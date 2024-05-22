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Песков: слова госсекретаря США о гибели президента Ирана - хамство
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 13:30

Песков: слова госсекретаря США о гибели президента Ирана - хамство

Накануне Энтони Блинкен, государственный секретарь США, официально заявил, что "народ Ирана и весь мир выиграли от гибели Эбрахима Раиси". Это заявление вызвало недоумение у Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России.

Господин Песков считает, что представитель такой страны, как США, не должен отзываться о трагедии целого народа в столь грубой форме.

"Я, честно говоря, не видел это в оригинале. Трудно поверить этой информации. Тем более такой высокопоставленный представитель такой страны, как США, мог сделать, дипломатично говоря, неловкое заявление, а говоря по сути - хамское заявление в отношении целого народа",- сказал Песков.

Сегодня в Иране проходят похороны президента Эбрахима Раиси, на которых присутствует представитель России — спикер Госдумы Вячеслав Володин. В минувшее воскресенье глава исламской республики погиб в авиакатастрофе.

Фото: flickr.com/U.S. Embassy Nigeria

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