Цены сорвались с тормозов: рынок лишил автомобили без утильсбора главного преимущества

Рынок подержанных автомобилей в России снова оказался в центре внимания после резкого изменения ценовой динамики. Особенно заметно подорожали иномарки с пробегом, которые не подпадают под уплату утилизационного сбора. Именно этот сегмент неожиданно стал точкой притяжения для покупателей, ищущих более доступную альтернативу новым моделям. Об этом сообщает издание "За рулем".

Почему выросли цены на подержанные иномарки

Главным драйвером роста стал повышенный интерес к автомобилям с двигателями мощностью до 160 лошадиных сил. Такие машины сохраняют привлекательность за счёт налоговых условий и более понятной итоговой цены. В результате спрос резко сместился в сторону вторичного рынка, где автомобили стоимостью 2-3 млн рублей стали продаваться заметно быстрее, чем раньше, что подтверждают данные о том, что подержанные авто за 2-3 млн рублей остаются одним из самых ликвидных сегментов.

По оценкам участников рынка, средний рост цен на иномарки без утильсбора составил около 15%. Наиболее ощутимо подорожали модели европейских брендов, которые давно зарекомендовали себя по надёжности и уровню оснащения. Покупатели рассматривают их как компромисс между ценой, качеством и статусом, что дополнительно подогревает спрос.

Китай как ключевой источник поставок

Существенные изменения произошли и в логистике. Основной поток подержанных автомобилей теперь идёт из Китая, который фактически заменил прежние каналы поставок из Европы, Кореи и стран ЕАЭС. Китайский рынок оказался наиболее гибким и оперативно отреагировал на рост интереса со стороны российских покупателей.

Эксперт Роман Трофимов отмечает, что на фоне повышенного спроса цены в КНР выросли на 10-15% по сравнению с осенью 2024 года. Так, стоимость трёхлетней Audi A3 увеличилась с 1,37-1,43 млн до 1,54-1,65 млн рублей. Эти изменения напрямую связаны с тем, что льготный тариф утильсбора действует именно для автомобилей с ограниченной мощностью двигателя, что делает их особенно востребованными.

Итоговая цена для покупателя и эффект для рынка

Рост цен за рубежом неизбежно сказался и на конечной стоимости ввоза. По данным дилеров, цена автомобиля "под ключ", включая доставку, оформление и таможенные процедуры, выросла в среднем на 150-160 тысяч рублей. Несмотря на это, спрос пока остаётся стабильным, так как альтернативы в этом ценовом диапазоне немного.

В Российской ассоциации автодилеров отмечают, что усиление импорта подержанных машин стоимостью 2-3 млн рублей обостряет конкуренцию на рынке. Таким автомобилям приходится соперничать как с новыми китайскими моделями, так и с отечественными машинами, которые постепенно улучшают комплектации и уровень оснащения.

В результате рынок входит в фазу перераспределения интересов. Часть покупателей продолжит делать ставку на проверенные иномарки с пробегом, другие будут внимательнее присматриваться к новым предложениям. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от ценовой политики импортеров и изменений в регулировании.