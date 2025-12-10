Россия превратилась в музей на колёсах: каждый третий авто старше десяти лет

Автомобильный рынок России продолжает стареть: средний возраст подержанных машин, выставленных на продажу, превысил 12 лет. Основная доля предложений приходится на транспортные средства, выпущенные 10-14 лет назад. Об этом сообщает издание Autonews.ru со ссылкой на исследование "Авто.ру Бизнес".

Возрастной профиль рынка

Сегодня каждый третий автомобиль, представленный на вторичном рынке, старше десяти лет. В среднем по регионам доля машин возрастом от 10 до 14 лет составляет 27%, в Москве — 28%, а в Санкт-Петербурге — 29%. Второе место занимают автомобили, которым от 15 до 19 лет, — их доля колеблется от 19,5% до 21,4%.

"Суммарно на категории авто в возрасте от десяти лет и старше приходится около 65% всего рынка", — отмечается в исследовании.

Такая структура предложения отражает общее состояние автопарка страны, где за последние годы значительно снизился приток новых автомобилей из-за падения импорта и роста цен на новые модели. К слову, согласно данным о росте цен на автомобили в России, подорожание новых машин остаётся одной из главных причин увеличения доли старых авто на рынке.

Почему стареют автомобили

Рост среднего возраста автомобилей связан сразу с несколькими факторами. Во-первых, доступность новых машин остаётся ограниченной: из-за логистических проблем, колебаний курса валют и сокращения модельного ряда. Во-вторых, даже при наличии предложения, цены на новые авто зачастую недостижимы для большинства покупателей.

Кроме того, российские автолюбители стали более бережно относиться к своим транспортным средствам, продлевая срок службы за счёт регулярного обслуживания и ремонта.

Разница между регионами и столицами

Если в регионах преобладают машины старше 15 лет (16,3% рынка), то в Москве и Санкт-Петербурге таких предложений меньше — около 13%. В то же время доля автомобилей возрастом до пяти лет в Москве достигает 14,5%, в регионах — около 13%, а в Санкт-Петербурге — всего 10,8%.

Это объясняется тем, что в крупных городах чаще обновляют автопарк, а также активнее развиты корпоративные продажи и программы трейд-ин.

Авто до 10 лет: меньше, но дороже

Машины в возрасте от шести до девяти лет составляют 16,5% предложений в регионах, 22% — в Москве и 21% — в Петербурге. Эти авто остаются наиболее востребованными благодаря оптимальному соотношению цены и состояния. Именно в этой категории чаще представлены иномарки, выпущенные до массового ухода зарубежных брендов с российского рынка.

Средний возраст подержанных автомобилей осенью 2025 года достиг 12 лет и 3 месяцев в регионах и Петербурге, тогда как в Москве он составил 12 лет и 1 месяц. Таким образом, столичный рынок немного "моложе", но разница постепенно сокращается.

Сравнение: вторичный рынок Москвы, Петербурга и регионов

Если сравнивать три крупнейших сегмента, картина выглядит следующим образом:

Москва - наибольшая доля относительно молодых машин (до 9 лет), активный рынок премиум-класса, высокая плотность объявлений. Санкт-Петербург - сбалансированный рынок с преобладанием авто 10-14 лет, где сохраняется спрос на качественные иномарки. Регионы России - доминирование старых машин, но более низкие цены и стабильный интерес к отечественным брендам.

В итоге различия постепенно сглаживаются: спрос на новые автомобили снижается, а доля старых машин растёт повсеместно.

Плюсы и минусы старых автомобилей

Продажа и покупка подержанных машин имеет как преимущества, так и недостатки.

Плюсы:

более доступная цена по сравнению с новыми моделями;

широкий выбор по маркам и комплектациям;

возможность приобрести авто, уже проверенное временем.

Минусы:

повышенные расходы на обслуживание;

риск скрытых дефектов;

устаревшие системы безопасности и комфорта.

Покупателям стоит учитывать, что даже качественные автомобили с возрастом требуют больше внимания и регулярных инвестиций в техническое состояние. Особое внимание следует уделить кузову: реагенты и песок зимой ускоряют старение автомобиля, вызывая коррозию и повреждения лакокрасочного покрытия.

Советы при покупке подержанного автомобиля

Покупка авто старше десяти лет требует внимательности и базовых знаний. Чтобы избежать ошибок, стоит действовать пошагово:

Проверить историю автомобиля — количество владельцев, ДТП, юридическую чистоту. Оценить техническое состояние, особенно двигатель, коробку передач и подвеску. Провести компьютерную диагностику и осмотр на сервисе. Сравнить рыночные предложения, чтобы убедиться в адекватности цены. Проверить документы, включая ПТС и сервисную книжку. Убедиться, что VIN совпадает на всех элементах кузова. При необходимости привлечь независимого эксперта.

Следуя этим рекомендациям, можно значительно снизить риски и выбрать действительно надёжный вариант.

Популярные вопросы о подержанных автомобилях

1. Какой возраст подержанного автомобиля считается оптимальным для покупки?

Наиболее выгодны автомобили возрастом от 3 до 7 лет — они ещё не требуют больших вложений, но уже значительно дешевле новых.

2. Сколько стоит подержанный автомобиль 10-14 лет в России?

Цены сильно зависят от марки и региона. В среднем — от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей для популярных иномарок.

3. Что лучше — купить старую иномарку или новую отечественную машину?

Зависит от целей: новая отечественная модель обеспечит гарантию и низкие риски, а старая иномарка — больший комфорт и качество сборки.