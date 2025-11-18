Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Иван Рогов Опубликована сегодня в 0:25

Рост импорта подержанных автомобилей в Россию: что скрывает статистика 2025 года

В 2025 году Россия увеличила импорт подержанных автомобилей на 15% — глава "Автостат" Целиков

По данным, представленным директором агентства "Автостат" Сергеем Целиковым, в России за первые десять месяцев 2025 года было импортировано 382,9 тысячи автомобилей с пробегом. Это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой рост импорта свидетельствует о возросшем интересе россиян к подержанным автомобилям.

Основные страны-импортеры автомобилей с пробегом в Россию

На первом месте среди стран-поставщиков автомобилей с пробегом в Россию по-прежнему находится Япония. Несмотря на снижение объемов поставок на 10%, страна продолжает занимать лидирующие позиции, обеспечив 45% от общего объема импорта. Это соответствует примерно 171,5 тысячи автомобилей.

Однако, несмотря на снижение поставок из Японии, интерес к автомобилям с пробегом из других стран значительно возрос. В частности, Южная Корея, Китай и Грузия увеличили свои поставки в Россию в значительных объемах.

Тренды и рост поставок

  1. Южная Корея: В этом году страна значительно увеличила объем импорта, показав рост на 88% по сравнению с прошлым годом.

  2. Китай: Поставки автомобилей с пробегом из Китая выросли более чем на 300%. Этот показатель свидетельствует о высоком спросе на китайские автомобили на российском рынке.

  3. Грузия: Импорт из Грузии также увеличился, составив 7,8% от общего объема. Этот рынок демонстрирует положительные тенденции и ожидается, что в будущем Грузия будет играть все более важную роль в поставках автомобилей с пробегом.

Преобладание мощных автомобилей

Интерес россиян к автомобилям с большими двигателями также заметен в статистике. Так, почти половина всех импортированных автомобилей (46%) имеют двигатели мощностью свыше 160 лошадиных сил. Это также подтверждает тренд на увеличение интереса к более мощным и, возможно, более дорогим моделям с пробегом.

Влияние на рынок

Рост объемов импорта подержанных автомобилей оказывает заметное влияние на российский рынок. Эксперты отмечают, что увеличение поставок автомобилей с пробегом, особенно из таких стран как Южная Корея и Китай, позволяет россиянам выбирать более доступные и разнообразные автомобили. При этом более мощные модели, несмотря на высокий уровень спроса на них, продолжают занимать значительную часть рынка.

Что стоит учитывать при выборе автомобиля с пробегом

Импорт автомобилей с пробегом — это не только возможность сэкономить, но и несколько рисков. При выборе подержанного автомобиля важно учитывать несколько ключевых факторов:

  1. История машины: Проверка на наличие серьезных аварий, юридических проблем и других скрытых дефектов.

  2. Техническое состояние: Оценка состояния двигателя, трансмиссии, подвески и других критически важных систем.

  3. Уровень износа: Важным моментом является проверка пробега и износа ключевых элементов, таких как тормоза, шины и кузов.

Многие специалисты советуют пользоваться услугами профессиональных консультантов и автоплощадок, которые помогут минимизировать риски и выбрать подходящий автомобиль.

Ошибки, которых стоит избегать

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: Покупка автомобиля без проверки документов.
    Последствие: Возможные юридические проблемы, включая вопрос о правомерности владения машиной.
    Альтернатива: Проверка истории автомобиля через специализированные сервисы или консультирование с юристом.

  2. Ошибка: Игнорирование технического осмотра.
    Последствие: Скрытые дефекты, которые могут привести к дорогостоящим ремонтам.
    Альтернатива: Проведение диагностики автомобиля на автосервисах.

  3. Ошибка: Неучет реального пробега.
    Последствие: Возможный "скрученный" пробег, что может повлиять на дальнейшую эксплуатацию.
    Альтернатива: Проверка данных о пробеге в официальных базах данных.

Плюсы и минусы покупки автомобилей с пробегом

Плюсы Минусы
Доступная цена Риск скрытых дефектов
Возможность найти редкие модели Сложности с гарантией
Меньше амортизация История аварий или повреждений
Разнообразие вариантов Меньший срок службы в сравнении с новыми авто

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать автомобиль с пробегом?
При выборе автомобиля с пробегом важно учитывать не только его внешний вид, но и техническое состояние, историю эксплуатации и наличие скрытых дефектов. Также стоит обратить внимание на наличие всех необходимых документов.

Сколько стоит автомобиль с пробегом в России?
Цена подержанного автомобиля варьируется в зависимости от марки, модели, года выпуска, состояния и пробега. В среднем, стоимость может составлять от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей.

Что лучше — новый или подержанный автомобиль?
Выбор между новым и подержанным автомобилем зависит от бюджета, целей и предпочтений. Подержанный автомобиль может быть более доступным, но имеет риск скрытых дефектов и меньший срок службы.

Мифы и правда о подержанных автомобилях

  1. Миф: Все автомобили с пробегом ломаются часто.
    Правда: Состояние автомобиля зависит от его предыдущих владельцев и соблюдения регулярного технического обслуживания.

  2. Миф: Покупка автомобиля с пробегом всегда дешевле, чем нового.
    Правда: Хотя стоимость подержанных автомобилей зачастую ниже, на некоторых моделях с пробегом цена может быть близка к стоимости новых.

  3. Миф: Подержанные автомобили всегда с низким качеством.
    Правда: Многие подержанные автомобили, особенно из развитых стран, могут быть в хорошем техническом состоянии, если они прошли регулярное обслуживание.

Интересные факты

  1. Япония является крупнейшим поставщиком подержанных автомобилей в Россию и занимает лидирующие позиции на протяжении многих лет.

  2. Китайские автомобили с пробегом, несмотря на свою относительную новизну на российском рынке, демонстрируют стремительный рост популярности.

  3. Автомобили с высокими показателями мощности (160 л. с. и более) составляют значительную часть импорта, что отражает предпочтения россиян к мощным автомобилям.

Исторический контекст

  1. В 1990-е годы Россия стала одной из крупнейших стран-импортеров подержанных автомобилей, что связано с резким снижением производства новых машин.

  2. В 2000-е годы ситуация изменилась с ростом производства новых автомобилей внутри страны, но интерес к подержанным автомобилям сохранялся благодаря низким ценам.

  3. В последние годы рост интереса к подержанным автомобилям продолжается, особенно на фоне роста цен на новые автомобили.

