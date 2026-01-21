Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушка отдает ключи от машины
Девушка отдает ключи от машины
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 16:55

Покупка авто с пробегом — не витрина, а минное поле: один пропущенный пункт обойдётся в сотни тысяч

Пробег свыше 150 тыс км увеличил риск дорогого ремонта — Ермаков автоэксперт

Покупка автомобиля с пробегом часто кажется удачным способом сэкономить, однако за привлекательной ценой могут скрываться серьёзные риски. Ошибки на этом этапе нередко оборачиваются дорогостоящим ремонтом и разочарованием уже в первые месяцы эксплуатации. Именно поэтому подход к выбору такой машины требует холодного расчёта и внимания к деталям. Об этом сообщает "Газета.Ru".

Почему внешний вид может ввести в заблуждение

На вторичном рынке первое, на что обращают внимание покупатели, — состояние кузова и салона. Аккуратный интерьер и блестящая краска создают ощущение ухоженного автомобиля, но это далеко не всегда отражает реальную картину. Эксперт Андрей Ермаков подчёркивает, что косметика нередко используется для маскировки более серьёзных проблем, связанных с прошлой эксплуатацией машины.

"Главным риском при покупке подержанного автомобиля является не внешний вид, а скрытые проблемы с историей и техническим состоянием", — заявил эксперт Андрей Ермаков в интервью "Газете.Ru".

По его словам, сосредоточенность только на внешних признаках — одна из самых распространённых ошибок. Машина могла участвовать в авариях, использоваться в такси или иметь юридические ограничения, которые невозможно определить "на глаз".

Проверка истории: с чего начинать выбор

Первый шаг при осмотре автомобиля с пробегом — анализ его истории. Для этого используется VIN-номер, по которому можно получить данные о ДТП, страховых случаях, залогах и количестве владельцев. Такой подход давно считается базовым элементом грамотного выбора авто на вторичном рынке и позволяет заранее понять, с какими рисками придётся столкнуться.

Особенно внимательными стоит быть при выборе машин старше семи-восьми лет или с пробегом более 150 тысяч километров. Именно в этом возрасте часто проявляются износ ключевых узлов и агрегатов, а затраты на их восстановление могут оказаться сопоставимыми с ценой самого автомобиля.

Техническое состояние и реальные расходы

Помимо истории эксплуатации, не менее важна полноценная техническая диагностика. Эксперт советует не ограничиваться короткой поездкой вокруг квартала, а проводить комплексную проверку с использованием оборудования. Компьютерная диагностика, осмотр на подъёмнике и контроль состояния подвески, двигателя и трансмиссии помогают выявить скрытые неисправности.

Отдельного внимания заслуживают признаки серьёзных аварий в прошлом. Неровные зазоры между кузовными элементами, отличия в оттенке краски или следы некачественного ремонта могут указывать на серьёзные повреждения. В таких случаях полезно применять методы, которыми выявляют следы кузовного ремонта, включая измерение толщины лакокрасочного покрытия.

Важным этапом остаётся и расчёт экономики владения. Будущему владельцу стоит заранее оценить стоимость обслуживания, возможных ремонтов и расходников, чтобы покупка не стала финансовым бременем.

В итоге покупка подержанного автомобиля требует взвешенного подхода и тщательного сбора информации. Рациональный анализ истории, технического состояния и будущих расходов позволяет снизить риски и сделать выбор осознанно, не поддаваясь эмоциям и внешнему впечатлению.

Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.

