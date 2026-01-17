Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Николай Тихонов Опубликована сегодня в 16:58

Смотрю на блестящий кузов б/у авто — и понимаю, что красота может быть ловушкой: выдаёт одна мелочь

Толщиномером ЛКП проверяют перекрас и следы кузовного ремонта — Александр Пахомов

Подержанная машина может выглядеть так, будто её только что выкатили из салона. Но идеальный блеск кузова иногда маскирует ремонт после ДТП и следы вмешательства в силовые элементы. Ошибка в такой покупке редко бывает заметна сразу, зато потом оборачивается проблемами с управляемостью и безопасностью. Об этом сообщает MosTimes.

Толщиномер и лакокрасочное покрытие: быстрый тест, но не приговор

Вице-председатель Союза автосервисов РФ Александр Пахомов называет одним из самых очевидных способов проверки кузова замер толщины лакокрасочного покрытия. Логика простая: если элемент перекрашивали, стоит разобраться, что именно послужило причиной — косметика или последствия ремонта. При этом один лишь факт окраса ещё не означает тяжёлую аварию: иногда кузов приводят в порядок из-за ржавчины, сколов или неудачной парковки.

"Самый главный признак — это толщиномер лакокрасочного покрытия. Если автомобиль перекрашивался, есть подозрение, что и кузов ремонтировался. Тогда толщина будет больше, двойная, как правило. Если шпаклевался еще кузов, остались вмятины по металлу, то там будет до пяти раз раз толще лакокрасочное покрытие, чем заводские показатели", — отметил эксперт.

Чтобы оценка была честной, замеры обычно делают по нескольким точкам на каждом элементе и сравнивают симметричные детали: например, левое и правое крыло. Параллельно полезно смотреть на равномерность зазоров между панелями, качество кромок, следы разборки на крепеже и на то, совпадает ли оттенок соседних деталей при разном освещении.

Самое важное — силовая структура и "деформируемые зоны"

Косметический ремонт может быть аккуратным и почти незаметным, но действительно серьёзные риски начинаются там, где пострадала силовая часть кузова. Пахомов подчёркивает: если деформируемые зоны восстановили "вытяжкой" без корректного восстановления их свойств, при следующем ударе автомобиль может повести себя иначе, чем задумывал производитель.

"Самый главный недостаток, когда деформируемые зоны на лонжеронах, например, просто вытягивают и тогда деформируемые зоны перестают держать ту нагрузку, которую они держат новыми. То есть элемент конструкции теряет устойчивость. Если автомобиль новый и со скоростью двадцать километров в час ударить в бетонную стену, то передняя часть автомобиля сомнется на двадцать сантиметров. А если автомобиль уже ремонтировался и силовые элементы потеряли устойчивость, то при таком же ударе он может сломаться вообще пополам", — пояснил Пахомов.

На практике это означает, что при осмотре стоит уделять внимание не только "красоте", но и признакам вмешательства в несущие элементы: следам сварки, нештатным усилителям, неровным швам, отличающейся фактуре антикоррозийного покрытия. Если есть сомнения, разумнее потратить время на диагностику на подъёмнике и проверку в сервисе, чем полагаться на внешний лоск.

Геометрия кузова, подвеска и мелочи, которые выдают ремонт

Отдельный риск — нарушение геометрии после бокового удара. Снаружи машина может выглядеть ровной, но если оси подвески "ушли" и стали непараллельными, это отражается на устойчивости, равномерности износа шин и поведении на скорости. Такие вещи часто выявляются проверкой углов установки колёс и внимательным тест-драйвом: машину не должно уводить при ровном руле, а руль не должен стоять криво.

Пахомов также обращает внимание на небольшие признаки некачественного ремонта: неподходящий крепёж, "гуляющие" декоративные элементы, панели, которые со временем начинают смещаться. Дополнительно стоит проверить работу подушек безопасности по диагностике, состояние ремней, а также документы и историю обслуживания — комплексная картина почти всегда надёжнее одного признака.

Автор Николай Тихонов
Николай Тихонов — инженер-механик (СамГТУ), эксперт по диагностике и ремонту авто с 12-летним стажем. Специалист по трансмиссиям и тех-аудиту.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

