Дворец за копейки: исторические усадьбы Ленинградской области открыли двери для новых свадеб

В Ленинградской области расширили список площадок для проведения выездной регистрации брака. Управление ЗАГС региона добавило шесть новых локаций, благодаря чему общее число мест для торжественных церемоний достигло 31. Теперь молодожены могут оформить отношения в исторических музейных пространствах, расположенных в разных округах и районах области. Для заключения брака на выбранной площадке будущим супругам необходимо обратиться в районный отдел ЗАГС, а размер государственной пошлины стандартно составляет 350 рублей.

Новые места для торжества

В перечень вошли значимые культурные объекты Гатчинского округа, обладающие богатой историей. Молодожены теперь смогут провести выездную церемонию в музее "Дом станционного смотрителя", усадьбе "Суйда" или в "Домике няни А. С. Пушкина". Эти локации позволяют создать атмосферу XIX века, что делает событие более запоминающимся для пар, ценящих традиции.

География доступных площадок расширилась и за пределы Гатчинского района. В Волосовском районе для проведения официальных регистраций открыли двери музея-усадьбы Николая Рериха. Это место привлекает не только архитектурным обликом, но и уникальным историческим контекстом, связанным с жизнью и творчеством выдающегося художника.

Список дополняют площадки в Тосненском и Сланцевском районах. В Тосненском округе церемонии теперь проводят на территории "Усадьбы Марьино", а в Сланцах торжественную часть можно организовать в стенах историко-краеведческого музея. Такое разнообразие направлено на развитие регионального событийного туризма и повышение интереса к местным достопримечательностям.

Организационные детали

Процедура записи в новые локации не отличается от стандартного порядка обработки заявлений граждан. Пары, желающие зарегистрировать брак за пределами здания ЗАГСа, должны уточнить наличие свободных дат в конкретном районном отделе. Специалисты службы предоставляют информацию о графике работы площадок с учетом их сезонной деятельности.

Финансовая нагрузка на молодоженов остается минимальной при выборе любого из утвержденных пространств. Установленная законом стоимость государственной пошлины составляет 350 рублей, и никаких дополнительных сборов за регистрацию на выездной территории не требуется. Это делает исторические усадьбы доступными для пар с любым уровнем бюджета.

Для оформления брака гражданам нужно заранее подать документы и выбрать дату, ориентируясь на занятость сотрудников ЗАГСа. Рекомендуется планировать процесс заблаговременно, так как популярные исторические локации могут иметь плотный график мероприятий в летний и осенний сезоны.

Мнение эксперта