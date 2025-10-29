Новая не по карману — берём старую, но в кредит: как авто с пробегом стало символом 2025 года

Российский рынок автомобилей с пробегом продолжает активно развиваться, и все больше покупателей предпочитают приобретать подержанные машины в кредит. Согласно данным сервиса "Авито Авто", в третьем квартале 2025 года лидером по числу заявок на кредит среди таких авто стала Lada Granta. Средняя сумма займа при покупке подержанного легкового автомобиля составила 1,18 млн рублей.

Какие марки чаще всего выбирают для автокредита

Наибольшее количество заявок на автокредит пришлось на машины марки Lada — около 10,7% от всех обращений. За ней следуют Kia, Toyota, Hyundai и Volkswagen. При этом в топ популярных моделей вошли Lada Granta, Hyundai Solaris, Toyota Camry, Kia Rio и Lada Priora.

Десятку наиболее востребованных дополнительно составили Ford Focus, Volkswagen Polo, Lada Vesta, Skoda Octavia и Kia Sportage. Эти автомобили традиционно пользуются спросом благодаря надежности, доступным расходникам и развитой сети обслуживания.

Сравнение популярных моделей

Модель Средняя сумма кредита Популярность среди заемщиков Lada Granta 1,18 млн ₽ Лидер продаж Hyundai Solaris 1,25 млн ₽ Высокая Toyota Camry 2,1 млн ₽ Стабильная Kia Rio 1,22 млн ₽ Популярная Lada Priora 850 тыс. ₽ Бюджетный выбор

На какие авто берут самые большие и маленькие кредиты

Максимальные суммы кредитов россияне указывали при покупке внедорожников премиум-класса. Лидером оказался Toyota Land Cruiser — средняя заявка составила 2,95 млн рублей. Далее следуют Geely Monjaro (2,49 млн ₽) и Toyota Land Cruiser Prado (2,46 млн ₽).

Минимальные суммы фигурировали при заявках на Lada 2114 Samara (369 тыс. ₽), Hyundai Accent (410 тыс. ₽) и Chery Tiggo (411 тыс. ₽). Всего заявок с суммой менее 500 тыс. рублей было подано по 16 моделям, среди которых также Opel Corsa, Lada Kalina, Chevrolet Lacetti, Datsun on-DO и Peugeot 308.

Эти данные показывают, что часть покупателей стремится приобрести недорогой автомобиль с минимальными кредитными обязательствами, а другая часть — предпочитает вложиться в более современный и комфортный транспорт, часто кроссоверы и SUV.

Какой срок кредита выбирают

Средний срок кредитования для подержанных машин составил около шести лет. Самые короткие сроки указали покупатели Daewoo (5,6 года), Datsun (6 лет), Lifan (6,2 года) и Lada (6,3 года). Для модели Lada 2114 Samara срок кредита в среднем составлял 5,7 года, что объясняется ее низкой ценой и скоростью погашения долга.

Чуть дольше заемщики планировали выплачивать кредит за такие авто, как Datsun on-DO (5,9 года), Lada Priora (6 лет), Nissan Almera и Chery Tiggo (6,1 года). Покупатели Opel Corsa, Mitsubishi Lancer и Peugeot 308 ориентировались на срок 6,2 года.

Почему растет интерес к кредитам на подержанные автомобили

Аналитики отмечают, что за третий квартал 2025 года спрос на автокредитование на вторичном рынке вырос на 8,6% по сравнению с предыдущим кварталом. Особенно заметный подъем наблюдался в сентябре — рост составил 19% относительно июля.

Эксперты объясняют тенденцию несколькими факторами:

• ожидание изменений в таможенном регулировании импорта;

• постепенное снижение ключевой ставки ЦБ;

• повышение цен на новые автомобили, что делает вторичный рынок более привлекательным.

Кроме того, сами банки стали охотнее одобрять заявки, особенно если заемщик может подтвердить стабильный доход и имеет положительную кредитную историю.

Как выгодно оформить кредит на подержанный автомобиль

Сравните предложения банков. Даже разница в 1-2% годовых может значительно повлиять на переплату. Проверяйте автомобиль перед покупкой. Закажите отчет о пробеге и юридической чистоте через онлайн-сервисы. Вносите первый взнос от 20%. Это повышает шанс на одобрение кредита и уменьшает ежемесячные платежи. Оформляйте каско выборочно. Для машин старше пяти лет полная страховка может быть невыгодной — лучше выбрать ОСАГО и добровольные опции. Следите за сезонными акциями. Многие банки и дилеры снижают ставки осенью и весной.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка авто без проверки кредитной истории продавца.

Последствие: машина может оказаться в залоге.

Альтернатива: проверить данные через сервис "Автотека" или "Госуслуги".

Ошибка: выбор слишком длинного срока кредита.

Последствие: переплата может превысить стоимость авто.

Альтернатива: рассчитать срок так, чтобы ежемесячный платеж не превышал 25-30% дохода.

Ошибка: игнорирование скрытых комиссий.

Последствие: неожиданные расходы и рост долга.

Альтернатива: требовать полную расшифровку платежей перед подписанием договора.

А что если взять электромобиль в кредит?

Интерес к электрокарам с пробегом постепенно растет, но пока их доля на рынке невелика. Банки относятся к таким кредитам осторожно, оценивая риски падения стоимости аккумуляторов. Однако владельцы отмечают, что эксплуатация электромобиля обходится дешевле: нет расходов на бензин, ТО проводится реже, а страховка может быть ниже.

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать банк для кредита на б/у авто?

Сравните не только процентную ставку, но и условия досрочного погашения, комиссии и требования к страховке.

Можно ли купить авто в кредит у частного лица?

Да, но потребуется официальное оформление сделки через банк и оценка автомобиля.

Что лучше: новый бюджетный авто или подержанный бизнес-класс?

Если важна гарантия и отсутствие рисков — новый. Если нужен комфорт и статус за ту же сумму — б/у бизнес-класс будет выгоднее.

Мифы и правда