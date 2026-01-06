Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Спидометр: стрелка показывает высокую скорость (крупный план)
Спидометр: стрелка показывает высокую скорость (крупный план)
© https://ru.freepik.com by pvproductions is licensed under Free
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 1:05

Переплата за имя: какая машина оказалась выгоднее Golf при том же оснащении

Покупка авто по привычке приводит к переплате миллионов — перекупщик

Покупка подержанного автомобиля часто превращается в гонку за "самым популярным вариантом", даже если цена на него давно вышла за рамки здравого смысла. Многие выбирают машину по привычке или по репутации модели, не замечая, что на рынке есть более свежие и выгодные альтернативы. Перекупщик отмечает: зацикливание на одном имени нередко заставляет переплачивать миллионы, хотя аналогичные по классу и оснащению варианты стоят заметно дешевле. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Премиальные кроссоверы: когда бренд стоит дороже содержания

В сегменте статусных SUV большинство покупателей по инерции смотрят на BMW X5, Audi Q5 и Mercedes-Benz GLE. Эти машины действительно считаются эталоном имиджа, но на вторичном рынке они сейчас стоят очень дорого и часто требуют серьезных вложений в обслуживание. Причем высокая цена не гарантирует идеального состояния: нередко речь идет о машинах с пробегом и скрытыми нюансами по технике.

По словам перекупщика, разумной альтернативой может стать Volkswagen Touareg. Он обычно дешевле, а по практичности и надежности в ряде случаев оказывается более спокойным выбором. При этом оснащение у модели остается на достойном уровне, а переплата за громкое имя не так ощутима.

Бюджетный класс: почему популярные седаны и хэтчбеки стали переоцененными

Если говорить о доступных автомобилях, в России традиционно на первых местах Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Они заслужили любовь за неплохую выносливость, понятную конструкцию и хорошее оснащение по меркам своего класса. Однако из-за роста цен даже на вторичке эти модели часто продают ощутимо дороже, чем они реально стоят с точки зрения возраста и пробега.

Здесь перекупщик советует присмотреться к Lada Vesta. По оснащению она не уступает многим конкурентам, при этом обслуживание чаще обходится дешевле, а за те же деньги можно найти автомобиль свежее по году и с меньшим износом.

"Заряженный" средний сегмент: вместо Golf стоит посмотреть на Octavia

Volkswagen Golf остается символом компактного "живого" автомобиля, причем не только в России, но и во многих странах. Но перекупщик обращает внимание: в текущих условиях Golf не всегда оказывается самым рациональным выбором. Комфорт и оснащение в нем не такие выдающиеся, а цены — стабильно высокие.

В качестве альтернативы предлагается Skoda Octavia. У нее больше пространства, часто лучше оснащение, а стоимость на вторичном рынке нередко ниже. Кроме того, за те же деньги можно найти Octavia в более свежем поколении, чем доступный Golf.

Класс C: японская надежность — не всегда оправдание для цены

Многие покупатели, выбирая автомобиль в С-классе, продолжают ориентироваться на японские модели — Honda Civic, Toyota Corolla и Mazda 3. Репутация у них действительно сильная, но сейчас стоимость таких машин нередко выглядит завышенной.

Перекупщик считает, что в такой ситуации логично рассматривать южнокорейские аналоги — Kia Ceed или Hyundai Elantra. Эти модели по надежности и эксплуатационным характеристикам не уступают, а по оснащению часто оказываются даже интереснее. Плюс на рынке их можно найти дешевле, что особенно важно, если бюджет ограничен.

D-класс: Camry остается мечтой, но есть варианты без переплаты

Toyota Camry много лет считалась главным выбором в сегменте относительно доступных бизнес-седанов. Модель ценят за комфорт и устойчивую репутацию, но сегодня даже подержанные экземпляры стоят очень дорого. Именно поэтому многие начинают искать альтернативу, чтобы не переплачивать только за статус.

Одним из вариантов перекупщик называет Ford Mondeo. Он менее "имиджевый", но при этом заметно доступнее по цене и способен предложить сопоставимый уровень оснащения. Для тех, кто выбирает автомобиль как инструмент на каждый день, а не как показатель статуса, Mondeo может оказаться разумным компромиссом.

