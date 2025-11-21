Автокредит с пробегом стал лотереей: как выбрать выгодное предложение в условиях кризиса

В России по итогам первых десяти месяцев 2025 года рынок автокредитования автомобилей с пробегом столкнулся с существенным снижением. Выдано всего 383 тыс. автокредитов на покупку машин с пробегом, что на 53% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эта информация была озвучена директором аналитического агентства "Автостат" Сергеем Целиковым, который ссылается на данные проекта, разработанного совместно с FRANK RG и предназначенного для обмена информации с банками.

Снижение объема автокредитов: причины и последствия

В денежном выражении падение кредитования автомобилей с пробегом ещё более ощутимо. За рассматриваемый период общая сумма кредитов составила 472,3 млрд рублей, что на 57% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Основной причиной такого падения, по словам эксперта, является рост ставок по автокредитам, которые значительно увеличили финансовую нагрузку на потенциальных заемщиков.

"Основным фактором, влияющим на падение автокредитования, стали высокие банковские ставки", — пояснил директор "Автостата" Сергей Целиков.

Он добавил, что к марту 2025 года ставка по кредитам на покупку автомобилей с пробегом выросла до 26,7%. Этот уровень оставался стабильным на протяжении всего летнего периода. Лишь осенью ставки начали снижаться, и в октябре 2025 года средняя ставка составила 23,4%.

Одобрение кредитов: падение и влияние на рынок

Второй важной причиной падения объемов автокредитования, по словам Целикова, является низкий уровень одобрения кредитов. В начале 2025 года процент одобренных заявок на кредиты составлял лишь 19%, в то время как в октябре этот показатель увеличился до 30%. Однако даже с таким улучшением ситуация остается далеко от оптимальной, и значительное количество заемщиков не может получить финансирование через банки.

"В октябре доля кредитных продаж на рынке машин с пробегом составила всего 8,3%. Более двух третей сделок на этом рынке по-прежнему проходят без участия финансовых организаций, через "руки перекупщиков" или без оформления кредита", — отметил Целиков.

Это говорит о том, что традиционные каналы автокредитования играют всё более меньшую роль на фоне высокой стоимости кредитов и ограниченной доступности банковского финансирования.

Основные способы финансирования: как покупатели обходят банки

Такое положение дел вынуждает покупателей искать альтернативные пути приобретения автомобилей с пробегом. Вместо оформления автокредита, который часто оказывается для них слишком дорогим, большинство автолюбителей прибегают к более доступным методам. На фоне высоких ставок растёт роль личных накоплений, заёмных средств от друзей и родственников, а также потребительских кредитов без залога автомобиля.

Спрос на кредиты для покупки подержанных машин остаётся высоким, однако значительная часть покупателей решает отказаться от кредитования из-за высоких ставок. Это в свою очередь создает проблемы не только для банков, но и для авторынка, поскольку существенно снижается количество сделок, оформленных через кредитные учреждения.

Динамика кредитования и тренды

Падение объемов автокредитования на покупку автомобилей с пробегом в России отражает более широкую тенденцию в экономике, связанную с ростом ставок по кредитам и общей нестабильностью финансовой системы. Увеличение ставки по автокредитам в первом полугодии 2025 года стало основным фактором, который повлиял на финансовые решения россиян. Многие потенциальные покупатели были вынуждены отказаться от кредитования в пользу более дешевых способов финансирования.

Эти факторы также сказались на структуре покупок автомобилей. Долгое время большая часть сделок на рынке автомобилей с пробегом заключалась без участия банков — то есть "из рук в руки". С течением времени эта тенденция сохраняется, и даже в условиях изменений на рынке процент таких сделок остаётся значительно высоким.

Сравнение условий автокредитования и доступных альтернатив

В таблице ниже представлены основные особенности текущего автокредитования и альтернативных методов покупки автомобилей с пробегом, таких как потребительские кредиты и займы у родственников.

Метод приобретения авто Процент одобрения Ставка по кредиту Основные преимущества Недостатки Автокредит через банк 30% 23,4-26,7% Официальная схема, доступ к большим суммам Высокие ставки, долгие процедуры оформления Потребительский кредит 40-50% 18-22% Легкость в оформлении, гибкость условий Меньшие суммы кредита, высокие риски для заемщика Займ у родственников 100% 0-10% Безопасность, отсутствие процентов Возможность конфликта, зависимость от близких

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Отказ от автокредитования из-за высокой ставки.

Последствие: Отказ от покупки машины или покупка через ненадежные каналы (перекупщики).

Альтернатива: Потребительский кредит с более низкой ставкой или покупка с использованием накоплений. Ошибка: Попытка взять автокредит на большую сумму.

Последствие: Высокая финансовая нагрузка, затруднение в погашении кредита.

Альтернатива: Выбор меньшей суммы кредита или использование займов у друзей и родственников.

А что если…

Что если ставки по автокредитам снова вырастут? В таком случае рынок подержанных автомобилей с пробегом продолжит испытывать трудности, а большинство сделок будет оформляться через неофициальные каналы. Это может привести к снижению качества транспортных средств, приобретаемых на вторичном рынке.

Что если ставки будут снижаться? Это будет способствовать росту объемов автокредитования и сделок с подержанными автомобилями, что даст импульс развитию всей отрасли.

Плюсы и минусы

Плюсы автокредитования Минусы автокредитования Возможность приобрести автомобиль без крупных затрат сразу Высокие ставки по кредиту Получение средств на покупку нового автомобиля Долгие процессы оформления Защита от мошенничества (официальная сделка) Не всегда возможно получить одобрение кредита

FAQ

Как выбрать автокредит с минимальной ставкой?

Сравнивайте условия разных банков, учитывайте скрытые комиссии и условия досрочного погашения. Сколько стоит автокредит на подержанную машину?

Стоимость автокредита зависит от суммы, срока и банка. В среднем ставки по автокредитам на подержанные автомобили составляют 23-26%. Что лучше — автокредит или потребительский кредит?

Если ставка по автокредиту слишком высока, лучше рассмотреть вариант с потребительским кредитом, но учтите, что он может быть доступен только на меньшую сумму.

Мифы и правда

Миф: Потребительский кредит всегда дороже автокредита.

Правда: Потребительский кредит может иметь более низкую ставку, особенно если сумма кредита не превышает определенный лимит. Миф: Банки не дают кредиты на подержанные автомобили.

Правда: Кредиты на подержанные автомобили существуют, но их условия часто менее выгодны.

Сон и психология

Психологически высокий процент по автокредиту может влиять на финансовое благополучие, вызывая стресс у заемщика. Это может сказываться на качестве жизни и общем эмоциональном фоне, так как ожидания от большого долга часто приводят к нервозности.

Интересные факты

Средний срок автокредита в России составляет около 4 лет. В 2025 году количество проданных автомобилей с пробегом снизилось на 30% по сравнению с 2024 годом. Наибольшее количество сделок с подержанными автомобилями происходит в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург.

Исторический контекст

Рынок автокредитования в России пережил несколько крупных этапов за последние десятилетия. На протяжении 2000-х годов автокредитование было основным инструментом для приобретения автомобилей. Однако после кризиса 2008 года, ставки резко увеличились, и многие граждане стали искать более доступные способы покупки автомобилей, такие как займы у родственников и неформальные сделки.