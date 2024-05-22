Американские государственные структуры выражают желание принять участие в расследовании покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, с целью исключить попытки использования этого события для политических целей и предотвратить возможное внешнее вмешательство в этот инцидент, сообщает пресс-служба Службы внешней разведки РФ.
В официальном заявлении сообщается, что расследование акта терроризма продолжается, и в этом контексте вызывает внимание активность США и их союзников из Европы, направленная на пропаганду идеи о том, что за ним стоит одиночный преступник, выразивший недовольство изменениями в демократических процессах в Словакии.
Кроме этого, в пресс-службе СВР добавили, что согласно имеющейся информации из СВР России, американские государственные органы уже начали действия по включению в расследование с целью направить его в нужное русло. Главной задачей является исключение использования терроризма в политических целях в Европе и, тем более, предотвращение попыток внешнего вмешательства в совершенное преступление.
Покушение на Роберта Фицо произошло 15 мая после заседания правительства в Гандлове, расположенном в 190 километрах от Братиславы. Фицо был доставлен в больницу Банска-Бистрица на вертолете в критическом состоянии с четырьмя пулями в теле, одна из которых проникла в его желудок. МВД сообщило, что нападавший, Юрай Цинтула, 71-летний писатель, выразил политические мотивы своих действий, выражая недовольство действиями правительства, включая отказ от поставок вооружений на Украину. В настоящее время проводится расследование, чтобы установить, действовал ли Цинтула в одиночку или с соучастниками.
Фото: flickr.com/EU2016 SK (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
Захарова: Хиросимская инициатива - закрытый клуб по интересам США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Инициатива Хиросимского процесса по искусственному интеллекту (ИИ)" и созданная "группа друзей" представляют собой закрытый "клуб по интересам" западных стран и их сторонников.
Марьясов: США воспринимают проблемы других стран "на ура"
По мнению посла России в Иране в 2001–2005 годах Александра Марьясова, заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о выигрыше Ираном и миром от гибели президента Раиси неудивительны, так как в США проблемы других стран воспринимаются "на ура".
Через три месяца поступит в продажу российский препарат от болезни Бехтерева
"Препарат для лечения болезни Бехтерева уже зарегистрирован, сейчас запущено производство. Ожидается, что через три месяца препарат поступит в оборот", – сказал Михаил Мурашко на конференции.
Известия: Из ОМС пропали два препарата от рака груди
Проведение закупок двух препаратов для терапии рака молочной железы по ОМС с 2024 года было прекращено, это стало известно из материалов газеты "Известия".