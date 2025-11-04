Рекордный ввоз машин с пробегом: что заставило покупателей спешить за покупкой

Сентябрь 2025 года отметился неожиданным всплеском ввоза подержанных легковых автомобилей. Для многих участников рынка этот рост стал предсказуемым, ведь совокупность экономических и административных факторов подтолкнула покупателей к спешным решениям. Однако за сухими цифрами статистики скрываются вполне понятные причины — от ожиданий повышения пошлин до стабильности валюты, которая внезапно сделала импорт более выгодным.

Рекорд месяца: что показали цифры

По данным агентства "АВТОСТАТ", только за один месяц в страну было ввезено 48,4 тысячи автомобилей с пробегом — и почти все они оформлены частными лицами. Это максимальный показатель за два года, что наглядно демонстрирует: интерес к вторичному импорту остаётся высоким, несмотря на постепенное насыщение рынка.

Аналитики объясняют всплеск активностью покупателей, желающих опередить изменения в таможенных правилах. Речь идёт о планируемом увеличении ставок утилизационного сбора, которое должно было вступить в силу в ноябре. Хотя правительство решило перенести дату введения новых тарифов, сама новость вызвала цепную реакцию — люди поспешили оформить автомобили заранее.

"Информация о возможном повышении ставок стала катализатором для рынка, — отметил аналитик агентства. — Покупатели предпочли не рисковать и заключали сделки с опережением".

Свою роль сыграл и устойчивый курс рубля в конце лета. Он снизил стоимость покупки машин за границей, что особенно ощутили те, кто выбирает премиум-класс или мощные внедорожники.

Какие автомобили выбирали

В сентябре наибольшим спросом пользовались автомобили мощностью свыше 160 лошадиных сил и стоимостью от 3,5 миллиона рублей. Это говорит о том, что покупатели ориентировались не на бюджетный сегмент, а на качественные иномарки среднего и высокого уровня.

Большинство ввезённых машин были относительно "свежими" — возрастом от трёх до пяти лет. Такая категория привлекательна тем, что сочетает доступную цену и современное техническое состояние. Автомобили старше семи лет пользовались меньшим спросом из-за риска повышенных затрат на ремонт и сложности прохождения сертификации.

Сравнение: что изменилось за год

Показатель Сентябрь 2024 Сентябрь 2025 Разница Количество ввезённых машин 35,2 тыс. 48,4 тыс. +37% Средняя мощность двигателя 140 л. с. 165 л. с. +18% Средняя стоимость 2,9 млн руб. 3,5 млн руб. +20% Доля машин до 5 лет 63% 72% +9 п. п.

Рост заметен почти по всем параметрам. Это свидетельствует о смещении интереса покупателей к более современным и дорогим моделям, а также о готовности тратить больше, если покупка кажется выгодной в долгосрочной перспективе.

Как действовать покупателю: пошагово

Изучить актуальные ставки пошлин и утильсбора. Перед заказом автомобиля важно рассчитать итоговую стоимость, включая все сборы. Сравнить цены у разных поставщиков. Разница в 3-5% может сэкономить сотни тысяч рублей. Проверить юридическую чистоту авто. Использовать сервисы проверки VIN и отчёты Carfax или AutoDNA. Рассчитать расходы на доставку и сертификацию. Часто именно эти статьи трат становятся "скрытыми" при импорте. Учесть техническое обслуживание. Для мощных автомобилей стоит заранее уточнить доступность запчастей и стоимость ТО.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупатель ориентируется только на цену за границей.

Последствие: после доставки и оформления итоговая сумма вырастает на 25-30%.

Альтернатива: учитывать все накладные расходы на этапе планирования.

Ошибка: выбор слишком старого автомобиля ради экономии.

Последствие: дополнительные затраты на ремонт, сложность сертификации.

Альтернатива: оптимальный возраст — 3-5 лет, с проверенной историей обслуживания.

Ошибка: игнорирование валютных колебаний.

Последствие: при росте курса рубля выгода исчезает.

Альтернатива: оформлять сделку сразу после покупки валюты или использовать хеджирование.

А что если рынок остынет?

Если осенью 2025 года активность импортеров снизится, это станет логичным продолжением сентябрьского ажиотажа. После введения новых ставок утильсбора ввоз мощных автомобилей потеряет смысл — экономия при растаможке исчезнет.

Однако спрос на машины среднего сегмента останется стабильным: покупатели, не готовые к тратам на новые авто, будут искать надёжные подержанные варианты. Возможно, часть рынка переключится на внутренние предложения и параллельный импорт с более низкими пошлинами.

Плюсы и минусы роста импорта

Плюсы Минусы Увеличение предложения на рынке Перегрузка сервисных центров Рост конкуренции среди продавцов Увеличение цен на запчасти Возможность купить редкие модели Сложность с сертификацией Более выгодный курс валюты Повышение утильсбора в будущем

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать машину для ввоза из-за рубежа?

Следите за состоянием кузова и двигателя, пробегом и сервисной историей. Лучше выбирать автомобили из стран с мягким климатом — Японии, Южной Кореи, некоторых регионов Европы.

Сколько стоит оформление подержанного авто?

В среднем расходы на растаможку и утилизационный сбор составляют от 15 до 30% от стоимости автомобиля, в зависимости от мощности двигателя.

Что выгоднее — купить в России или привезти?

Пока курс рубля стабилен, импорт машин 3-5-летнего возраста может быть дешевле. После введения новых ставок утильсбора ситуация изменится не в пользу ввоза.

Мифы и правда

Миф: "Импорт подержанных авто запрещён".

Правда: ввоз разрешён, но требует уплаты пошлин и соблюдения экологических норм.

Миф: "Лучше брать старый автомобиль — он дешевле".

Правда: расходы на ремонт и налоги часто перекрывают выгоду.

Миф: "Все машины с пробегом из Европы в хорошем состоянии".

Правда: многое зависит от страны и истории эксплуатации.

Исторический контекст

До 2014 года импорт подержанных автомобилей был массовым — на него приходилось более половины рынка. После изменения таможенных правил и роста утилизационного сбора объёмы резко сократились. Но в 2023–2025 годах наблюдается постепенное возвращение интереса: параллельный импорт и гибкая политика логистических компаний вновь сделали схему выгодной.

3 интересных факта