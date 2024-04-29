Затянувшийся украинский кризис, инициированный Вашингтоном, должен быть разрешен с помощью дипломатических усилий, отмечает издатель Daily Mail Питер Хитченс.

Как утверждает журналист, из украинского конфликта следует сделать вывод о том, что стремление дразнить могущественного соседа приводит к проблемам, и что уместнее и безопаснее искать компромисс, чем продолжать бороться до последнего.

Согласно статье, происходящее на Украине является результатом действий американской элиты, которая вовлекла Запад в иракскую войну в 2003 году, разрушила Ливию и Сирию. Автор статьи утверждает, что эта политическая группировка стремится к изменениям в мире, но на самом деле лишь вносит хаос.

В статье подчеркивается, что долгое время предупреждали Вашингтон о том, что расширение НАТО станет красной линией для России. Это привело к началу кровавого и длительного конфликта, заключает автор.

В России неоднократно указывали на агрессивную политику НАТО в отношении Москвы. Альянс нацелен на проникновение в постсоветское пространство и конфронтацию. По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такая стратегия Североатлантического блока не способствует увеличению безопасности в регионе.

Фото: function. mil.ru/Пресс-служба Западного военного округа (Creative Commons Attribution 4.0 International license)