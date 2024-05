По мнению посла России в Иране в 2001–2005 годах Александра Марьясова, заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о выигрыше Ираном и миром от гибели президента Раиси неудивительны, так как в США проблемы других стран воспринимаются "на ура".

Марьясов отметил, что введение санкций и давление на Иран вызывали ответные меры со стороны иранцев. Он подчеркнул, что дружественные отношения между Ираном и Россией будут продолжены, особенно при участии аятоллы Хаменеи, который понимает важность этих отношений для Ирана.

Посол отметил, что реформистские силы в Иране, выступающие за нормализацию отношений с США, пока не играют существенной роли в политике страны. Он также предположил, что Иран может проигнорировать заявления Блинкена о гибели Раиси.

Напомним, вертолет с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и другими высокопоставленными чиновниками потерпел крушение 19 мая на северо-западе Ирана.

Гибель Раиси и его делегации была подтверждена вице-президентом Ирана Мохсеном Мансури. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где участвовала в церемониях открытия гидроузла "Гыз Галасы" и "Худаферин" на реке Аракс.

