Старые кузова, новые деньги: лизинг машин с пробегом стал спасением после кризиса

Лизинг подержанных автомобилей постепенно возвращается на российский рынок, и бизнес вновь обращает внимание на эту форму финансирования. По данным "Газпромбанк Автолизинг" и агентства НАПИ, в третьем квартале 2025 года компании приобрели в лизинг 74,2 тысячи единиц автотехники, не считая спецтехники. Это почти на 13% больше, чем во втором квартале. Рост оказался стабильным: в предыдущем квартале показатель также увеличился на 13,4%.

"В третьем квартале 2025 года представители бизнеса приобрели в лизинг 74,2 тыс. единиц автотехники (без учета спецтехники). Это почти на 13% больше показателя предыдущего квартала", — сообщили в "Коммерсанте" со ссылкой на данные "Газпромбанк Автолизинг".

Несмотря на позитивную динамику последних месяцев, за девять месяцев 2025 года общий объем выданной техники снизился на 39% по сравнению с прошлым годом. Аналитики отмечают, что снижение связано с последствиями корректировки рынка после 2024 года и ограничениями поставок некоторых марок.

Почему бизнес возвращается к лизингу

Лизинг — это удобный инструмент, позволяющий использовать автомобиль без необходимости полной его покупки. Для бизнеса он особенно выгоден: не требуется единовременное вложение крупной суммы, а расходы можно равномерно распределить на несколько лет.

Рост интереса объясняется несколькими причинами:

• стабилизацией экономической ситуации и постепенным снижением ключевой ставки;

• расширением линейки подержанных автомобилей, доступных для лизинга;

• адаптацией финансовых компаний под новые условия рынка;

• возможностью выкупа автомобиля по окончании договора на выгодных условиях.

В условиях высокой стоимости новых машин и сокращения поставок импортных моделей лизинг подержанных автомобилей стал альтернативой автокредиту и инструментом сохранения оборотных средств предприятий.

Региональные тенденции и кредитный спрос

По данным "Авито Авто", спрос на автокредиты для подержанных машин в Челябинской области вырос на 19% в третьем квартале 2025 года по сравнению с июлем. Эксперты связывают это с теми же факторами, что и рост лизинга: снижением ключевой ставки и ожиданием изменений в таможенном регулировании.

Таким образом, восстановление активности бизнеса в сфере автолизинга совпадает с повышением интереса к кредитным программам для частных лиц, что говорит о комплексном оживлении рынка автотранспорта.

Таблица "Сравнение" — динамика рынка

Период Объем лизинга (ед.) Изменение к предыдущему кварталу Изменение к 2024 г. 1 кв. 2025 58,4 тыс. - -41% 2 кв. 2025 65,7 тыс. +13,4% -39% 3 кв. 2025 74,2 тыс. +13% -39%

Советы бизнесу при выборе лизинга

Проверяйте остаточную стоимость. Это поможет оценить, насколько выгоден последующий выкуп автомобиля. Сравнивайте предложения. Разные компании предлагают разные условия, включая страхование и техобслуживание. Оценивайте техническое состояние авто. Подержанная техника должна иметь прозрачную историю обслуживания. Используйте налоговые преимущества. Лизинг позволяет списывать часть расходов на налогооблагаемую базу. Рассматривайте гибридные схемы. Некоторые лизинговые компании предлагают программы с правом досрочного выкупа.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: заключение договора без анализа остаточной стоимости.

Последствие: переплата при выкупе.

Альтернатива: уточнить условия выкупа заранее.

Ошибка: выбор неподходящей формы финансирования.

Последствие: высокая нагрузка на бюджет предприятия.

Альтернатива: сравнить лизинг и кредит для конкретной модели.

Ошибка: игнорирование сервисных обязательств.

Последствие: рост эксплуатационных расходов.

Альтернатива: выбрать программу с включённым техобслуживанием.

А что если лизинг подержанных авто станет массовым

Эксперты прогнозируют, что к 2026 году рынок подержанного лизинга вырастет ещё на 15-20%. Это приведёт к снижению среднего возраста корпоративного автопарка и стимулирует вторичный рынок. Компании получат доступ к более гибким финансовым инструментам, а лизингодатели смогут расширить базу клиентов, включая малый бизнес и самозанятых.

Плюсы и минусы лизинга подержанных автомобилей

Плюсы Минусы Более низкая цена по сравнению с новым авто Ограниченный выбор моделей Снижение налоговой нагрузки Меньший срок гарантийного обслуживания Гибкие условия договора Возможный износ техники

FAQ

Почему растёт интерес к лизингу подержанных авто?

Потому что это способ сэкономить и при этом обновить автопарк без крупных инвестиций.

Можно ли оформить лизинг без первоначального взноса?

Да, некоторые компании предлагают нулевой аванс при хорошей кредитной истории.

Чем лизинг выгоднее кредита?

Меньше ежемесячный платёж, возможность выкупа и налоговые преимущества.

Мифы и правда

Миф: лизинг доступен только крупным компаниям.

Правда: многие программы рассчитаны на ИП и самозанятых.

Миф: подержанные авто в лизинге ненадёжны.

Правда: техника проходит проверку и сертификацию перед передачей клиенту.

Миф: после окончания лизинга авто нельзя выкупить.

Правда: большинство договоров предусматривают опцию выкупа по остаточной цене.

3 интересных факта

• Впервые за два года объём лизинга подержанных авто растёт два квартала подряд.

• Средний срок договора — 36 месяцев, а доля малого бизнеса превышает 40%.

• Самыми популярными моделями для лизинга остаются кроссоверы и лёгкие коммерческие автомобили.

Исторический контекст

Рынок автолизинга активно развивался до 2022 года, но затем столкнулся с сокращением импортных поставок и ростом цен. К 2025 году началось постепенное восстановление: компании адаптировались к новым условиям, появились отечественные и китайские аналоги, а государственные программы поддержки сделали лизинг более доступным. Осенний рост показывает, что этот инструмент снова становится ключевым для бизнеса, стремящегося обновить транспорт с минимальными рисками.