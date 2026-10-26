Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Механик диагностирует электромобиль, используя планшет в сервисе
Механик диагностирует электромобиль, используя планшет в сервисе
© Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 15:13

В России техосмотр ужесточают, а в США от него отказываются: американцы выбрали другой контроль

Когда на улице мокрый асфальт, в салоне пахнет сыростью, а по двору ползёт машина с одной неработающей фарой, вопрос безопасности уже не кажется теорией. У нас техосмотр для легковушек нередко закручивают, а в США от него во многих штатах, наоборот, уходят. И это не про беспорядок на дорогах, а про другой способ контроля. Там систему выстроили так, чтобы ловить неисправности точечно, а не гонять весь автопарк через одну и ту же процедуру. Разбираемся, как это устроено и почему американцы вообще решили отказаться от ежегодной проверки для всех подряд.

"Если у штатной системы контроля есть выбор между массовой проверкой и точечным выявлением нарушений, то американская модель делает ставку именно на второе. Для старых машин, изношенных шин или проблем с оптикой это не послабление, а перенос контроля туда, где неисправность действительно видно на дороге. Такой подход не отменяет ответственность владельца, он просто иначе её распределяет".

автомеханик Александр Михайлов

Как техосмотр появился в США

В США нет федерального закона, который обязывал бы всех владельцев легковых машин каждый год проходить техосмотр. Вопрос отдали штатам, а дальше началась привычная американская история: где-то проверка сохранилась, где-то её давно убрали. К середине 1970-х такие осмотры действовали более чем в 30 штатах, но единой системы так и не сложилось. История началась ещё в 1960-е, когда федеральное правительство попыталось подтолкнуть штаты к введению техосмотров через финансовые санкции.

Схема была жёсткой: если штат не вводит техосмотр, ему могли урезать 10% финансирования на строительство дорог. На бумаге механизм выглядел убедительно, но в реальности американские дороги от этого не перевернулись. Штаты продолжили жить по своим правилам, и федеральный рычаг так и не стал универсальным. Сейчас сам подход к техосмотру там уже воспринимается иначе: не как обязательная ежегодная церемония, а как один из возможных инструментов контроля.

На фоне этого особенно заметен контраст с нашей привычной схемой. У нас спорят о жёсткости проверки, а в США многие штаты вообще считают, что массовый осмотр всех легковых машин не даёт той отдачи, на которую рассчитывали в прошлом веке. Поэтому там и стали смотреть в сторону других причин повышенного износа и лишних расходов, а не только в сторону формальной отметки в документах. Логика простая: если проблема не массовая, зачем устраивать массовую проверку.

Похожий подход заметен и в том, как американцы относятся к обслуживанию машины в целом. Владелец там сам отвечает за состояние автомобиля, а не ждёт, пока кто-то сверху загонит его на линию контроля. Именно поэтому в спорных случаях на первый план выходит не бумага, а то, что видно и фиксируется по факту.

Что пришло на смену обязательной проверке

По данным Счётной палаты США, техническая неисправность автомобиля фигурирует лишь в 2-7 % аварий. Основная масса ДТП связана не с железом, а с людьми: превышение скорости, невнимательность и вождение в нетрезвом виде. На этом фоне ежегодный осмотр всего парка стал выглядеть дорогой процедурой с сомнительной пользой. Именно поэтому в США всё чаще выбирают точечный контроль вместо обязательного для всех.

Если инспектор замечает явную неисправность, он вправе выписать штраф прямо на месте. Это может быть неработающая фара, сильно изношенные шины или треснутое лобовое стекло. Работает и формат fix-it ticket: владельцу дают срок на устранение проблемы, после чего он должен подтвердить ремонт. Иногда достаточно принести чек из сервиса, и на этом история закрывается.

Такой механизм работает проще и жёстче одновременно. Машину не гоняют на формальную проверку ради галочки, но за очевидные дефекты спрашивают уже на дороге. В итоге контроль смещается туда, где неисправность реально может стать причиной проблемы здесь и сейчас. Для водителя это означает одно: следить за машиной надо не к дате техосмотра, а постоянно.

Отдельная тема — экология. Там, где проверка ещё сохранилась, её часто сводят к быстрой оценке по электронным системам автомобиля. Это уже не старая схема с долгим ожиданием и целой очередью в сервисе, а короткая диагностика через бортовую систему. Такой формат больше похож на проверку состояния на месте, чем на классический техосмотр.

В США штраф за видимую неисправность может прилететь прямо на дороге, если у машины не горит свет, стёрты шины или повреждено стекло. При этом водитель получает срок на ремонт и должен подтвердить, что устранил проблему. Формальная проверка в таком случае отходит на второй план.

Где техосмотр ещё остался

Не все штаты отказались от проверки, и это тоже нормально для американской системы. Там каждый регион сам решает, нужен ли ему обязательный техосмотр и в каком виде его проводить. В одних местах от него почти полностью ушли, в других он сохранился для отдельных категорий машин или по экологическим причинам. Но даже там часто выбирают более простой формат, чем тот, к которому привыкли у нас.

Проверку обычно проводят не на специальных станциях с громоздким оборудованием, а на обычных лицензированных площадках. Весь процесс занимает примерно 10-15 минут, если речь идёт о базовой визуальной оценке. Механик смотрит, работает ли свет, нет ли явных проблем с тормозами, подвеской и другими узлами, которые можно оценить без сложной линии диагностики. На отдельных проверках отдельно смотрят выхлоп и состояние электронных систем.

