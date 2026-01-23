Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Женщина принимает решение купить автомобиль
Женщина принимает решение купить автомобиль
© Designed by Freepik by senivpetro is licensed under Public domain
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 13:40

Перекупы не успевают моргнуть — вторичный рынок сметает эти авто за 2–3 млн без пауз

Подержанные авто за 2–3 млн рублей продаются быстрее ряда сегментов — автоаналитики

Автомобили с пробегом в ценовом диапазоне от 2 до 3 млн рублей остаются одним из самых живых сегментов российского рынка. Здесь покупатели внимательно смотрят не только на бренд, но и на ликвидность, комплектацию и репутацию конкретных моделей. В начале года аналитики зафиксировали заметные различия в скорости продаж внутри этой категории. Об этом сообщает издание "Известия".

Какие бренды продаются быстрее остальных

Эксперты "Авито Авто" изучили срок экспозиции объявлений о продаже подержанных автомобилей стоимостью от 2 до 3 млн рублей. В целом показатель по сегменту за год практически не изменился, однако внутри него выделились марки, которые находят покупателей заметно быстрее среднего уровня.

Наиболее динамичными оказались автомобили Geely — они продавались на 15,1% быстрее среднего по сегменту. Следом идут Mazda с показателем минус 11,2% и Changan, у которых срок размещения объявлений оказался короче на 10%. В эту же группу вошли Hyundai и Toyota, обе марки показали результат минус 8,7%.

Подобная динамика отражает устойчивый интерес к моделям, которые сочетают современное оснащение и понятную эксплуатацию. При этом покупатели всё чаще обращают внимание на нюансы состояния машины и потенциальные расходы после сделки, что делает тему проверки подержанного автомобиля особенно актуальной в этом ценовом диапазоне.

Лидеры среди конкретных моделей

Если рассматривать отдельные модели, самым быстро продаваемым автомобилем стал Hyundai Creta. Этот кроссовер находил нового владельца почти на 26% быстрее среднего уровня по сегменту. Высокие позиции также заняли Geely Monjaro, Hyundai Tucson, Toyota Camry и Mazda CX-5.

Помимо пятёрки лидеров, быстрее среднего продавались Skoda Karoq, Kia Seltos, Toyota RAV4, Nissan Qashqai и Geely Tugella. Эти модели традиционно воспринимаются как удачный компромисс между комфортом, надёжностью и стоимостью владения, что напрямую влияет на их востребованность на вторичном рынке.

Как изменилась ситуация за год

По сравнению с 2024 годом заметнее всего сократились сроки экспозиции у автомобилей китайских брендов. Geely улучшила показатель более чем на 17%, Changan — на 16,5%. Положительную динамику также показали Honda, Volkswagen и Toyota.

Среди моделей особенно выделились Geely Monjaro и Skoda Karoq, у которых срок продажи сократился более чем на четверть. Быстрее стали уходить с рынка Geely Tugella, Kia Sorento Prime, Kia K5, Hyundai Creta, BMW X1 и Honda CR-V. Аналитики отмечают, что такие автомобили дольше сохраняют стоимость и остаются востребованными при перепродаже, что подтверждает важность показателя ликвидности на вторичном рынке.

Ранее эксперты сообщали, что в более доступном сегменте от 1 до 2 млн рублей самые короткие сроки экспозиции зафиксированы у автомобилей Lada. Это подчёркивает различие покупательских стратегий в зависимости от бюджета.

В целом рынок подержанных автомобилей остаётся активным. В конце 2025 года средние цены на вторичке снизились более чем на 5% по сравнению с первым кварталом, при этом спрос в четвёртом квартале заметно вырос. На этом фоне сегмент 2-3 млн рублей продолжает привлекать покупателей, ориентированных на баланс цены, качества и скорости последующей перепродажи.

Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В России за год закрыли более 600 салонов китайских автобрендов — эксперты рынка вчера в 11:25
Китайский автодесант редеет: автосалоны гаснут, оставляя за собой тревожную пустоту

В России стремительно сокращается число автосалонов китайских брендов. Экономика, падение продаж и смена вывесок меняют расстановку сил на авторынке.

Читать полностью » Неправильное подключение проводов прикуривания выводит из строя генератор — автоэлектрик 21.01.2026 в 19:04
Автоэлектрик бьет тревогу: 90% водителей неправильно снимают провода после прикуривания

Какие ошибки при прикуривании автомобиля зимой могут вывести из строя генератор и проводку и как правильно помогать другим водителям без риска для своей машины.

Читать полностью » Toyota RAV4 HEV 2026 разгоняется до 100 км/ч за 8,0 с 21.01.2026 в 17:38
Посмотрела новый RAV4 Hybrid 2026 — внешность почти не изменилась: где спрятали главное

Toyota RAV4 Hybrid 2026 во Франции: цена от 46 450 €, расход WLTP 4,9 л/100 км, 183 л.с., −80 кг массы — экономичный семейный гибрид без зарядки.

Читать полностью » Дальняя зимняя поездка без подготовки повысила риск переохлаждения — МЧС 21.01.2026 в 17:07
Зимняя дорога не прощает растерянность: эти решения удерживают жизнь, когда машина сдаётся холоду

Мороз и метель делают дальнюю поездку серьёзным риском. Эксперты объяснили, как подготовить автомобиль и что помогает выжить на зимней трассе.

Читать полностью » Пробег свыше 150 тыс км увеличил риск дорогого ремонта — Ермаков автоэксперт 21.01.2026 в 16:55
Покупка авто с пробегом — не витрина, а минное поле: один пропущенный пункт обойдётся в сотни тысяч

Покупка автомобиля с пробегом нередко скрывает больше рисков, чем кажется. Эксперт объяснил, на какие детали стоит обратить внимание до сделки.

Читать полностью » Штраф 500 рублей за незаконный ксенон сочли недостаточным — автоэксперты 21.01.2026 в 16:52
500 рублей больше не спасут: незаконный ксенон превращает яркий свет в серьёзную угрозу

Ужесточение наказаний за ксеноновые фары коснётся не всех водителей. Почему заводской свет не под запретом и какие меры предлагают для борьбы с опасным тюнингом.

Читать полностью » Jaecoo 5 выходит на рынок Европы в сегменте кроссоверов 4,5 м 21.01.2026 в 11:56
Увидела почти Range Rover в городе — оказалось, это другой кроссовер: гибрид и багажник удивили сильнее всего

Jaecoo 5 — выразительный гибридный кроссовер с багажником 480 л и расходом 5,2 л/100 км. Цена 29–32 тыс. € — сможет ли новый бренд завоевать Европу?

Читать полностью » Шины без дисков хранят только в вертикальном положении — шиномонтажник 21.01.2026 в 11:02
Прямые солнечные лучи убивают шины за полгода хранения: спрячьте их от солнца, и они прослужат дольше

Как правильно хранить автомобильные шины после сезонной замены, чтобы они не деформировались и не пришли в негодность уже через полгода.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Не совершайте распространенную ошибку дачников: это средство убьет вашу рассаду
Дом
Человекоподобные роботы пока не готовы к массовому использованию дома — BGR
Спорт и фитнес
Регулярные отжимания укрепляют функциональную силу тела
Авто и мото
4Runner пятого поколения получил минимум сложной электроники
Авто и мото
Суды взыскали с УК более 1 млн рублей за падение снега на авто — юристы
Туризм
В Европе сохраняется спрос на туры в Россию — туроператоры
Наука
Интрига вокруг Нефертити вновь обострилась: что археологи могут найти вместо гробницы
Спорт и фитнес
Физическая нагрузка не всегда полезна и иногда требует паузы — учёные
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet