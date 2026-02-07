Их не берут даже на перепродажу: подержанные машины, от которых отворачивается вторичка

Российский рынок подержанных автомобилей кажется переполненным предложениями, однако даже в этом разнообразии есть модели, которые годами не находят нового владельца. Некоторые бренды остаются на обочине интересов покупателей, несмотря на известные названия и солидное прошлое. Эксперты объясняют, почему такие машины с пробегом практически не продаются и что влияет на их судьбу на вторичке. Об этом сообщает издание "За рулем".

Почему спрос распределяется неравномерно

Сегмент автомобилей с пробегом в России традиционно считается одним из самых устойчивых и активных. Он во многом поддерживает рынок в периоды, когда продажи новых машин замедляются, что хорошо видно по динамике вторичного рынка. Тем не менее даже здесь есть явные аутсайдеры, чьи автомобили могут месяцами простаивать на площадках дилеров.

На ликвидность напрямую влияют узнаваемость бренда, доступность сервисного обслуживания и стоимость владения. Покупатели с осторожностью относятся к маркам, у которых ограничена дилерская сеть или есть сложности с запчастями. В итоге даже технически исправные автомобили оказываются невостребованными.

Марки, которые почти не покупают

Как отмечает директор департамента продаж автомобилей с пробегом компании "Рольф" Вадим Черноусов, на рынке можно выделить несколько брендов, интерес к которым у российских автомобилистов минимален. Речь идет не об отдельных моделях, а о марках в целом, которые стабильно показывают крайне низкие продажи.

"Рынок автомобилей с пробегом в России весьма объемен. И среди этого огромного количества моделей и марок есть те, которые несильно востребованы у российских автовладельцев", — отмечает Вадим Черноусов.

В первую очередь эксперт называет Fiat. Итальянский бренд хорошо известен в Европе благодаря компактным городским моделям, однако в России такие автомобили не стали массовыми. Ограниченный выбор и слабая представленность на рынке сыграли против них.

Следом идет Acura — премиальное подразделение Honda. Несмотря на репутацию надежных машин, спрос на эти автомобили в России крайне низкий и, по словам эксперта, находится почти на уровне статистической погрешности.

История бренда не гарантирует интереса

Отдельного внимания заслуживает Saab. Шведская марка с богатой историей и ярким имиджем до сих пор имеет преданных поклонников и клубы владельцев. Однако массового спроса на такие машины нет, что делает их перепродажу сложной задачей даже в условиях общего роста цен на подержанные авто.

Почти не интересует покупателей и бренд Ravon. Молодая марка из Узбекистана не смогла закрепиться на российском рынке, а отсутствие устойчивого имиджа и доверия со стороны потребителей заметно снизили интерес к ее моделям.

Замыкает список Livan. Несмотря на попытки занять свою нишу, автомобили этой марки на вторичке практически не продаются. Покупатели чаще выбирают более знакомые альтернативы, особенно в условиях, когда рынок подержанных машин переживает ценовые колебания и меняет структуру спроса, о чем ранее говорилось в материале про подержанные авто.

"Все модели перечисленных брендов имели в прошлом году в РФ одинаковый объем продаж — 10 штук", — подчеркнул Вадим Черноусов.

В результате даже насыщенный рынок автомобилей с пробегом остается чувствительным к репутации бренда и уровню доверия. Именно эти факторы зачастую решают, станет ли машина востребованной или останется предложением для узкого круга энтузиастов.