Покупка авто с пробегом становится проще, если не цепляться за одну модель и шире смотреть на рынок. Часто альтернативные варианты дают тот же уровень комфорта и оснащения, но стоят дешевле и позволяют взять машину свежее. В итоге выбор становится не эмоциональным, а действительно выгодным — без лишних переплат за раскрученное имя и ошибок при покупке машины.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Цены на новые авто в России вырастут в 2026 году — Арабаджи вчера в 8:30
Автодилеры в панике: новый сбор может увеличить стоимость машин на 3 миллиона рублей

"За рулём" узнал прогноз экспертов: в 2026 году новые авто в России снова могут подорожать, а продажи — снизиться до 1,15 млн машин.

Читать полностью » Audi Q6 лидирует в рейтинге надежности китайских авто — Сеть качества автомобилей Китая вчера в 8:27
Китайские Audi и Honda оказались надёжнее всех: рейтинг, который удивит скептиков

"За рулём" рассказал о рейтинге надёжных авто китайской сборки: лидируют модели СП, а среди продающихся в России выше всего оценили GAC GS8.

Читать полностью » Haval Jolion вошел в тройку лидеров российского авторынка — Autonews.ru вчера в 8:23
Топ-3 машин, которые россияне покупают прямо сейчас — вы угадаете лидера

Autonews.ru назвал самые популярные новые автомобили 2025 года в России: лидируют Granta и Vesta, а китайские кроссоверы укрепляют позиции перед 2026-м.

Читать полностью » Lada заняла первое место по продажам в Петербурге в 2025 году — Авто.ру вчера в 7:03
Премиальные автомобили не подорожали, а массовые — растут в цене: что происходит с рынком

В 2025 году рынок автомобилей в Петербурге переживает рост цен, который затронул не только бюджетные, но и премиальные модели. Как изменились предпочтения местных автолюбителей?

Читать полностью » Штрафы за тонировку начнут выписывать и временным авто с 9 января — Машаров вчера в 6:53
В России закрывают лазейку для автомобилистов: что изменится для всех с нового года

С 9 января в России начнут штрафовать за неправильную тонировку даже на временно ввезённых авто. Что меняется и какие нормы теперь действуют?

Читать полностью » Регулярная проверка масла, тормозной жидкости и ремня снижает риск поломок — автомеханики вчера в 4:55
Эти три мелочи в автомобиле вспоминают слишком поздно — ремонт выходит дорогим

Незаметные мелочи в автомобиле часто становятся причиной серьёзных поломок. Какие узлы стоит проверять регулярно и почему это важно для кошелька и безопасности.

Читать полностью » Только 3% россиян игнорируют советы друзей при выборе авто — АВТОСТАТ вчера в 0:02
Спросил у друзей совет по машине — потом неделю перепроверял факты: так сейчас делают почти все

Россияне охотно слушают советы близких при выборе авто, но доверяют им с оглядкой. Кто перепроверяет рекомендации, а кто полагается на опытных знакомых.

Читать полностью » В конце 1960-х Москвич-412 в Европе стоил дороже базовых Mercedes-Benz — соцсети 05.01.2026 в 23:04
Когда советский седан переплюнул Mercedes по цене: история из прошлого века, в которую сложно поверить

Почему советский Москвич с дизелем оказался дороже Mercedes в Европе и как бельгийская сборка, ралли и нефтяной кризис изменили рынок.

Читать полностью »

Новости
Еда
Сухая зубочистка указывает на пересушенный пирог — шеф-повар Бетел
Садоводство
Желтизна листьев замиокулькаса сигнализирует о проблемах ухода — цветоводы
Красота и здоровье
Исследование показало, что люди чаще болеют в выходные — Conversation
Наука
Два человека не смогут восстановить человечество из-за генетики — SciencePost
Еда
Запекание овощей для винегрета снижает количество лишней влаги — повара
Питомцы
Эволюция сформировала органы чувств под среду обитания животных — Science Times
Туризм
Зимой туристы выбирают сафари в пустыне Египта вместо пляжа — ТурПром
Садоводство
Новолуние и полнолуние повышают чувствительность рассады к пересадкам — Антонов сад
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet