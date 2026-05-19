Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Мужчина переключает передачи
Мужчина переключает передачи
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 15:52

Призраки вторичного авторынка: эти модели машин навсегда останутся у прежних хозяев

Покупка машины на эмоциях — сценарий, знакомый многим. Приходишь в салон за "той самой" моделью, чувствуешь запах свежей кожи, слышишь приятный рокот двигателя и подписываешь договор. Но жизнь вносит коррективы: потребность в деньгах или смена обстоятельств вынуждают выставлять авто на продажу. И вот тут начинается суровая реальность вторичного рынка. Вчерашний объект обожания внезапно становится пассивным активом, который никто не хочет забирать по адекватной цене, ведь подержанные автомобили требуют грамотного подхода к ликвидности еще на этапе покупки.

"При оценке ликвидности автомобиля на вторичном рынке решающими факторами становятся техническое состояние и прозрачность истории эксплуатации. Покупатели сегодня стали гораздо внимательнее проверять работу агрегатов, поэтому любые скрытые дефекты кузова или сложные неполадки трансмиссии мгновенно превращают машину в "висяк" на долгие месяцы. Если автомобиль требует вложений сразу после покупки, его рыночная стоимость закономерно падает, а скорость поиска нового владельца стремится к нулю".

Инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов

Проблемы узлов и последствия аварий

Основной стоп-фактор при перепродаже — это "биография" железного коня. Любые серьезные ДТП оставляют след, который опытный глаз определяет по зазорам, толщинометру или последствиям перегрева мотора в жару. Покупатели боятся вкладываться в восстановление, поэтому машины с критическими изъянами в двигателе или поврежденной силовой структурой кузова быстро отсеиваются рынком.

Найти нового хозяина для автомобиля от бренда с низкой узнаваемостью или сомнительной репутацией в России — задача со звездочкой. Часто такие машины подолгу ждут своего часа в объявлениях, так как народная любовь к проверенным маркам остается мощным фильтром. В условиях дефицита запчастей на непопулярные модели этот фактор становится еще заметнее.

Мифы и факты о коробках передач

Вопрос выбора между "механикой" и "автоматом" остается вечным спором. Несмотря на доказанную живучесть механических коробок, большинство водителей в крупных городах выбирают комфорт гидромеханических АКПП. Эти узлы воспринимаются как более надежный и предсказуемый вариант, тогда как технологичные роботы и вариаторы часто пугают вторичный рынок сложностью ремонта.

Подобный консерватизм тормозит продажу автомобилей, где вариатор или робот является единственно доступным вариантом трансмиссии. Продавцам таких моделей приходится делать существенные скидки, чтобы заинтересовать потенциальных клиентов, предпочитающих "старую добрую классику" ради спокойствия и безопасности своего бюджета.

С премиальными брендами ситуация складывается парадоксальная: технологически совершенные модели быстро теряют покупательскую аудиторию на вторичке. Люди, располагающие значительными средствами, чаще выбирают новые машины с гарантией из салона. В то же время рядовые автолюбители остерегаются высоких цен на обслуживание таких марок, опасаясь поломок после истечения гарантийного периода.

Кроссоверы с малолитражными турбированными агрегатами также попали в "немилость" из-за устоявшегося убеждения в их малом ресурсе. С другой стороны, слишком мощные двигатели отпугивают покупателей транспортным налогом и аппетитом к топливу. Сейчас рынок переполнен редкими спортивными версиями и китайскими новинками, к которым покупатель еще не до конца привык, что замедляет их оборачиваемость.

"Для оценки реальной востребованности б/у авто важно смотреть на баланс мощности, стоимости владения и эксплуатационных ожиданий. Сегодняшний покупатель голосует рублем за сбалансированные решения, где ресурс двигателя соответствует среднестатистическим ожиданиям. Экстремально мощные или слишком сложные агрегаты с турбонаддувом часто проигрывают из-за опасений дорогого ремонта и повышенного расхода. Это создает явный перекос: отличные по характеристикам машины могут стоять в продаже месяцами из-за страхов покупателей перед будущими расходами".

