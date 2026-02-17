Вторичный рынок больше не лотерея: одна диагностика спасает от ржавчины и скрытых ДТП

Покупка подержанного автомобиля традиционно воспринимается как рискованная сделка, где за внешним лоском могут скрываться серьезные дефекты. О том, какие уловки чаще всего используют продавцы машин с пробегом и как их распознать, в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель экспертно-оценочной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Скрытые последствия аварий

По словам специалиста, на вторичном рынке нередко оказываются автомобили, прошедшие кузовной ремонт после дорожно-транспортных происшествий. При этом визуально такие машины могут выглядеть безупречно, что вводит покупателей в заблуждение. Основная сложность заключается в том, что без специальных знаний и оборудования определить качество восстановления практически невозможно.

"Машина ремонтируется после ДТП, даже если оно было серьезным, и владельцы стараются ее по-быстрому продать. Экономия на материалах, краске и технологии приводит к тому, что через три-четыре месяца, максимум полгода, кузов начинает ржаветь, несмотря на то, что автомобиль недавно был покрашен. Это самая распространенная проблема на вторичном рынке", — отметил Евгений.

Он пояснил, что нарушения технологии ремонта и использование дешевых материалов становятся причиной коррозии уже в первые месяцы эксплуатации. И покупатель сталкивается с расходами, которые изначально не закладывал в бюджет.

Невидимые проблемы обслуживания

Эксперт обратил внимание и на другую распространенную практику — сокрытие фактов несвоевременного технического обслуживания. Речь идет о замене масла, фильтров, элементов подвески и других расходных деталей. Покупателю могут сообщать о якобы недавно проведенном техобслуживании, хотя фактически работы не выполнялись.

По его словам, кузовной ремонт — сложная для обывателя сфера, поскольку большинство водителей не представляют себе технологию восстановления. Даже незначительные признаки вмешательства могут свидетельствовать о некачественно выполненных работах. Аналогичная ситуация складывается и с обслуживанием: без документального подтверждения и профессиональной проверки установить реальное состояние автомобиля затруднительно.

Диагностика как способ снизить риски

Ладушкин подчеркнул, что перед заключением сделки стоит провести полноценную диагностику автомобиля в автосервисе. Такая проверка оплачивается покупателем и считается нормальной практикой на рынке. Она позволяет выявить скрытые дефекты и оценить реальное техническое состояние машины.

Кроме того, альтернативой самостоятельным осмотрам может стать обращение к специалистам по подбору и оценке автомобилей. По мнению эксперта, если проверять большое количество вариантов самостоятельно, совокупные расходы окажутся сопоставимыми с услугой подбора "под ключ", но времени будет потрачено значительно больше. Профессиональный подход в этом случае помогает минимизировать риски и избежать дополнительных затрат в будущем.