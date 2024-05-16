Депутат Госдумы Николай Арефьев сообщил о том, что майские заморозки не угрожают повышению цен в магазинах. На данный момент такого риска нет, заявил чиновник.
- Я думаю, что пока риска роста цен нет, - сообщил он в интервью. - Даже если где-то новый урожай и погиб, то старый еще сохранился.
Одним из пояснений стало заявление о том, что яровым культурам заморозки не смогли повредить по одной простой причине - посевов еще не было.
- Овощи в грунт еще не высаживали. Так что вряд ли погибло какое-то значимое число культур. Проблем с урожаем не будет, - завершил свою речь депутат.
Также, как подчеркнул специалист, озимые к внезапным холодам достаточно устойчивы.
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