Перекупы не успевают моргнуть — вторичный рынок сметает эти авто за 2–3 млн без пауз

Автомобили с пробегом в ценовом диапазоне от 2 до 3 млн рублей остаются одним из самых живых сегментов российского рынка. Здесь покупатели внимательно смотрят не только на бренд, но и на ликвидность, комплектацию и репутацию конкретных моделей. В начале года аналитики зафиксировали заметные различия в скорости продаж внутри этой категории. Об этом сообщает издание "Известия".

Какие бренды продаются быстрее остальных

Эксперты "Авито Авто" изучили срок экспозиции объявлений о продаже подержанных автомобилей стоимостью от 2 до 3 млн рублей. В целом показатель по сегменту за год практически не изменился, однако внутри него выделились марки, которые находят покупателей заметно быстрее среднего уровня.

Наиболее динамичными оказались автомобили Geely — они продавались на 15,1% быстрее среднего по сегменту. Следом идут Mazda с показателем минус 11,2% и Changan, у которых срок размещения объявлений оказался короче на 10%. В эту же группу вошли Hyundai и Toyota, обе марки показали результат минус 8,7%.

Подобная динамика отражает устойчивый интерес к моделям, которые сочетают современное оснащение и понятную эксплуатацию. При этом покупатели всё чаще обращают внимание на нюансы состояния машины и потенциальные расходы после сделки, что делает тему проверки подержанного автомобиля особенно актуальной в этом ценовом диапазоне.

Лидеры среди конкретных моделей

Если рассматривать отдельные модели, самым быстро продаваемым автомобилем стал Hyundai Creta. Этот кроссовер находил нового владельца почти на 26% быстрее среднего уровня по сегменту. Высокие позиции также заняли Geely Monjaro, Hyundai Tucson, Toyota Camry и Mazda CX-5.

Помимо пятёрки лидеров, быстрее среднего продавались Skoda Karoq, Kia Seltos, Toyota RAV4, Nissan Qashqai и Geely Tugella. Эти модели традиционно воспринимаются как удачный компромисс между комфортом, надёжностью и стоимостью владения, что напрямую влияет на их востребованность на вторичном рынке.

Как изменилась ситуация за год

По сравнению с 2024 годом заметнее всего сократились сроки экспозиции у автомобилей китайских брендов. Geely улучшила показатель более чем на 17%, Changan — на 16,5%. Положительную динамику также показали Honda, Volkswagen и Toyota.

Среди моделей особенно выделились Geely Monjaro и Skoda Karoq, у которых срок продажи сократился более чем на четверть. Быстрее стали уходить с рынка Geely Tugella, Kia Sorento Prime, Kia K5, Hyundai Creta, BMW X1 и Honda CR-V. Аналитики отмечают, что такие автомобили дольше сохраняют стоимость и остаются востребованными при перепродаже, что подтверждает важность показателя ликвидности на вторичном рынке.

Ранее эксперты сообщали, что в более доступном сегменте от 1 до 2 млн рублей самые короткие сроки экспозиции зафиксированы у автомобилей Lada. Это подчёркивает различие покупательских стратегий в зависимости от бюджета.

В целом рынок подержанных автомобилей остаётся активным. В конце 2025 года средние цены на вторичке снизились более чем на 5% по сравнению с первым кварталом, при этом спрос в четвёртом квартале заметно вырос. На этом фоне сегмент 2-3 млн рублей продолжает привлекать покупателей, ориентированных на баланс цены, качества и скорости последующей перепродажи.