Начинается пора первых урожаев. О том, как правильно сохранить плоды своих трудов без вреда для здоровья, рассказала Ольга Ефремова, плодовод, совладелица сидродельни "Трубачеевка". По ее словам, в первую очередь стоит обратить внимание на обработку фруктов и овощей еще во время роста.
- Важно, каким средством происходит обработка. И именно сейчас, когда уже стадия зеленого орешка в плодах, то есть уже завязи такие большие, то есть они достигли размера ореха, это называется "зеленый орешек", вот обработка по зеленому орешку, предпочтительно проводить биологическими препаратами. То есть на этикетке должно быть написано "биологический препарат".
По словам эксперта, используемое средство должно быть безопасным для людей, для животных, для пчел, для насекомых и для плодов. Обычно информация указывается на этикетке.
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