичном сегменте. Машин в возрасте от трёх до пяти лет заметно не хватает. Если в 2019 году автомобилей младше семи лет насчитывалось около 4,8 млн, то сейчас — примерно 2,9 млн. Доля "свежей" вторички сократилась до 20%, что стало антирекордом за весь период наблюдений.

Рост цен и смена брендов

Самым востребованным остаётся сегмент 3-5-летних автомобилей, однако именно он сейчас в дефиците. В результате средний чек на такие машины начинается от 2,3-2,8 млн рублей, а возможность торга встречается всё реже. Ситуация дополнительно осложняется общей ценовой динамикой — как отмечалось в материале о росте цен на автомобили, рынок остаётся чувствительным к любым экономическим изменениям.

"Самый востребованный сегмент у потенциальных покупателей — машины в возрасте 3-5 лет. А его нет. Поэтому средний чек на такие экземпляры нынче начинается от 2,3-2,8 млн. рублей. И торг, мягко говоря, стал редкостью", — поясняет Павлов.

Заметно изменилась и структура предложения. Если ещё несколько лет назад доминировали Kia, Hyundai, Toyota и Volkswagen, то сегодня всё чаще встречаются Haval, Chery и Geely. Доля китайских брендов в портфеле компании выросла с 1% до 15% и продолжает расти. При этом покупатели всё чаще обращают внимание на официальную историю обслуживания и прозрачность происхождения автомобиля. Схожие процессы наблюдаются и в сегменте SUV — об этом ранее писали в обзоре вторичного рынка кроссоверов, где ликвидность моделей становится ключевым фактором выбора.

Юридические риски и цифровой контроль

Современная вторичка — это не только техническое состояние машины, но и комплексная проверка документов. Помимо скрученного пробега существуют риски покупки залоговых автомобилей, машин с ограничениями или запутанной историей владения. Так называемый "эффект Долиной" остаётся актуальным — добросовестный покупатель может оказаться участником чужих финансовых споров.

"Сегодня мы проверяем не только автомобиль, но и продавца. Проверка должна быть обоюдной. Прозрачность — ответственность обеих сторон", — подчеркивает Павлов.

В компании каждый автомобиль проходит диагностику более чем по 80 параметрам, включая техническое состояние и юридическую чистоту. Используются и цифровые инструменты: искусственный интеллект анализирует переговоры, помогает формировать рекомендации по ценообразованию, тестируются чат-боты для обработки стандартных запросов.

Даже при многоступенчатой проверке полностью исключить форс-мажоры невозможно. Были случаи, когда автомобили изымались уже после продажи, и в таких ситуациях компания возвращала клиентам деньги, беря дальнейшие разбирательства на себя.

"Если продукт продан компанией, ответственность лежит на нас", — резюмировал он.

В целом рынок входит в 2026 год с осторожными ожиданиями. Оптимистичный сценарий предполагает сохранение объёмов на уровне 2025-го, пессимистичный — снижение на 5-10%. Дефицит относительно свежих автомобилей, по оценкам экспертов, сохранится, а значит, ценовое давление на вторичном рынке продолжит ощущаться.

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.