Аналитик надежности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

FAQ

Какие машины дольше всего висят на сайтах объявлений?
Чаще всего это авто с повреждениями кузова, проблемами в трансмиссии или непопулярных среди россиян брендов.
Почему вариаторы продать сложнее?
Многие покупатели боятся сложности их ремонта и общей хрупкости конструкции по сравнению с классическими автоматами.
Влияет ли мотор на ликвидность автомобиля?
Напрямую: малолитражные турбомоторы считают недолговечными, а мощные двигатели пугают налогом и расходом.
Стоит ли покупать редкие китайские бренды для последующей перепродажи?
Продать их на вторичке гораздо сложнее из-за отсутствия устоявшейся репутации и проблем с поиском запчастей.

Проверено экспертом: инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов

Читайте также

Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кресло есть, а защиты нет: исследование вскрыло пугающую правду о том, как мы возим детей 17.05.2026 в 8:12

Многие родители совершают регулярные ошибки при установке удерживающих систем, которые превращают поездку в потенциально опасный для юного пассажира аттракцион.

Читать полностью » Зеленый свет полиции: права пьяных водителей заберут быстрее – Госдума сокращает протоколы 16.05.2026 в 15:42

В России радикально меняется порядок оформления нарушителей на дорогах. Новые правила коснутся работы инспекторов с документами и процедуры фиксации процедурных мер.

Читать полностью » Поднял машину 15.05.2026 в 19:54

Изменение высоты дорожного просвета влечет за собой целый ряд скрытых физических процессов под днищем автомобиля, которые проявляются при выезде на трассу.

Читать полностью » Сам вычислил утечку тока в машине: теперь у гаража очередь из соседей 15.05.2026 в 15:42

Утренняя попытка завести машину может обернуться неудачей из-за скрытых процессов в проводке, превращающих автомобиль в потребителя энергии во время стоянки.

Читать полностью » Стоимость ОСАГО для новичков удивила водителей: прозрачности в расчетах снова не нашли 15.05.2026 в 13:51

Автоэксперт Вячеслав Лысаков высказал NewsInfo свое мнение по поводу роста стоимости ОСАГО для новичков.

Читать полностью » Откатал 5 лет и продал в 2 раза дороже: какие б/у авто превращаются в инвестицию 15.05.2026 в 9:37

Ситуация на площадках объявлений меняется: дефицит надежных моделей заставляет покупателей пересматривать бюджеты и внимательнее изучать технический ресурс.

Читать полностью » Не пойдешь к врачу — не сядешь за руль: за что теперь могут лишить водительского удостоверения с 2027 года 13.05.2026 в 17:33

С 2027 года водители должны будут строго следить за медосмотрами, чтобы избежать серьезных последствий для прав на вождение. Не пропустите изменения.

Читать полностью » Машина задымила в жару: что под капотом выходит из строя первым 13.05.2026 в 16:54

Автоэксперт Святослав Данилов рассказал NewsInfo, как распознать перегрев двигателя.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Покупатели уходят из новостроек на вторичку: причина оказалась не в сезоне
Экономика
Серая занятость бьет по кошельку сильнее, чем кажется: главный удар приходит в самый неподходящий момент
Садоводство
Листья завяли, хотя земля вокруг хлюпает: рассыпаю это сухое средство по грядкам от перелива
Наука
Пандемия болезни Х снова появилась в прогнозах: реальность оказалась совсем другой
Недвижимость
Застройщик торгует бетоном: 3 правила приемки черновой отделки новостройки
Наука
Стакан холодной воды спасет легкие от засухи: метод проверки влажности в комнате
Садоводство
Соседи вечно перекапывают огород, а я засыпал это: грядки сами стали рыхлыми и мягкими
Недвижимость
Микроволновка гниёт изнутри: 3 кухонных средства убивают жир и запах
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet