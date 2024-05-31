Советский и российский артист цирка Юрий Куклачёв, полюбившийся всем за сценки с кошками, недавно перенёс сложную операцию. Мужчине подключили кардиостимулятор, рассказала РИА Новости Ольга Кардокене, представляющая Юрия Куклачёва.

Недавно сын Юрия Кулачёва проинформировал о необходимости провести отцу плановую диагностику его самочувствия в кардиоцентре. Проверка не была связана с ухудшением состояния артиста. Дмитрий Куклачёв даже отмечал, что собирается забирать отца по причине хорошего здоровья и отсутствия каких-либо жалоб.

Сегодня Юрию Куклачёву установили кардиостимулятор, и он уже готов выписываться из больницы. При любых исходах подключение этого аппарата было бы неизбежным для артиста, сообщает Ольга Кардокене.

Совсем недавно Ольга Кардокене рассказала РИА Новости о серьёзном инфаркте, случившемся полмесяца назад у артиста. На праздничном выступлении в «Vegas City Hall» Юрий Куклачёв почувствовал боли в сердце. Произошедшее заставило обратиться его к врачам и поехать в больницу на обследование, сообщал его сын Дмитрий.

Юрий Дмитриевич Куклачёв известен многим как артист цирка, дрессирующий кошек и играющий роль клоуна. Помимо полученной во времена СССР премии Ленинского комсомола, он ещё создал известный Театр кошек, которым управлял с момента открытия. Желающий привнести в жизнь детей ещё больше радости, он создал «Школу доброты», в которой проводятся различные увеселительные мероприятия.

Фото: официальная страница Юрия Куклачёва во ВКонтакте