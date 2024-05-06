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Американские войска на Украине появятся, если Украина
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 12:25

Американские войска на Украине появятся, если Украина "падет", заявили в Конгрессе США

Высокопоставленный американский политик, лидер демократического меньшинства в палате предстмвителей, говорит о готовности вторгнуться в Украину. В интервью телеканалу CBS News, Хаким Джеффрис заявил, что Вашингтон "не может позволить Украине пасть".

Политик при этом недоумевает, что в США есть силы не хочет поддерживать Украину и "почему-то считает, что Россия" не враг США".

Однако что на самом деле стоит за заявлениями Запада на счёт того момента, когда он вмешается. Критерии очень расплывчаты и трактовать их можно противоречиво.

Первый заместитель председателя Государственной Думы по международным делам Светлана Журова прокомментировала заявления в США, что "Украина не пала".

Вмешательство военных стран Европы и США произойдет, когда Украина падет, Но что под этим подразумевается — непонятно.

"Если то, что сейчас происходит, для них не считается, что Украина пала, тогда это сигнал Украине, что шансов не помощь и вмешательство извне минимальные".

Используется пугалка для всех, что Россия собирается уничтожить Украину и Прибалтику. обывателю таким образом объясняют, зачем тратятся такие денежные средства и оружие на удаленную от границ Америки страну.

Прямое вмешательство США в конфлик на Украине по крайней, финансовое, по факту уже есть. Оно выгодно всем сторонам и тому кто дает и тому кто получает помощь. Ведь в Украине деньги используются по-разному, считает Журова.

Дмитрий Медведев по этому поводу сегодня заявил:

"И это не весеннее обострение, а циничный расчет на политические дивиденды. Происходит какая-то тотальная деградация правящего класса на Западе…. Отправка своих войск на территорию б. Украины повлечет прямое вступление их стран в войну, на которое нам придется отвечать. И, увы, не на территории б. Украины".

Фото: house.gov/сайт Белого Дома США

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