В России техосмотр ужесточают, а в США от него отказываются: американцы выбрали другой контроль

Когда на улице мокрый асфальт, в салоне пахнет сыростью, а по двору ползёт машина с одной неработающей фарой, вопрос безопасности уже не кажется теорией. У нас техосмотр для легковушек нередко закручивают, а в США от него во многих штатах, наоборот, уходят. И это не про беспорядок на дорогах, а про другой способ контроля. Там систему выстроили так, чтобы ловить неисправности точечно, а не гонять весь автопарк через одну и ту же процедуру. Разбираемся, как это устроено и почему американцы вообще решили отказаться от ежегодной проверки для всех подряд.

"Если у штатной системы контроля есть выбор между массовой проверкой и точечным выявлением нарушений, то американская модель делает ставку именно на второе. Для старых машин, изношенных шин или проблем с оптикой это не послабление, а перенос контроля туда, где неисправность действительно видно на дороге. Такой подход не отменяет ответственность владельца, он просто иначе её распределяет". автомеханик Александр Михайлов

Как техосмотр появился в США

В США нет федерального закона, который обязывал бы всех владельцев легковых машин каждый год проходить техосмотр. Вопрос отдали штатам, а дальше началась привычная американская история: где-то проверка сохранилась, где-то её давно убрали. К середине 1970-х такие осмотры действовали более чем в 30 штатах, но единой системы так и не сложилось. История началась ещё в 1960-е, когда федеральное правительство попыталось подтолкнуть штаты к введению техосмотров через финансовые санкции.

Схема была жёсткой: если штат не вводит техосмотр, ему могли урезать 10% финансирования на строительство дорог. На бумаге механизм выглядел убедительно, но в реальности американские дороги от этого не перевернулись. Штаты продолжили жить по своим правилам, и федеральный рычаг так и не стал универсальным. Сейчас сам подход к техосмотру там уже воспринимается иначе: не как обязательная ежегодная церемония, а как один из возможных инструментов контроля.

На фоне этого особенно заметен контраст с нашей привычной схемой. У нас спорят о жёсткости проверки, а в США многие штаты вообще считают, что массовый осмотр всех легковых машин не даёт той отдачи, на которую рассчитывали в прошлом веке. Поэтому там и стали смотреть в сторону других причин повышенного износа и лишних расходов, а не только в сторону формальной отметки в документах. Логика простая: если проблема не массовая, зачем устраивать массовую проверку.

Похожий подход заметен и в том, как американцы относятся к обслуживанию машины в целом. Владелец там сам отвечает за состояние автомобиля, а не ждёт, пока кто-то сверху загонит его на линию контроля. Именно поэтому в спорных случаях на первый план выходит не бумага, а то, что видно и фиксируется по факту.

Что пришло на смену обязательной проверке

По данным Счётной палаты США, техническая неисправность автомобиля фигурирует лишь в 2-7 % аварий. Основная масса ДТП связана не с железом, а с людьми: превышение скорости, невнимательность и вождение в нетрезвом виде. На этом фоне ежегодный осмотр всего парка стал выглядеть дорогой процедурой с сомнительной пользой. Именно поэтому в США всё чаще выбирают точечный контроль вместо обязательного для всех.

Если инспектор замечает явную неисправность, он вправе выписать штраф прямо на месте. Это может быть неработающая фара, сильно изношенные шины или треснутое лобовое стекло. Работает и формат fix-it ticket: владельцу дают срок на устранение проблемы, после чего он должен подтвердить ремонт. Иногда достаточно принести чек из сервиса, и на этом история закрывается.

Такой механизм работает проще и жёстче одновременно. Машину не гоняют на формальную проверку ради галочки, но за очевидные дефекты спрашивают уже на дороге. В итоге контроль смещается туда, где неисправность реально может стать причиной проблемы здесь и сейчас. Для водителя это означает одно: следить за машиной надо не к дате техосмотра, а постоянно.

Отдельная тема — экология. Там, где проверка ещё сохранилась, её часто сводят к быстрой оценке по электронным системам автомобиля. Это уже не старая схема с долгим ожиданием и целой очередью в сервисе, а короткая диагностика через бортовую систему. Такой формат больше похож на проверку состояния на месте, чем на классический техосмотр.

В США штраф за видимую неисправность может прилететь прямо на дороге, если у машины не горит свет, стёрты шины или повреждено стекло. При этом водитель получает срок на ремонт и должен подтвердить, что устранил проблему. Формальная проверка в таком случае отходит на второй план.

Где техосмотр ещё остался

Не все штаты отказались от проверки, и это тоже нормально для американской системы. Там каждый регион сам решает, нужен ли ему обязательный техосмотр и в каком виде его проводить. В одних местах от него почти полностью ушли, в других он сохранился для отдельных категорий машин или по экологическим причинам. Но даже там часто выбирают более простой формат, чем тот, к которому привыкли у нас.

Проверку обычно проводят не на специальных станциях с громоздким оборудованием, а на обычных лицензированных площадках. Весь процесс занимает примерно 10-15 минут, если речь идёт о базовой визуальной оценке. Механик смотрит, работает ли свет, нет ли явных проблем с тормозами, подвеской и другими узлами, которые можно оценить без сложной линии диагностики. На отдельных проверках отдельно смотрят выхлоп и состояние электронных систем.

Для экологии там нередко используют диагностику через OBD-разъём. Если ошибок по экологической части нет, автомобиль считают исправным в этой плоскости. При этом ошибку иногда можно стереть прямо перед проверкой, но если неисправность активная, она появится снова. Такой контроль не идеален, но он быстрый и позволяет отсечь очевидные проблемы без лишней волокиты.

К этому добавляется ещё и культура личной ответственности. Владельцу самому невыгодно запускать машину: ломается его же транспорт, а не чужой. Плюс рынок сервиса и страхования подталкивает к регулярному обслуживанию, а не к ожиданию формального осмотра раз в год. В итоге государство делает ставку на контроль состояния по факту, а не на единый обязательный ритуал для всех.

"Американская схема держится на двух вещах: на реальной дорожной проверке и на том, что исправность машины выгодна самому владельцу. Если водитель ездит с потухшей фарой или лысой резиной, он рискует не только штрафом, но и куда более дорогими последствиями. Поэтому там не делают ставку на один общий осмотр, а разбивают контроль по разным уровням". автоэксперт Дмитрий Сафронов

Ответы на популярные вопросы

Почему в США можно обойтись без ежегодного техосмотра?

Потому что контроль построен иначе: часть нагрузки берут на себя дорожная полиция, экология, страховые механизмы и ответственность самого владельца. Массовый осмотр всех легковых машин там считают не самым эффективным способом.

Что проверяют там, где техосмотр ещё сохранился?

Обычно смотрят свет, шины, стекло, видимые неисправности и базовые экологические параметры. В ряде случаев используют OBD-диагностику, а не привычную длинную процедуру.

Могут ли оштрафовать без техосмотра?

Да, если инспектор видит явную неисправность прямо на дороге. Тогда водитель получает штраф или предписание устранить проблему в установленный срок.

Почему это не мешает безопасности на дорогах?

Потому что большинство аварий связано не с технической неисправностью, а с поведением водителя. По данным GAO, дефект автомобиля фигурирует лишь в 2-7 % ДТП.

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