Пробег и кузов — не главное: почему импортное авто может обернуться ловушкой

Покупка автомобиля за границей нередко кажется выгодной и относительно безопасной сделкой. Внешне исправная машина с привлекательной ценой создает ощущение удачного выбора. Однако за аккуратным кузовом могут скрываться риски, которые проявятся уже после оформления покупки. Об этом рассказал независимый автоэксперт Дмитрий Попов в комментарии MoneyTimes.

Юридические риски важнее технического состояния

При выборе иномарки из-за рубежа покупатели чаще всего сосредотачиваются на пробеге, состоянии двигателя и кузова. Между тем именно технические проблемы, по словам специалистов, являются наименее опасными. Их, как правило, можно выявить при диагностике или в процессе эксплуатации без критических последствий. Гораздо сложнее обстоит ситуация с юридической чистотой автомобиля, которая напрямую зависит от истории машины за пределами России.

По словам эксперта, сегодня проверить зарубежный автомобиль по всем возможным международным базам практически невозможно. Уровень взаимодействия между ведомствами разных стран ограничен, а доступ к полной информации у частного покупателя отсутствует. Это создает ситуацию, при которой формально легальный автомобиль может иметь серьезные правовые проблемы.

"Технические неполадки это самое меньшее из зол, которое может быть, их выявить проще всего. Автомобиль может находиться за рубежами Родины в угоне, он может быть участником преступления, может быть подвергнут международному розыску в качестве вещественного доказательства", — пояснил эксперт Дмитрий Попов.

Несоответствия в документах и конструкции

Даже если автомобиль не числится в розыске, риски на этом не заканчиваются. Эксперты обращают внимание на распространенную практику технических переделок перед ввозом машины в страну. Такие изменения часто направлены на снижение обязательных платежей, но в дальнейшем могут обернуться серьезными проблемами для владельца.

Речь идет о вмешательстве в конструкцию автомобиля, которое не всегда отражается в документах. При проверках или регистрации подобные несоответствия выявляются, а ответственность ложится уже на нового собственника. Особенно часто сложности возникают при сопоставлении данных по VIN-коду с фактическими характеристиками автомобиля.

"Автомобиль может быть ввезен с чип-тюнингом двигателя для занижения мощности для того, чтобы утильсбор минимизировать. Но у нас в законодательстве по-другому идет исчисление. По VIN-коду будет видно, какая мощность установлена. И можно будет выявить, что действительная мощность автомобиля больше, чем сто шестьдесят лошадиных сил", — отметил Дмитрий Попов.

Залоги и непрозрачная история автомобиля

Дополнительную угрозу для покупателей представляют финансовые обременения, которые невозможно выявить с помощью российских баз данных. Автомобиль может находиться в залоге у иностранного банка или быть предметом имущественного спора за границей. В таких случаях риск потери машины становится вполне реальным, даже если сделка была оформлена добросовестно.

Эксперт подчеркивает, что история зарубежного транспорта часто остается фрагментарной. В отличие от автомобилей, эксплуатировавшихся в России, по которым доступны различные проверки, иностранные машины нередко выпадают из привычной системы контроля. Это превращает покупку в своеобразную лотерею, где результат заранее предсказать невозможно.

"Возможно, будет каким-то образом обналичен розыск и станет понятно, что кто-то кому-то что-то должен вернуть или арест наложен будет на автомобиль. То есть противоправное происхождение этого подержанного автомобиля как товара это большая черная дыра", — резюмировал эксперт.

Покупка иномарки из-за границы требует особенно взвешенного подхода и понимания всех возможных последствий. Экономия на этапе приобретения может обернуться значительными потерями в будущем. Именно поэтому специалисты советуют оценивать не только цену и состояние машины, но и потенциальные юридические риски, которые не всегда очевидны на первый взгляд.