Для экологии там нередко используют диагностику через OBD-разъём. Если ошибок по экологической части нет, автомобиль считают исправным в этой плоскости. При этом ошибку иногда можно стереть прямо перед проверкой, но если неисправность активная, она появится снова. Такой контроль не идеален, но он быстрый и позволяет отсечь очевидные проблемы без лишней волокиты.

К этому добавляется ещё и культура личной ответственности. Владельцу самому невыгодно запускать машину: ломается его же транспорт, а не чужой. Плюс рынок сервиса и страхования подталкивает к регулярному обслуживанию, а не к ожиданию формального осмотра раз в год. В итоге государство делает ставку на контроль состояния по факту, а не на единый обязательный ритуал для всех.

"Американская схема держится на двух вещах: на реальной дорожной проверке и на том, что исправность машины выгодна самому владельцу. Если водитель ездит с потухшей фарой или лысой резиной, он рискует не только штрафом, но и куда более дорогими последствиями. Поэтому там не делают ставку на один общий осмотр, а разбивают контроль по разным уровням".

автоэксперт Дмитрий Сафронов

Ответы на популярные вопросы

Почему в США можно обойтись без ежегодного техосмотра?
Потому что контроль построен иначе: часть нагрузки берут на себя дорожная полиция, экология, страховые механизмы и ответственность самого владельца. Массовый осмотр всех легковых машин там считают не самым эффективным способом.

Что проверяют там, где техосмотр ещё сохранился?
Обычно смотрят свет, шины, стекло, видимые неисправности и базовые экологические параметры. В ряде случаев используют OBD-диагностику, а не привычную длинную процедуру.

Могут ли оштрафовать без техосмотра?
Да, если инспектор видит явную неисправность прямо на дороге. Тогда водитель получает штраф или предписание устранить проблему в установленный срок.

Почему это не мешает безопасности на дорогах?
Потому что большинство аварий связано не с технической неисправностью, а с поведением водителя. По данным GAO, дефект автомобиля фигурирует лишь в 2-7 % ДТП.

Проверено экспертом: автоэксперт Дмитрий Сафронов

Читайте также

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сначала свои заправки, потом зарубежные рынки: Россия меняет условия экспорта дизельного топлива 20.10.2026 в 18:02

Завершение ремонтной кампании на нефтеперерабатывающих предприятиях открыло новые возможности для корректировки экспортных потоков в стране.

Читать полностью » Бортовой компьютер пугает цифрами: лишние литры бензина не всегда означают ремонт двигателя 19.10.2026 в 15:36

Внезапный рост аппетита автомобиля часто связан не с серьезной поломкой, а с особенностями использования, которые многие водители привыкли не замечать.

Читать полностью » Ржавый кузов, 55 сил и очередь желающих: старый советский внедорожник до сих пор ищут по сараям 19.10.2026 в 11:33

Спустя десятилетия после схода с конвейера эта модель вызывает не ностальгию, а жесткую конкуренцию среди тех, кто ищет в механике абсолютную надежность.

Читать полностью » Аккумулятор сел, а клеммы трогать не хочется: зарядка прямо на машине таит один нюанс 18.10.2026 в 15:23

Стандартная процедура оживления батареи зимой скрывает опасные нюансы, способные вывести из строя электронику современного автомобиля.

Читать полностью » Машина уже выбрана, а банк сказал нет: в одном регионе отказывают чаще, чем в других 18.10.2026 в 11:18

Сентябрьская статистика НБКИ заставила многих пересмотреть планы на покупку транспорта из-за неожиданного роста числа отказов в банках.

Читать полностью » Утром стекло как панцирь, а ехать нужно сейчас: три способа борьбы со льдом работают по-разному 17.10.2026 в 18:42

Утренние попытки очистить машину от наледи часто заканчиваются визитом в сервис, если действовать привычными методами без учета физики процесса.

Читать полностью » Ценник пополз вниз, а в 49 регионах — вверх: бензин в России устроил статистический парадокс 17.10.2026 в 13:34

Незначительное колебание стоимости литра топлива на официальных графиках создает обманчивое впечатление легкодоступности поездок для владельцев авто.

Читать полностью » Красный свет, а запрещать ничего не собирается: на перекрёстках России появился странный сигнал 16.10.2026 в 9:29

На дорогах все чаще встречается странный красный индикатор, который вводит многих автомобилистов в ступор на загруженных городских развязках.

Читать полностью »

Новости
Нижегородская область
Миллион шагов по древним камням: летний маршрут по стене нижегородского кремля закроют 5 ноября
Орловская область
Гул в темноте оказался всего лишь паром: энергетики Орла извинились за ночь, полную страха
Еда
Идеальный завтрак начинается не с яичницы: простая формула помогает сделать утреннюю еду полноценной
Питомцы
Ветеринары на Сахалине сделали то, что пока редкость для России: почему такие операции почти не проводят
Общество
Ребенок сидит в смартфоне все каникулы: за спокойствием родителей скрывается тревожная сторона
Еда
Хрустящая зимой, будто только с тёрки: корейская морковь в банках требует особого подхода
Общество
Учителей зовут обратно в школы: почему заманить их бесплатной переподготовкой будет непросто
Еда
Сахар после еды ведёт себя иначе: японские учёные обнаружили неожиданный эффект пищевых жиров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet