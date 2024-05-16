Депутат Госдумы Николай Арефьев сообщил о том, что майские заморозки не угрожают повышению цен в магазинах. На данный момент такого риска нет, заявил чиновник.

- Я думаю, что пока риска роста цен нет, - сообщил он в интервью. - Даже если где-то новый урожай и погиб, то старый еще сохранился.

Одним из пояснений стало заявление о том, что яровым культурам заморозки не смогли повредить по одной простой причине - посевов еще не было.

- Овощи в грунт еще не высаживали. Так что вряд ли погибло какое-то значимое число культур. Проблем с урожаем не будет, - завершил свою речь депутат.

Также, как подчеркнул специалист, озимые к внезапным холодам достаточно устойчивы.

Источник фото: Источник фото: https://commons.wikimedia.org/Михаэль Гэблер (Creative Commons «Атрибуция - доля одинаковых» 3.0)