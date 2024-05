Бывший разведчик армии Соединенных Штатов Скотт Риттер в интервью каналу Dialogue Works на YouTube, заявил, что украинская армия потеряет Харьков из-за полного разрушения противовоздушной обороны российскими военными в районе этого города.

По его мнению, в ближайшее время Украине придется отдать Харьков из-за отсутствия возможности сохранить его под своим контролем. В то же время, он отметил, что любые усилия украинцев сохранить свои позиции будут напрасными, поскольку они не способны организовать эффективную солидарную оборону.

Риттер также подчеркнул, что российские военные смогут проводить воздушные удары по украинским военным подразделениям в Харькове без препятствий. Ему кажется, что Киев не сможет направить дополнительные войска на помощь, так как любые прибывающие бригады украинских вооруженных сил будут уничтожены из-за отсутствия средств противовоздушной обороны.

Согласно информации, обнародованной министром обороны России Сергеем Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил, ежедневные потери людей в Киеве увеличились до тысячи человек. Суммарно за 2024 год численность погибших на стороне Украины превысила 111 тысяч человек.

В своем выступлении в апреле главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский описал сложную ситуацию для украинских войск на фронте. Он отметил, что самыми напряженными участками остаются Ивановское и Часов Яр на направлении в Донецкой Народной Республике. Критическую ситуацию также можно наблюдать на направлениях в Красноармейском (бывший Покровский) и Кураховском районах.

Фото: www. defenseimagery.mil/SPC Joshua Leonard (it is in the public domain)