Девушка выбирает автомобиль
Девушка выбирает автомобиль
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 13:30

Авторынок катится к обрыву: кредиты ломают продажи, но неожиданно оживает другой сегмент

Российский авторынок продолжает искать точки опоры в условиях затяжного спада продаж и дорогих кредитов. На фоне слабого спроса на новые машины внимание дилеров и банков все чаще смещается в сторону автомобилей с пробегом. Именно этот сегмент многие рассматривают как потенциальный источник роста в ближайшие годы. Об этом сообщает портал "АвтоВзгляд".

Кредитование вторички как окно возможностей

Рынок автокредитования подержанных автомобилей в России проходит сложный, но закономерный этап перестройки. По мнению основателя автолизинговой платформы для физических лиц Appruvo Кирилла Ларина, текущие процессы во многом повторяют путь, который ранее прошли США, только в более сжатые сроки. Там значительную долю покупателей — около 43% — составляют клиенты категории subprime, то есть заемщики с неидеальной кредитной историей. Именно они со временем стали важным драйвером роста вторичного рынка, и схожая ситуация, как считает эксперт, формируется сейчас в России, где автомобили с пробегом все чаще становятся основным вариантом покупки.

"Кредитование вторичного автомобильного рынка в России движется по предсказуемой траектории, повторяя американский опыт, но в ускоренном формате", — отмечает Кирилл Ларин.

В качестве ориентира Ларин приводит пример крупного онлайн-ритейлера подержанных машин Carvana, где уровень одобрения кредитных заявок достигает 90% за счет гибкой скоринговой модели и глубокой аналитики. В России же для автомобилей с пробегом стоимостью до 1,5 млн рублей этот показатель пока держится на уровне около 50%, что, по его словам, и формирует пространство для роста, особенно на фоне того, что продажи кроссоверов с пробегом уже демонстрируют устойчивый интерес со стороны покупателей.

Новая роль дилеров и микрофинансового сектора

Эксперт подчеркивает, что в новых условиях дилерам важно уметь быстро определять кредитный профиль клиента и направлять его в подходящий финансовый инструмент — банк, МФО или лизинговую компанию. Такой подход позволяет не терять покупателя на этапе отказа и повышает общую конверсию сделок.
Отдельно Ларин обращает внимание на позицию Банка России, который формирует модель специализированных МФО, ориентированных на конкретные виды кредитования. Несмотря на ожидаемое ужесточение регулирования, этот сегмент, по его оценке, останется устойчивым.

"Системных угроз для микрофинансового сектора нет, но работать в нем станет сложнее — возрастет объем отчетности и требований", — говорит Кирилл Ларин.

По его мнению, в 2026 году доля кредитных продаж не снизится именно за счет тех дилеров, которые сумеют адаптироваться к новой реальности, а средняя маржинальность бизнеса сохранит стабильность.

Скепсис отраслевых объединений

С такой оценкой согласны далеко не все участники рынка. Президент "Союза автомобильных дилеров России" Вячеслав Жигалов смотрит на перспективы автокредитования заметно осторожнее. Он указывает на ключевое отличие первичного рынка от вторичного: новые автомобили активно поддерживаются производителями за счет субсидирования ставок.

"По новым машинам субсидии могут достигать 10 процентных пунктов, что даже при высоких ставках дает ощутимый эффект", — отмечает Вячеслав Жигалов.

Для подержанных автомобилей, подчеркивает он, действуют исключительно рыночные условия, где ставки сегодня находятся в диапазоне 23-25% годовых. В такой ситуации, по мнению Жигалова, никакая гибкость дилеров не способна компенсировать влияние денежно-кредитной политики регулятора, а значит, ключевые решения ЦБ и дальше будут определять ситуацию на рынке.

Цена кредита и выбор покупателей

Высокая стоимость заемных средств остается одной из самых болезненных тем для российского авторынка. Без кредитов покупка как нового, так и качественного подержанного автомобиля для многих становится недоступной, а переплата по процентам нередко достигает значительной доли от стоимости машины. Это особенно чувствительно для вторичного сегмента, где отсутствуют программы поддержки со стороны автопроизводителей, хотя подержанные авто за 2-3 млн рублей сегодня продаются быстрее ряда других категорий.
При этом парадокс ситуации заключается в заметном снижении цен на относительно свежие автомобили с пробегом. Например, двухлетний кроссовер с пробегом около 40 тысяч километров, который в 2024 году стоил порядка 4 млн рублей, сегодня можно найти на 35-40% дешевле. Для покупателя, не готового тратить несколько миллионов рублей единовременно или переплачивать по кредиту, такой вариант выглядит рациональным компромиссом.
В итоге, пока ключевая ставка остается высокой и не происходит ее существенного снижения, именно рынок подержанных автомобилей выглядит более привлекательным с точки зрения спроса. Станет ли он реальным спасением для дилерского сообщества, покажет дальнейшее развитие денежно-кредитной политики и способность участников рынка подстроиться под меняющиеся условия.

Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.

